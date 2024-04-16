Чтобы обеспечить чистый воздух и высокую производительность, фильтр необходимо чистить каждые две недели. Промойте фильтр теплой водой или используйте нейтральное моющее средство для более стойких загрязнений. После промывки водой высушите фильтр в тени, вдали от прямых солнечных лучей. Для более удобного управления кондиционером вы можете использовать функцию Auto Cleaning1), которая автоматически осушает внутреннюю часть кондиционера, когда вы его выключаете2)3).

1) Для первоначальной настройки автоочистки требуется пульт дистанционного управления. Подробности см. в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к устройству.

2) Если вы выключите устройство, вентилятор продолжит работать в течение 30 минут.

При поставке с завода эта функция отключена.

Функция может быть изменена без предварительного уведомления, для получения подробной информации ознакомьтесь с руководством, прилагаемым к изделию.

3) В зависимости от страны/модели функция автоматической очистки может отсутствовать.