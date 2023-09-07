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LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 36 м², экологически чистый R32, умный дом ThinQ
LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 36 м², экологически чистый R32, умный дом ThinQ
*Фактический внешний вид продукта может отличаться от представленного выше изображения.
*ТУФ Райнланд.
*1 год гарантии на кондиционер
*10 лет гарантии на компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)
*Испытание проводилось компанией INTERTEK ETL SEMKO Korea Ltd. (отчет об испытании № IF13-RE00573)
*Объем испытательной камеры: 52 м³
*Фактические результаты, полученные в комнатных условиях, могут отличаться от результатов испытаний.
*ИНТЕРТЕК ЕТЛ СЕМКО
* Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
*Смарт Синк
*Скью фан
Активный контроль энергопотребления
*Джет Кул.
Автоматическая очистка
Распределение потоков воздуха
*Голд Фин.
*Micrô bên trong tai nghe ghi lại âm thanh tai trong với ít tiếng ồn xung quanh hơn.
*Дуал.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Cooling Capacity Max(W)
-
3500
-
Heating Capacity Max(W)
-
4000
Все характеристики
-
Датчик влажности
-
●
-
Уровень шума (Охлаждение) SH/H/M/L/SL(дБ(A))
-
А/А
-
Cooling Capacity Max(W)
-
3500
-
Heating Capacity Max(W)
-
4000
-
Indoor Unit Dimension_WxHxD(mm)
-
837 × 308 × 192
-
Indoor Unit Weight(kg)
-
12.6
-
Outdoor Unit Dimension_WxHxD(mm)
-
837 × 530.5 × 317
-
Outdoor Unit Weight(kg)
-
26
-
Refrigerant Type
-
R32
-
Sound Power(Cooling) SH/H/M/L/SL(dB(A))
-
45 / 41 / 35 / 27 / 19
-
Sound Power(Heating) SH/H/M/L/SL(dB(A))
-
45 / 41 / 35 / - / 27
-
Фильтр ультратонкой пыли
-
●
-
Auto Cleaning
-
●
-
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