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TV 75 pollici LG QNED evo AI MiniLED QNED86B 4K Smart TV 2026

TV 75 pollici LG QNED evo AI MiniLED QNED86B 4K Smart TV 2026

75QNED86B6B
Vista frontale di TV 75 pollici LG QNED evo AI MiniLED QNED86B 4K Smart TV 2026 75QNED86B6B
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED è mostrato in vista frontale e laterale per mettere in evidenza il display da 75 pollici, il design sottile e le dimensioni complessive con supporto.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED Ultra Big è montato a parete in soggiorno e riproduce una celebrazione sportiva con colori intensi e immagini nitide, mentre la famiglia festeggia davanti allo schermo.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED con Dynamic QNED Color Pro riempie lo schermo con esplosioni di colore fluide e vivaci, offrendo una resa cromatica certificata 100% Color Volume.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED mette in risalto il Mini LED con Precision Dimming attraverso una scena divisa nella foresta, confrontando LED tradizionali con neri più profondi e contrasti più definiti per maggiore realismo.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED mostra il processore α8 AI Processor 4K Gen3 illuminato in blu su una scheda elettronica, a rappresentare le elevate prestazioni di elaborazione AI e grafica avanzata.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED con AI Picture Pro e Dynamic Tone Mapping Pro visualizza una scena subacquea con una tartaruga marina, mentre l’intelligenza artificiale riconosce e ottimizza ogni fotogramma fino al 4K.
LG Shield applicato al TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED è rappresentato dal logo centrale con icone di sicurezza e dal badge CES Innovation Awards 2026, simbolo della protezione di dati e sistema.
Il badge CES Innovation Awards 2026 nella categoria Intelligenza Artificiale riconosce le funzioni Multi AI Search con Google Gemini e Microsoft Copilot integrate nei TV LG.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED include l’AI Hub per un’esperienza personalizzata, con icona AI sopra il telecomando e funzioni come Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED con Sports Forecast di AI Concierge mostra una partita di calcio dal vivo con un pannello AI che analizza dati, giocatori e campionato per prevedere l’andamento della gara.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED per il gaming avanzato visualizza una gara automobilistica ad alta velocità, con Motion Booster 288 e supporto a 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED con design Super Slim è installato a parete in un ambiente luminoso e si integra perfettamente nell’arredo mentre riproduce forme astratte geometriche dai colori intensi.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED Ultra Big è montato a parete in un living moderno e mostra una giraffa in un paesaggio naturale, enfatizzando la scala immersiva e la presenza visiva per un bambino seduto davanti allo schermo.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED Ultra Big domina un ambiente contemporaneo con una scena spaziale su larga scala, creando un’esperienza cinematografica coinvolgente che riempie tutta la stanza.
Vista frontale di TV 75 pollici LG QNED evo AI MiniLED QNED86B 4K Smart TV 2026 75QNED86B6B
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED è mostrato in vista frontale e laterale per mettere in evidenza il display da 75 pollici, il design sottile e le dimensioni complessive con supporto.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED Ultra Big è montato a parete in soggiorno e riproduce una celebrazione sportiva con colori intensi e immagini nitide, mentre la famiglia festeggia davanti allo schermo.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED con Dynamic QNED Color Pro riempie lo schermo con esplosioni di colore fluide e vivaci, offrendo una resa cromatica certificata 100% Color Volume.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED mette in risalto il Mini LED con Precision Dimming attraverso una scena divisa nella foresta, confrontando LED tradizionali con neri più profondi e contrasti più definiti per maggiore realismo.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED mostra il processore α8 AI Processor 4K Gen3 illuminato in blu su una scheda elettronica, a rappresentare le elevate prestazioni di elaborazione AI e grafica avanzata.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED con AI Picture Pro e Dynamic Tone Mapping Pro visualizza una scena subacquea con una tartaruga marina, mentre l’intelligenza artificiale riconosce e ottimizza ogni fotogramma fino al 4K.
LG Shield applicato al TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED è rappresentato dal logo centrale con icone di sicurezza e dal badge CES Innovation Awards 2026, simbolo della protezione di dati e sistema.
Il badge CES Innovation Awards 2026 nella categoria Intelligenza Artificiale riconosce le funzioni Multi AI Search con Google Gemini e Microsoft Copilot integrate nei TV LG.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED include l’AI Hub per un’esperienza personalizzata, con icona AI sopra il telecomando e funzioni come Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED con Sports Forecast di AI Concierge mostra una partita di calcio dal vivo con un pannello AI che analizza dati, giocatori e campionato per prevedere l’andamento della gara.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED per il gaming avanzato visualizza una gara automobilistica ad alta velocità, con Motion Booster 288 e supporto a 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED con design Super Slim è installato a parete in un ambiente luminoso e si integra perfettamente nell’arredo mentre riproduce forme astratte geometriche dai colori intensi.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED Ultra Big è montato a parete in un living moderno e mostra una giraffa in un paesaggio naturale, enfatizzando la scala immersiva e la presenza visiva per un bambino seduto davanti allo schermo.
Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED Ultra Big domina un ambiente contemporaneo con una scena spaziale su larga scala, creando un’esperienza cinematografica coinvolgente che riempie tutta la stanza.

Funzionalità principali

  • Schermo da 75 pollici: goditi i tuoi film, serie TV e videogiochi su uno schermo più coinvolgente, in cui i dettagli in 4K prendono vita
  • Dynamic QNED Color Pro: la nostra soluzione esclusiva certificata 100% Volume colore rende i colori dei tuoi contenuti incredibilmente ricchi e vivaci
  • Precision Dimming: migliora il contrasto e la nitidezza delle immagini grazie al controllo indipendente delle zone di dimming
  • webOS con Multi AI: ora puoi usare Google Gemini e Microsoft Copilot per goderti un'esperienza evoluta potenziata dall'Intelligenza Artificiale
  • Design super slim: un TV che si integra perfettamente nel tuo ambiente grazie allo spessore di soli 29,7mm
  • Dolby Vision: i tuoi film e serie TV diventano ancora più coinvolgenti portando il cinema a casa tua
Altro

Perché amerai il nuovo LG QNED evo Mini LED?

Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED ultra grande, installato a parete in un soggiorno moderno, riproduce su schermo una scena di festa sportiva con colori vividi e qualità d’immagine raffinata, mentre una famiglia seduta sul divano tifa insieme davanti al grande schermo.

Lo stadio a casa tua

Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED con Dynamic QNED Color Pro riempie lo schermo con esplosioni di colore fluide e intense, simili a pennellate in movimento, mettendo in risalto una resa cromatica brillante e realistica con 100% Color Volume certificato.

Dynamic QNED Color Pro

Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED valorizza la tecnologia Mini LED con Precision Dimming Pro attraverso una scena split screen di ghiacciai illuminati dall’aurora, confrontando un LED tradizionale con neri più profondi e contrasti più definiti per una precisione e una chiarezza dell’immagine superiori.

Mini LED con Precision Dimming

Il TV LG QNED86B Mini LED con sistema Multi AI webOS, pluripremiato, è mostrato su sfondo scuro con i loghi Microsoft Copilot e Google Gemini, a indicare l’accesso diretto ai principali servizi di intelligenza artificiale tramite l’interfaccia del TV.

Smart TV webOS con Multi AI

Il TV LG QNED86B Mini LED integra l’AI Hub per la personalizzazione, con un simbolo AI sopra il telecomando e le principali funzioni intelligenti visibili sullo schermo, tra cui Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

AI Hub personalizzata

Simbolo LG Shield con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Protetto da LG Shield

Come fa il TV LG QNED evo Mini LED a mostrare colori brillanti su uno schermo così grande?

Un TV grande ti permette di vivere i tuoi contenuti in maniera ancora più emozionante, purché le immagini restino dettagliate e i colori brillanti e realistici. Grazie al Dynamic QNED Color, i TV LG QNED evo sono certificati per mostrare il 100% dei colori, mentre la retroilluminazione Mini LED con Precision Dimming ti assicura un contrasto elevato per enfatizzare i dettagli delle immagini. Così potrai goderti i tuoi film, le tue serie e gli eventi sportivi su uno schermo ultragrande con colori più vivaci e realistici e una profondità più elevata.

TV ultragrande

Con uno schermo grande l'esperienza diventa più coinvolgente

Che ti piaccia lo sport, il cinema o i videogiochi, sul nostro TV LG QNED evo avrai un'esperienza di visione grandiosa. Con i suoi colori vivaci e l'elevata qualità dell’immagine, potrai goderti i tuoi contenuti con una maggiore nitidezza su uno schermo da cinema.

Dynamic QNED Color Pro

La nostra tecnologia esclusiva ti fa vedere il 100% dei colori

I TV QNED evo sono migliori di un normale TV 4K, perché integrano una Nano-tecnologia esclusiva che amplia la gamma dei colori riproducibili sullo schermo. Invece dei Quantum Dot utilizzati comunemente, usiamo la nostra soluzione Dynamic QNED Color Pro certificata 100% Volume Colore per rendere i colori più dinamici e vivaci. Così tutto ciò che guardi avrà una resa migliorata e più realistica.

Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED con Dynamic QNED Color Pro riempie lo schermo con esplosioni di colore intense e fluide, simili a pennellate in movimento, offrendo transizioni morbide e una gamma cromatica ampia e brillante, superiore a quella dei tradizionali display a quantum dot.

Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED con Dynamic QNED Color Pro riempie lo schermo con esplosioni di colore intense e fluide, simili a pennellate in movimento, offrendo transizioni morbide e una gamma cromatica ampia e brillante, superiore a quella dei tradizionali display a quantum dot.

Guarda il 100% dei colori. Non lo diciamo noi: lo dice la certificazione di Intertek.

Mini LED con Precision Dimming

Più contrasto. Più dettagli. Più coinvolgimento.

Il Precision Dimming Pro controlla i Mini LED e gestisce la luce delle singole zone di dimming con precisione, per darti immagini con un contrasto più profondo, una nitidezza superiore e una qualità complessiva delle immagini più elevata.

Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED mette in risalto la tecnologia Mini LED con Precision Dimming attraverso una scena divisa di una foresta, confrontando un LED tradizionale con neri più profondi e contrasti più raffinati, mentre la luce del sole filtra tra gli alberi per una maggiore profondità e chiarezza visiva.

Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED mette in risalto la tecnologia Mini LED con Precision Dimming attraverso una scena divisa di una foresta, confrontando un LED tradizionale con neri più profondi e contrasti più raffinati, mentre la luce del sole filtra tra gli alberi per una maggiore profondità e chiarezza visiva.

*Immagini al solo scopo illustrativo

Processore 4K alpha 8 Gen3 con AI

Il motore AI è ora 5 volte più intelligente

Il nostro processore di nuova generazione migliora le possibilità del tuo TV, grazie all'Intelligenza Artificiale ancora più veloce. Abbiamo rinnovato il motore AI per ottimizzare l’esperienza visiva in base alle tue preferenze, dandoti dettagli 4K più nitidi, un suono più ricco e colori vivaci.

Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED mette in evidenza il processore alpha 8 AI Processor 4K Gen3 illuminato su una scheda elettronica, sottolineando le prestazioni dell’elaborazione AI con NPU fino a 5 volte più veloce, CPU più rapida del 10% e capacità di memoria aumentata del 20%.

Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED mette in evidenza il processore alpha 8 AI Processor 4K Gen3 illuminato su una scheda elettronica, sottolineando le prestazioni dell’elaborazione AI con NPU fino a 5 volte più veloce, CPU più rapida del 10% e capacità di memoria aumentata del 20%.

Perché amerai i nostri TV LG con AI?

I TV LG con AI ottimizzano immagini e suoni, rendendo ogni giorno più smart con l’AI Hub personalizzato.

Scopri di più sui nostri TV con AI

AI HDR Remastering

Rimasterizza i contenuti in qualità HDR

L’IA ottimizza in modo automatico colori, luminosità e contrasto per dare ai contenuti SDR una profondità e una ricchezza cromatica simile alle immagini HDR. Così potrai goderti una qualità migliorata anche quando usi i servizi in streaming con un abbonamento base.

AI Hub: 3 motivi per cui non ne farai più a meno

Ricerca Multi AI con Google Gemini e Microsoft Copilot

Stai cercando qualcosa? Ti basta chiedere ciò che ti serve, selezionare il modello AI che preferisci e riceverai tutte le risposte, più personalizzate e accurate che mai.*

Non sai cosa guardare? Ci pensiamo noi!

AI Concierge ti suggerisce contenuti personalizzati in base ai tuoi interessi. Puoi perfino consultare la scheda In This Scene per scoprire informazioni su ciò che stai guardando, oppure cercare o creare immagini con l’IA generativa.*

Il TV riconosce la tua voce e apre la tua schermata personalizzata!

Dalla schermata My Page puoi vedere tutto a colpo d’occhio: dal meteo, al calendario, ai widget relativi ai tuoi sport preferiti. Come fosse un tablet, ma più in grande.*

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

Badge CES Innovation Awards 2026 su uno sfondo scuro.

webOS Multi AI pluripremiato

La Smart TV pluripremiata webOS ora è protetta da LG Shield

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Badge AVForums Editor’s Choice su uno sfondo scuro

Da 8 anni il miglior sistema Smart TV

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

Simbolo LG Shield su sfondo scuro con icone che evidenziano la protezione webOS per la privacy, i dati e l’integrità del sistema.

LG Shield

I tuoi dati sono al sicuro

LG Shield è la nostra soluzione integrata nei TV webOS che tiene al sicuro i tuoi dati attraverso 7 tecnologie: gestione e archiviazione sicura dei dati, algoritmi crittografati sicuri, integrità del software, autenticazione dell’utente e controllo degli accessi, trasmissione sicura dei dati, rilevamento e risposta agli eventi di sicurezza e gestione sicura degli aggiornamenti.

I tuoi dati sono al sicuro Scopri di più su LG Shield

webOS Re:New Program

La smart TV si rinnova per 5 anni

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection mostrata con 4 icone di protezione (fulmini, umidità, sovratensioni e LG Shield).

LG Quad Protection

Progettato per durare nel tempo

Abbiamo progettato questo TV per renderlo ancora più affidabile. I condensatori integrati lo proteggono dagli sbalzi di tensione, compresi i fulmini, mentre i chip sono a prova di sovratensione e sono rivestiti con il gel di silicio per tenerli al riparo dall’umidità. E ai tuoi dati ci pensa LG Shield.

Telecomando puntatore AI Magic Remote

L'esperienza AI parte da qui

Si usa come una bacchetta magica, è comodo come un mouse. E si è evoluto con l'Intelligenza Artificiale! Il nostro Telecomando puntatore AI Magic Remote è ancora più intuitivo e comodo da usare grazie ai comandi vocali, alla rotella di scorrimento e al sensore di movimento.

Telecomando puntatore con diverse icone attorno che indicano le funzionalità: ricerca Multi AI, AI Concierge, AI Voice ID con My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Fa' che ogni partita sia la tua partita

Previsioni sportive di AI Concierge

L'AI ti darà i pronostici sulle partite future

L’AI analizza le statistiche e le prestazioni della tua squadra e proverà a fare dei pronostici sulle partite future. Riuscirai a fare di meglio?*

TruMotion

Movimenti più fluidi che si adattano a ogni genere

Tramite la funzione AI Genre, l'Intelligenza Artificiale capisce costa stai guardando e applica il livello appropriato di motion smoothing, in modo da rendere film e sport più fluidi e naturali.

Sports Alert

Imposta le notifiche per non perdere mai un gol

Imposta le tue squadre del cuore per ricevere in tempo reale le notifiche sulle partite in corso, sui gol e sul calendario delle partite, anche mentre stai guardando altro.

Per te che vuoi vincere ogni partita

Gaming di ultima generazione

Raddoppia la fluidità e gioca fino a 288fps

Su questo TV puoi giocare a 144fps senza tearing grazie al VRR e all'AMD FreeSync Premium. Non ti basta? Attiva il Motion Booster per raddoppiare la fluidità e giocare fino a 288fps in 1080p*. Il TV QNED evo ti aiuterà a vincere!

Il TV LG QNED evo AI QNED86B Mini LED dedicato al gaming mostra una spettacolare scena di gara ad alta velocità, con un confronto sfocato che evidenzia Motion Booster 288, supporto 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW per un’esperienza di gioco fluida e reattiva.

Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.
Game Portal LG con un’interfaccia che fornisce l’accesso a più app di giochi tramite servizi di gioco cloud come Xbox, NVIDIA GeForce NOW e app webOS.
Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.
Un controller di gioco wireless etichettato “Razer Wolverine V3 Bluetooth”, che indica il supporto ottimizzato del controller Bluetooth per un gameplay reattivo.
Game Portal LG con un’interfaccia che fornisce l’accesso a più app di giochi tramite servizi di gioco cloud come Xbox, NVIDIA GeForce NOW e app webOS.
Game Dashboard e Optimizer con schermate affiancate e un menu sullo schermo per regolare le impostazioni di gioco in tempo reale.
Latenza Bluetooth ultrabassa

Il primo TV al mondo che supporta i controller Bluetooth Ultra Low Latency

Per un'esperienza streaming al top delle prestazioni, questo TV supporta i controller Bluetooth a latenza ultrabassa, che riduce l'input lag a meno di 2,5 ms. Così avrai la massima reattività anche quando giochi in cloud*. E se perdi... non potrai dare la colpa al lag :)

LG Gaming Portal

Il tuo hub all-in-one per giocare, anche senza console né PC

Hai a disposizione migliaia di giochi sui servizi Xbox, NVIDIA GeForce NOW, app webOS native e altro*. Trovi i giochi in base al controllo - telecomando o joypad - e competi col Challenge Mode.

Game Dashboard & Optimizer

Ottimizza le impostazioni per adattarle al tuo stile di gioco

Personalizza rapidamente la tua esperienza con la Game Dashboard, oppure entra nel Game Optimizer per regolare le impostazioni dettagliate. Adatta il refresh rate dello schermo, la latenza e le modalità visive per ottimizzare le tue sessioni di gioco.

Il vero cinema, preservato nei minimi dettagli

LG QNED evo AI QNED87B Mini LED in uno studio dove un regista lavora a un pannello di controllo mentre modifica un film visualizzato sullo schermo. I loghi Dolby Vision e FILMMAKER MODE appaiono in basso a sinistra.

LG QNED evo AI QNED87B Mini LED in uno studio dove un regista lavora a un pannello di controllo mentre modifica un film visualizzato sullo schermo. I loghi Dolby Vision e FILMMAKER MODE appaiono in basso a sinistra.

Dolby Vision & Ambient FILMMAKER MODE

Guarda i film come li ha pensati il regista

Per la tua voglia di cinema, i TV QNED evo ti permettono di vivere i film così come li ha concepiti il regista, grazie al Dolby Vision e al FILMMAKER MODE con compensazione della luce ambientale.*

Un design sottilissimo, pensato per valorizzare il tuo spazio

Design Super Slim

È incredibilmente sottile

Progettato per integrarsi alla perfezione nel tuo ambiente, ti stupirà con il suo profilo sottilissimo.

L’LG QNED evo AI QNED85 mini LED con design ultrasottile è montata a parete in uno spazio abitativo luminoso e aperto e si fonde con l’interno mentre mostra audaci opere d’arte geometriche astratte.

Scopri capolavori illimitati con LG Gallery+

LG Gallery+

Personalizza il tuo spazio con oltre 5.000 contenuti artistici curati

LG Gallery+ ti consente di accedere a innumerevoli opere d’arte e contenuti dai nostri partner come The National Gallery, MMCA, Magnum e altro ancora. Valorizza e personalizza il tuo spazio con un’arte che riflette il tuo stile.*

Una griglia Google Foto con le foto di famiglia, mentre un telefono visualizza un elenco di album con il filtro dell’album Family Trip attivato.

Una griglia Google Foto con le foto di famiglia, mentre un telefono visualizza un elenco di album con il filtro dell’album Family Trip attivato.

Le mie foto

Puoi anche sincronizzare il tuo account Google Foto

Se colleghi il tuo account Google Foto al TV puoi rivivere i tuoi ricordi usando il TV come fosse una cornice digitale.*

Un TV LG montato su una parete. Mostra una scheda informativa che include meteo, punteggi sportivi, programmi TV e Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB9M shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Scheda informativa

Crea la tua schermata personale

Meteo, risultati delle partite, Google Calendar, programmi TV, dispositivi connessi e molto altro ancora: puoi impostare la schermata personale in modo da avere sempre tutto sotto controllo.

Gallery Mode

Dai programmi TV alle opere d’arte in un attimo

Quando spegni il TV o non lo usi da un po', sullo schermo puoi vedere le tue opere d’arte o le immagini curate tramite Gallery+, trasformando il TV in una tela digitale.

Auto Brightness Control

Luminosità ottimale in qualsiasi condizione di luce

I sensori integrati nel TV rilevano la luce e regolano la luminosità dello schermo di conseguenza per garantire una visione ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione.*

Sensore di movimento

Il TV sa quando ci sei

Il rilevamento del movimento consente al TV di reagire in modo intelligente, cambiando modalità di funzionamento a seconda che tu sia nelle vicinanze o meno. (Funzione supportata da OLED G6 e W6)

LG Channels

Hai tanti contenuti in streaming. Gratis.

Il nostro servizio esclusivo di streaming LG Channels mette a tua disposizione gratuitamente un’ampia selezione di canali live e on-demand. Ovviamente anche in italiano.

Interfaccia Home Hub sullo schermo, con le connessioni a Google Home e LG ThinQ, dispositivi e app in un unico layout di controllo.

Connettività smart

Home Hub - la piattaforma completa per la tua casa smart

Home Hub riunisce in un'unica schermata tutti i tuoi dispositivi smart. Gestisci con semplicità i tuoi elettrodomestici LG, quelli Google Home e altri ancora direttamente dallo schermo del tuo TV.*

Rendi l'audio ancora più cinematografico abbinando una soundbar LG

WOW Orchestra

Il TV e la soundbar suonano insieme per darti un suono orchestrale

Rendi l'audio ancora più ricco facendo suonare in sinergia la soundbar e il TV: la prima darà corpo al suono grazie a bassi e medi sostenuti, il secondo invece si concentrerà sugli alti.28)

Salotto con un TV LG e una Soundbar LG con una grafica che rappresenta come entrambi i dispositivi riempiano lo spazio con un suono multi-surround.

Una famiglia con bambini e nonni è seduta insieme su un divano in un salotto luminoso, tenendo in mano un telecomando mentre guarda la TV.

Una famiglia con bambini e nonni è seduta insieme su un divano in un salotto luminoso, tenendo in mano un telecomando mentre guarda la TV.

Accessibilità

Il nostro contributo per una visione più inclusiva

I nostri TV sono progettati pensando all’accessibilità, grazie a funzioni come il filtro di regolazione del colore, la guida alla lingua dei segni e la connettività diretta per i dispositivi audio assistivi.

Esclusione di responsabilità

 

*Le immagini di questa pagina sono solo a scopo illustrativo.

*Le specifiche e le funzionalità possono variare in base alla regione, al modello e alle dimensioni.

*La disponibilità dei singoli servizi può variare a seconda della regione e del Paese.

*I servizi personalizzati possono variare a seconda delle politiche dell’applicazione di terze parti.

*È necessario un Account LG e l’accettazione dei relativi Termini e Condizioni per accedere ai servizi e alle funzionalità smart online, incluse le app di streaming. Senza un Account LG, sono disponibili solo le connessioni a dispositivi esterni (ad es. tramite HDMI) e la TV terrestre/via etere (solo per i TV dotati di sintonizzatore). La creazione di un Account LG è gratuita.

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Caratteristiche principali

  • SCHERMO - Tipologia dello schermo

    QNED MiniLED 4K

  • SCHERMO - Refresh rate

    120Hz nativo (144Hz con VRR)

  • SCHERMO - Gamma colore

    Dynamic QNED Color Pro

  • IMMAGINE - Processore

    α8 Gen3 4K con AI

  • IMMAGINE - HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - Compatibilità AMD FreeSync

  • AUDIO - Potenza audio

    20W

  • AUDIO - Diffusori

    2.0 canali

  • DIMENSIONI E PESO - Dimensioni senza base (L x A x P mm)

    1.677 x 965 x 30,9

  • DIMENSIONI E PESO - Peso senza base (kg)

    32,8

Tutte le specifiche

SCHERMO

  • Tipologia dello schermo

    QNED MiniLED 4K

  • Gamma colore

    Dynamic QNED Color Pro

  • Refresh rate

    120Hz nativo (144Hz con VRR)

  • Risoluzione

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixel)

  • Retroilluminazione

    Mini LED

IMMAGINE

  • Processore

    α8 Gen3 4K con AI

  • Auto Brightness Control

  • AI HDR Remastering

  • Calibrazione automatica

  • Tecnologia di dimming

    Precision Dimming

  • Mappatura dinamica dei toni

    Sì (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • FILMMAKER MODE™

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Motion

    Motion Pro

  • Modalità immagine

    9 preset

  • QFT (Quick Frame Transport)

  • QMS (Quick Media Switching)

  • AI Picture Pro

  • Selezione automatica del genere con AI

    Sì (SDR / HDR)

  • Upscaling dell'immagine con AI

    α8 Super Upscaling 4K con AI

SMART TV

  • Sistema operativo

    webOS 26

  • LG Shield

  • Multi View

  • My Page

  • LG Channels

  • App per smartphone

    Sì (LG ThinQ)

  • Compatibile con webcam USB

  • Compatibile con Apple Home

  • Works with Apple Airplay

  • Riconoscimento vocale intelligente

  • Home Hub

    Sì (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

  • Browser Internet

  • AI Voice ID

  • AI Magic Remote

    Incluso

  • AI Chatbot

  • Always Ready

AUDIO

  • Potenza audio

    20W

  • WOW Orchestra

  • Diffusori

    2.0 canali

  • Direzione dei diffusori

    Verso il basso

  • Sound Mode Share

  • Adaptive Acoustic Tuning

  • AI Sound

    α8 AI Sound Pro (Upmix virtuale a 11.1.2 canali)

  • Codec Audio

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (consulta il manuale per i dettagli)

  • Nitidezza voce

    Sì (AI Object Remastering Pro)

  • LG Sound Sync

  • Uscita audio simultanea

CONNETTIVITÀ

  • Ingressi HDMI

    4 con supporto 4K a 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS e QFT

  • LAN

    1

  • Ingressi USB

    2 (USB 2.0)

  • Ingressi TV antenna / TV via cavo

    2

  • ARC (Audio Return Channel via HDMI)

    eARC (ingresso HDMI 2)

  • Wi-Fi

    Wi-Fi 5

  • Simplink (HDMI CEC)

  • Uscita audio ottica SPDIF

    1

  • Bluetooth

    Sì (v 5.3)

  • Slot modulo CAM

    1

ACCESSIBILITÀ

  • Contrasto elevato

  • Scala di grigi

  • Colori invertiti

DIMENSIONI E PESO

  • Dimensioni senza base (L x A x P mm)

    1.677 x 965 x 30,9

  • Peso senza base (kg)

    32,8

  • Dimensioni VESA (L x A mm)

    400 x 300

  • Peso con la base (kg)

    41,0

  • Base del TV (L x P mm)

    380 x 370

  • Dimensioni con la base (L x A x P mm)

    1.677 x 1.042/994 x 370

  • Dimensioni con l'imballo (L x A x P mm)

    1.820 x 1.205 x 228

  • Peso con l'imballo (kg)

    51,9

ALIMENTAZIONE

  • Alimentazione (Tensione, Hz)

    100~240V, 50-60Hz

  • Consumo in standby

    Meno di 0,5W

ACCESSORI INCLUSI

  • Telecomando

    Telecomando puntatore AI Magic Remote (MR26GB)

  • Cavo di alimentazione

    Sì (rimovibile)

CODICE EAN

  • CODICE EAN

    8806096761915

SINTONIZZATORE

  • Ricevitore TV analogica

  • Ricevitore TV digitale

    DVB-T2/T (Digitale terrestre), DVB-C (Cavo), DVB-S2/S (Satellite)

GAMING

  • Modalità automatica a bassa latenza (ALLM)

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

  • Compatibilità AMD FreeSync

  • Game Optimizer

    Sì (con Game Dashboard)

  • HGiG

  • Motion Booster

    Motion Booster 288

  • VRR

    Sì (fino a 144Hz)

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

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