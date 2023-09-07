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Руководство по Покупке Кондиционера
Вам нужен новый кондиционер, но вы не уверены, с чего начать поиск? Мы предлагаем вам подробное руководство по выбору идеального для вас кондиционера LG. Мощность, размер, дизайн - мы поможем вам выбрать тот, который наиболее подходит для вашего образа жизни.
В середине левого окна со снежным пейзажем и правого окна с теплым ощущением дерева из кондиционера дует теплый ветер.
Какой тип кондиционера подходит именно вам?
Кондиционеры LG предлагают целый ряд функций, позволяющих поддерживать в вашем доме свежесть и комфортную температуру весь год. Наши продукты обязательно обеспечат оптимальную технологию кондиционирования воздуха.
Сплит система
Хотя сплит-системы могут быть установлены на любой стене, рекомендуется соблюдать надлежащее расстояние, рекомендованное производителем, для эффективной работы, снижения шума и надежности.
Сплит система
Хотя сплит-системы могут быть установлены на любой стене, рекомендуется соблюдать надлежащее расстояние, рекомендованное производителем, для эффективной работы, снижения шума и надежности.
Сплит система
Хотя сплит-системы могут быть установлены на любой стене, рекомендуется соблюдать надлежащее расстояние, рекомендованное производителем, для эффективной работы, снижения шума и надежности.
Сплит система
Хотя сплит-системы могут быть установлены на любой стене, рекомендуется соблюдать надлежащее расстояние, рекомендованное производителем, для эффективной работы, снижения шума и надежности.
Как подобрать подходящий размер Кондиционера?
При выборе кондиционера, первое, на что необходимо обратить внимание, это его производительность. Другими словами - мощность кондиционера.
Если мощность кондиционера будет значительно больше в сравнении с площадью помещения, на которое он рассчитан, может произойти перегрев или переохлаждение из-за постоянного включения/выключения системы. Это может привести к тому, что в одних помещениях будет прохладно, а в других - жарко и влажно. Меньшие же по мощности кондиционеры работают без остановки слишком долго, пытаясь достичь установленной Вами температуры.
Для того, чтобы правильно подобрать кондиционер, главная характеристика, которая вам нужна - это площадь помещения. Именно от нее необходимо исходить при выборе мощности кондиционера.
Второе - количество охлаждения/обогрева для помещения. Для этого поможет Британская Тепловая Единица, или БТЕ (BTU). Она измеряет, сколько энергии потребляет кондиционер для отвода тепла из вашего помещения в течение часа. Правильный расчет BTU гарантирует, что кондиционер обеспечит эффективное охлаждение без увеличения вашего счета за электроэнергию.
Однако этот расчет верен не во всех случаях, потому что мы не учитывали высоту потолка, количество окон и другие подобные аспекты. В случае, если вы запутались в расчетах, обратитесь за помощью к профессионалу. Они проанализируют ваше жилище и порекомендуют вам подходящий размер кондиционера.
Ваше руководство по точной установке
Желательно доверить установку вашего кондиционера профессиональному специалисту. Такой специалист создаст идеальные условия для обеспечения оптимального использования кондиционера.
Однако, прежде чем обратиться за помощью по установке, вы должны убедиться, что выбранный вами тип кондиционера соответствует основным условиям эксплуатации.
The repairman is repairing the air conditioner.
Сплит система
Хотя сплит-системы могут быть установлены на любой стене, рекомендуется соблюдать надлежащее расстояние, рекомендованное производителем, для эффективной работы, снижения шума и надежности.
Сплит система
Хотя сплит-системы могут быть установлены на любой стене, рекомендуется соблюдать надлежащее расстояние, рекомендованное производителем, для эффективной работы, снижения шума и надежности.
Сплит система
Хотя сплит-системы могут быть установлены на любой стене, рекомендуется соблюдать надлежащее расстояние, рекомендованное производителем, для эффективной работы, снижения шума и надежности.
Сплит система
Хотя сплит-системы могут быть установлены на любой стене, рекомендуется соблюдать надлежащее расстояние, рекомендованное производителем, для эффективной работы, снижения шума и надежности.
Особенности
После того как вы определились с подходящим типом кондиционера, который соответствует вашему пространству и потребностям, пришло время изучить функции, предлагаемые исключительно LG.
Быстрое охлаждение с DUAL Inverter Compressor
Компрессор лежит в основе кондиционера, а это значит, что необходимость беспокоиться о его работе, эффективности или шуме может быть напряженной и дорогостоящей. В линейке технологически продвинутых кондиционеров LG есть кондиционер с компрессором LG DUAL Inverter, который избавляет вас от подобных забот. LG DUAL Inverter компрессор оснащен технологией, которая быстро распределяет холодный воздух. Вы можете наслаждаться быстрым и комфортным охлаждением. Кроме того, его постоянное охлаждение или обогрев сопровождаются сниженным уровнем шума в дополнение к эффективности и сведенным к минимуму расходам энергии.
Энергоэффективность, которая стоит вашего времени
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DUAL Inverter: низкое потребление электроэнергии
Технология LG DUAL Inverter позволяет регулировать скорость компрессора в зависимости от температуры. С инверторными кондиционерами вы экономите до 70%* больше потребляемой энергии, чем с неинверторными кондиционерами. Кроме того, технология DUAL Inverter компрессора обеспечивает 10-летнюю гарантию на компрессор для обеспечения длительной максимальной производительности.
Женщина наблюдает за работой кондиционера на прохладном ветерке в густом лесу.
Контроль без усилий с технологией Активного контроля энергии
Простым нажатием кнопки на пульте дистанционного управления активируйте функцию Активного контроля энергии (Active Energy Control), чтобы регулировать расход энергии в соответствии с вашими потребностями.Четыре уровня повзолят Вам экономить до 80% электроэнергии в зависимости от количества людей в помещении и их активности. Другие настройки, такие как скорость вращения вентилятора, температура и тому подобное, также можно настроить в соответствии с вашими потребностями.
Семья, сидящая на диване и проводящая время в прохладном дуновении кондиционера.
Удаленное управление с ThinQ
Управляйте кондиционером, следите за уровнем энергопотребления и состонием фильтров из любой точки мира через приложение LG ThinQ. Вы можете включать/выключать кондиционер, управлять режимами и даже устанавливать график работы, даже не находясь рядом с устройством.
Соединение между кондиционером и смартфоном в доме
Наслаждайтесь новым уровнем свежего воздуха
*T Состав фильтров могут варьироваться в зависимости от страны и модели
Наполните помещение очищенным воздухом
Система очистителя воздуха в кондиционере удаляет вредную микропыль в воздухе, вплоть до микроскопических частиц размером всего 0,1 мкм*. Микроструктурированный фильтр HAF (фильтр с высоким расходом воздуха) улавливает мельчайшие частицы, не ограничивая выходящий воздух, в то время как электростатический поверхностный фильтр собирает нежелательную пыль.
Фильтр на верхней части кондиционера для очистки загрязненного воздуха
Чистый Внутри для Чистого Воздуха
Если внутренняя часть кондиционера не поддерживается в надлежащем состоянии, и на вентиляторе есть частицы пыли, он никогда не будет выдувать чистый воздух. В кондиционерах LG DUAL COOL применена новая технология UVnano, которая обеспечивает защиту вашего вентилятора от бактерий на 99,99%*.
Он стерилизует холодный воздух, испускаемый технологией UV LED.
Автоматическая очистка
Регулярная проверка воздушного фильтра необходима для технического обслуживания кондиционера. Загрязненный воздушный фильтр снижает эффективность кондиционера, ограничивая поток воздуха. Для оптимальной работы фильтр необходимо чистить каждые две недели. Между тем, кондиционеры LG DUAL COOL имеют функцию автоматической очистки, которая автоматически высушивает внутреннюю часть кондиционера при его выключении для более удобного управления кондиционером.
Automatically ventilates to remove moisture inside the air conditioner
Простое и легкое управление
Оставайтесь на связи с вашим кондиционером независимо от вашего местоположения с помощью приложения ThinQ. Интеллектуальное приложение LG ThinQ удаленно подключается к устройствам, совместимым с ThinQ, позволяя вам следить за тем, как работают ваши устройства, даже находясь за пределами вашего дома. Практически из любого места сохраняйте контроль над своим кондиционером, включая / выключая его простым нажатием. Кроме того, вы можете регулировать температуру, скорость вращения вентилятора и другие подобные настройки прямо со своего смартфона или планшета.
* Функциональность ThinQ может варьироваться в зависимости от страны и продукта.
Эффективное решение для обогрева
Прошли те времена, когда приходилось ждать, пока прогреется ваш обогреватель или пока кондиционер охладит окружающую среду. Кондиционеры LG удовлетворяют ваши потребности в отоплении, потребляя при этом меньше энергии, обогревая большее пространство за более короткий промежуток времени, создавая теплую и комфортную среду обитания. В дополнение к мощному и быстрому нагреву, их воздух циркулирует и распределяется равномерно, позволяя сохранять тепло во всем вашем помещении.
Защита от перепада напряжения
* Результат внутреннего теста LG: Режим охлаждения, установочная температура 19℃, условия помещения 32 ℃ (внутри) / 48 ℃ (снаружи), Диапазон напряжений 220/110 В ± 25% Тестовая модель: S4-Q09AA31C, S4-W12JA31A
*Напряжение, при котором устройство нормально работает в соответствии с заданным поведением, находится в пределах ±15% от номинального напряжения (гарантированное напряжение). Непрерывная работа возможна в диапазоне напряжений ±15% и более, но производительность изделия может ухудшиться
Технология Gold Fin™ для повышения производительности и долговечности
Меньший Уровень Шума
Бытовая техника не должна нарушать тишину. Инверторные кондиционеры LG, оснащенные качественными компонентами и компрессорами, работают на низких оборотах, в результате производя меньше шума, чем неинверторные кондиционеры. С такими кондиционерами, которые работают исключительно эффективно, не нарушая вашего покоя, вы можете полностью расслабиться, не теряя ни качества, ни производительности прибора.
Часто задаваемые вопросы о кондиционере
Какая температура подходит для моего кондиционера?
При первом включении кондиционера установите его на низкую температуру и используйте режим сильного ветра, чтобы быстро понизить температуру в помещении. Как только ваша комната достаточно остынет, 25 ℃ - это оптимальная температура для поддержания прохлады в доме и экономии энергии.
В чем разница между инверторным кондиционером и неинверторным кондиционером?
Инверторные кондиционеры работают более эффективно, чем неинверторные кондиционеры. В неинверторных кондиционерах компрессоры вращаются с одинаковой скоростью независимо от температуры, выключаясь при достижении желаемой температуры и снова включаясь при повышении температуры. Инверторные кондиционеры работают за счет более быстрой регулировки компрессора при более высоких температурах и более медленной при более низких, что означает, что они экономят больше энергии, чем неинверторные кондиционеры, и обеспечивают более быстрое охлаждение и более тихую работу.
Что такое умный кондиционер?
Умный кондиционер - это кондиционер, которым можно управлять с помощью приложения в смартфоне или умной колонкис подключением к Интернету. Вы можете управлять кондиционером удаленно, не ограничиваясь временем или местом.
Различные полезные интеллектуальные функции LG DUAL COOL доступны через приложение LG ThinQ. Удобно включать и выключать кондиционер LG с помощью смартфона или управлять настройкой температуры и режимом удаленно, не находясь с ним в одной комнате! Кроме того, мониторинг энергопотребления позволяет вам просматривать потребление энергии и управлять им, что позволяет вам делать более разумный выбор энергии. (*Эта функция может быть недоступна в некоторых странах).
Как я могу чистить кондиционер и управлять им?
Для оптимальной работы фильтр необходимо чистить каждые две недели. Промойте внешнюю поверхность предварительного фильтра водой или используйте нейтральное моющее средство для периодической более глубокой очистки. После промывки водой высушите предварительный фильтр в тени, вдали от прямых солнечных лучей. Очистите ультратонкий пылевой фильтр пылесосом или мягкой щеткой, но не промывайте водой.
Как я могу экономить энергию при использовании кондиционера?
Вы можете экономить энергию, выбирая соответствующие температуры при охлаждении и нагреве и регулярно очищая фильтры, чтобы уменьшить ненужные потери энергии.
Может ли кондиционер обогревать и мой дом тоже?
При охлаждении кондиционер подает холодный воздух в помещение и горячий воздух на улицу. Во время обогрева направление потока хладагента можно изменить, чтобы направить теплый воздух в дом для его обогрева. Компания LG
Как мне установить кондиционер?
Среди различных типов кондиционеров профессиональный инженер должен устанавливать кондиционеры сплит-типа, поскольку процесс установки требует сверления в стенах для подключения наружного и внутреннего блоков. Оконные, настенные и переносные кондиционеры не требуют прокладки труб благодаря встроенному наружному блоку, поэтому вы можете установить их самостоятельно.