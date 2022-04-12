КОЛЛЕКЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ OLED OBJET ПРИНЕСЛА LG НАГРАДУ iF GOLD ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ДИЗАЙН

СЕУЛ, 12 апреля 2022г.— Жюри в составе 132 авторитетных экспертов в области дизайна из более чем 20 стран присудило LG сразу 20 наград, среди которых наиболее престижная премия iF Gold Award за коллекцию LG OLED Objet (модель 65Art90). Из числа продуктов LG, получивших награды, 16 были отмечены за дизайн продукции, и 3 – за пользовательский интерфейс. В этом году награды iF Gold Award получили 73 претендента из примерно 11 000 полученных заявок.



Премия всесторонне оценивает продукты на основе собственных критериев, включающих различие и влияние, в 9 дисциплинах и категориях: продукт, упаковка, коммуникации, архитектура дизайнерских решений, профессиональная концепция, сервисный дизайн, архитектура, пользовательский опыт (User Experience, UX) и пользовательский интерфейс (User Interface, UI).









Коллекция LG OLED Objet, входящая в линейку телевизоров Lifestyle, получила высшую награду iF Gold Award за выдающийся дизайн в форме мольберта, который органично вписывается в любую обстановку благодаря минималистскому стилю и утонченному использованию нейтральных цветов, привнося непосредственную изысканность и визуальную гармонию в любое интерьерное пространство. Пользователи могут опустить крышку, чтобы открыть весь экран для получения максимального удовольствия от просмотра, или частично закрыть дисплей, чтобы видеть только избранные лайфстайл функции.



По категориям продуктов, очиститель воздуха LG PuriCare AeroTower был отмечен за его изысканный, стильный форм-фактор и современную эстетику, которая хорошо сочетается с любым декором. Монитор LG DualUp Monitor Ergo был отмечен за его концепцию, обеспечивающую превосходное изображение на экране при повышенном эргономическом комфорте. Кроме того, LG OLED evo Gallery Edition (77G2), LG OLED evo (65C2) и LG XBOOM 360 также были отмечены в категории дизайна продуктов за ведущие эстетические, функциональные и технологические инновации.







В категориях UX, как LG OLED Objet Collection, так и LG StanbyME (модель 27Art10) были отмечены за удобство и комфорт просмотра, обеспечивающие более высокую эффективность использования. Интуитивно понятный сенсорный экран позволяет с легкостью управлять StanbyME. Пользовательский интерфейс, разработанный специально для этого продукта, не похож ни на один из телевизионных пользовательских интерфейсов и учитывает личные привычки зрителя.





Начиная с 1953 года дизайнеры и производители стремятся завоевать престижную премию iF за дизайн. Награда iF Design Award присуждается Международным форумом iF International Forum Design GmbH, расположенным в Ганновере (Германия), и является одной из трех ведущих наград в области дизайна в мире, наряду с Red Dot Design Award и IDEA (International Design Excellence Award). Получение награды iF Design Award является подтверждением качества выдающегося дизайна и исключительного сервиса клиентов, а для потребителей и пользователей награда iF Design Award является гарантией того, что продукт, отмеченный этим знаком, является лучшим в своем классе.





«Для нас большая честь получить награду iF Design Award после награждения Red Dot Design Award за выдающийся дизайн. – сказал Ли Чул-бэ (Lee Chul-bae), старший вице-президент и исполнительный глава LG Electronics Life Innovation Design Center. – LG Electronics всегда стремилась предложить лучший пользовательский опыт и высочайшую эстетическую ценность, поэтому очень важно, что наши усилия были отмечены одной из ведущих дизайнерских наград».