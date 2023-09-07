LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 27 м², экологически чистый R32, умный дом ThinQ

Более 3 млн ионов не только очищают воздух, проходящий через кондиционер, но и устраняют вредные вещества и запахи, окружающие устройство. Доказано, что ионизатор уничтожает более 99% всасываемых бактерий за 60 минут. (уничтожает кишечную палочку более чем на 99,9% за 30 минут, а золотистый стафилококк более чем на 99,6%

за 60 минут).