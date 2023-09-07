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LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 27 м², экологически чистый R32, умный дом ThinQ

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LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 27 м², экологически чистый R32, умный дом ThinQ

AC09BQ

LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 27 м², экологически чистый R32, умный дом ThinQ

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Стильный дизайн ARTCOOL

Кондиционер LG ARTCOOL разработан, чтобы идеально вписываться в минималистичный или классический стиль вашего дома. Зеркальная поверхность лицевой панели продукта отражает окружающую обстановку, акцентируя внимание интерьере и обеспечивая его целостность, а также символизирует безвременность красоты благодаря прочности стекла.

*Фактический внешний вид продукта может отличаться от представленного выше изображения.

DUAL Inverter Compressor™ с 10-летней гарантией

Технология DUAL Inverter Compressor™ от LG решает проблему неправильной, неэффективной и шумной работы кондиционера, благодаря чему он охлаждает быстрее, служит дольше и работает тише. А с 10-летней гарантией на компрессор пользователи могут наслаждаться преимуществами кондиционеров LG еще дольше.

10 лет гарантии

Срок службы продолжительностью 10 лет гарантируется сертификатом TUV Rheinland.

TUV Rheinland*

Проводилось тестирование надежности при долговременном ускорении и в условиях предельных воздействий по стандартам TUV Rheinland.

*1 год гарантии на кондиционер
*10 лет гарантии на компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)

*ТУФ Райнланд.

Экономия энергии и быстрое охлаждение

Инверторный компрессор регулирует скорость компрессора для поддержания желаемого уровня температуры. Более того, DUAL Inverter Compressor™ с экономичной частотой рабочего диапазона позволяет экономить больше энергии, чем обычный компрессор. Благодаря технологии DUAL Inverter Compressor™, воздух распространяется дальше и быстрее.
Экономия энергии и быстрое охлаждение<br> Посмотреть видео Экономия энергии и быстрое охлаждение<br> Посмотреть видео

Ионизатор

Более 3 млн ионов не только очищают воздух, проходящий через кондиционер, но и устраняют вредные вещества и запахи, окружающие устройство. Доказано, что ионизатор уничтожает более 99% всасываемых бактерий за 60 минут. (уничтожает кишечную палочку более чем на 99,9% за 30 минут, а золотистый стафилококк более чем на 99,6%
за 60 минут).

*Испытание проводилось компанией INTERTEK ETL SEMKO Korea Ltd. (отчет об испытании № IF13-RE00573)
*Объем испытательной камеры: 52 м³
*Фактические результаты, полученные в комнатных условиях, могут отличаться от результатов испытаний.
*ИНТЕРТЕК ЕТЛ СЕМКО


Легко управляйте своим кондиционером в любое время и из любого места с помощью устройства с Wi-Fi и эксклюзивного приложения LG для управления бытовой техникой.

* Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

*Смарт Синк

Низкий уровень шума

Кондиционеры LG работают с низким уровнем шума благодаря уникальному наклонному вентилятору и технологии DUAL Inverter Compressor™ от LG, которые позволяют устранить лишний шум и делают работу более плавной.

*Скью фан

Быстрая и простая установка

Кондиционеры LG разработаны для более простой и эффективной установки вне зависимости от обстановки и количества человек, участвующих в процессе. За счет сокращения рабочей силы и времени, необходимого для установки, теперь можно установить больше кондиционеров в большем количестве домов за более короткий срок.

Активный контроль энергопотребления

Функция активного контроля энергопотребления дает вам возможность выбирать уровень энергопотребления в зависимости от условий. Наслаждайтесь прохладой и уютом, экономя энергию.

Охлаждение Jet Cool

В кондиционерах LG используется технология Jet Cool, которая позволяет охладить помещение в течение 5 минут, а оптимизированный воздушный поток уменьшает количество «мертвых зон» в помещении.

*Джет Кул.

Автоматическая очистка

Функция автоматической очистки предотвращает скопление бактерий и образование грибка на теплообменнике, обеспечивая таким образом более приятную и комфортную среду.

6 ступеней контроля жалюзи

Вы можете выбрать любую из 6-ти позиций для более точного распределения воздушного потока.

Распределение потоков воздуха

Кондиционеры LG наполняют прохладным воздухом каждый уголок вашей комнаты. Функция четырехстороннего распределения потоков воздуха быстро и эффективно распространяет воздух во многих направлениях.

Gold Fin™

Технология Gold Fin™ эффективнее защищает поверхность от коррозии и обеспечивает более длительный срок службы теплообменника.

*Голд Фин.

Фильтр двойной защиты DUAL

Фильтр двойной защиты DUAL задерживает частицы пыли крупнее 10 мкм.

*Дуал.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Площадь помещения
до 27 м²
Основная технология
Dual Inverter компресcoр
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ш Х В Х Г)
837 x 189 x 302
Особенности
LG ThinQ, Самоочистка

Характеристики

Cooling Capacity Max(W)

2500

Heating Capacity Max(W)

3300

Все характеристики

СНИЖЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Датчик влажности

НАГРЕВ

Уровень шума (Охлаждение) SH/H/M/L/SL(дБ(A))

А/А

GENERAL

Cooling Capacity Max(W)

2500

Heating Capacity Max(W)

3300

Indoor Unit Dimension_WxHxD(mm)

837 × 308 × 192

Indoor Unit Weight(kg)

12.6

Outdoor Unit Dimension_WxHxD(mm)

837 × 530.5 × 317

Outdoor Unit Weight(kg)

26

Refrigerant Type

R32

Sound Power(Cooling) SH/H/M/L/SL(dB(A))

45 / 41 / 35 / 27 / 19

Sound Power(Heating) SH/H/M/L/SL(dB(A))

45 / 41 / 35 / - / 27

ФИЛЬТР

Фильтр ультратонкой пыли

HYGIENE

Auto Cleaning

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AC09BQ

LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 27 м², экологически чистый R32, умный дом ThinQ

Найти онлайн