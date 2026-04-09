TV 75 pollici LG QNED evo AI MiniLED QNED86B 4K Smart TV 2026

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Un TV grande ti permette di vivere i tuoi contenuti in maniera ancora più emozionante, purché le immagini restino dettagliate e i colori brillanti e realistici. Grazie al Dynamic QNED Color, i TV LG QNED evo sono certificati per mostrare il 100% dei colori, mentre la retroilluminazione Mini LED con Precision Dimming ti assicura un contrasto elevato per enfatizzare i dettagli delle immagini. Così potrai goderti i tuoi film, le tue serie e gli eventi sportivi su uno schermo ultragrande con colori più vivaci e realistici e una profondità più elevata.