Руководство по Покупке Кондиционера

При выборе кондиционера, первое, на что необходимо обратить внимание, это его производительность. Другими словами - мощность кондиционера.

Если мощность кондиционера будет значительно больше в сравнении с площадью помещения, на которое он рассчитан, может произойти перегрев или переохлаждение из-за постоянного включения/выключения системы. Это может привести к тому, что в одних помещениях будет прохладно, а в других - жарко и влажно. Меньшие же по мощности кондиционеры работают без остановки слишком долго, пытаясь достичь установленной Вами температуры.



Для того, чтобы правильно подобрать кондиционер, главная характеристика, которая вам нужна - это площадь помещения. Именно от нее необходимо исходить при выборе мощности кондиционера.



Второе - количество охлаждения/обогрева для помещения. Для этого поможет Британская Тепловая Единица, или БТЕ (BTU). Она измеряет, сколько энергии потребляет кондиционер для отвода тепла из вашего помещения в течение часа. Правильный расчет BTU гарантирует, что кондиционер обеспечит эффективное охлаждение без увеличения вашего счета за электроэнергию.



Однако этот расчет верен не во всех случаях, потому что мы не учитывали высоту потолка, количество окон и другие подобные аспекты. В случае, если вы запутались в расчетах, обратитесь за помощью к профессионалу. Они проанализируют ваше жилище и порекомендуют вам подходящий размер кондиционера.