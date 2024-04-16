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72 м², кондиционер LG DUALCOOL PRO, cплит-кондиционер с подогревом и охлаждением

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

72 м², кондиционер LG DUALCOOL PRO, cплит-кондиционер с подогревом и охлаждением

72 м², кондиционер LG DUALCOOL PRO, cплит-кондиционер с подогревом и охлаждением

W24TI
  • вид спереди
  • вид спереди в открытом состоянии
  • вид в перспективе в открытом состоянии
  • вид слева
  • вид слева в открытом состоянии
  • вид слева в перспективе
  • вид слева в перспективе в открытом состоянии
  • вид справа
  • вид справа в открытом состоянии
  • вид справа в перспективе
  • вид справа в перспективе в открытом состоянии
  • вид слева сверху в перспективе в открытом состоянии
  • вид справа сверху в перспективе в открытом состоянии
  • пульт ДУ
вид спереди
вид спереди в открытом состоянии
вид в перспективе в открытом состоянии
вид слева
вид слева в открытом состоянии
вид слева в перспективе
вид слева в перспективе в открытом состоянии
вид справа
вид справа в открытом состоянии
вид справа в перспективе
вид справа в перспективе в открытом состоянии
вид слева сверху в перспективе в открытом состоянии
вид справа сверху в перспективе в открытом состоянии
пульт ДУ

Основные характеристики

  • Быстрое охлаждение и нагревание
  • Автоматическое распределение потоков воздуха
  • 24-часовой таймер включения/выключения
  • Автоматический перезапуск
  • Двойное измерение температуры
Больше

Dual Inverter

Всего одно нажатие - и в комнате станет прохладнее или теплее благодаря режиму Jet mode

Получите быстрое охлаждение или обогрев, когда это необходимо, одним нажатием кнопки.

Кондиционер на стене работает.

Auto swing

Равномерное распределение комфортного воздуха по комнате

Auto Swing равномерно распределяет воздух, чтобы в каждом уголке комнаты была комфортная температура.

Автоматическое распределение потоков воздуха равномерно распределяет воздух, поэтому комфорт ощущается в любой части комнаты.

Диагностика Smart Diagnosis

Smart LED подскажет

Просто позвоните в службу поддержки LG, сообщите код на экране, и инженеры сервисной службы помогут вам найим решение проблемы.

24-часовой таймер включения/выключения

Можно установить время работы до 24 часов, чтобы ваш кондиционер включался и выключался, когда вы захотите.

Автоматическое возобновление работы

Если питание отключится, устройство возобновит свою работу вскоре после восстановления питания.

* Изображение дисплея пульта дистанционного управления может измениться без уведомления.

Dual sensing

Двойной комфорт с Dual sensing

Система Dual Sensing может определять температуру не только вокруг внутреннего блока кондиционера, но и на пульте дистанционного управления, чтобы обеспечить точную и оптимальную настройку температуры, которую вы хотите.

Кондиционер с Dual sensing

Кондиционер без Dual sensing

Функция Auto Cleaning

Автоматическая внутренняя очистка

Автоматически высушивает влагу внутри кондиционера, чтобы он всегда был чистым.

* Изображение выше приведено только в целях иллюстрации. Оно может отличаться от реального изображения продукта и его использования.

Режим сна позаботится о вашем комфорте

Насладись уютной обстановкой для сна.

Спокойные ночи при выключенном свете

Наслаждайтесь глубоким сном без света от кондиционера.

Вопросы и ответы

В.

Как очищать и управлять кондиционером?

О.

Чтобы обеспечить чистый воздух и высокую производительность, фильтр необходимо чистить каждые две недели. Промойте фильтр теплой водой или используйте нейтральное моющее средство для более стойких загрязнений. После промывки водой высушите фильтр в тени, вдали от прямых солнечных лучей. Для более удобного управления кондиционером вы можете использовать функцию Auto Cleaning1), которая автоматически осушает внутреннюю часть кондиционера, когда вы его выключаете2)3).

1) Для первоначальной настройки автоочистки требуется пульт дистанционного управления. Подробности см. в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к устройству.

2) Если вы выключите устройство, вентилятор продолжит работать в течение 30 минут.

При поставке с завода эта функция отключена.

Функция может быть изменена без предварительного уведомления, для получения подробной информации ознакомьтесь с руководством, прилагаемым к изделию.

3) В зависимости от страны/модели функция автоматической очистки может отсутствовать.

В.

Как сэкономить энергию при использовании кондиционера?

О.

Вы можете сэкономить энергию, устанавливая оптимальную температуру при охлаждении и обогреве, а также регулярно очищая фильтры, чтобы избежать лишних потерь энергии. Рекомендуется устанавливать кондиционер на 25 ℃ при охлаждении и на 21 ℃ при обогреве.

В.

Как установить кондиционер?

О.

Существует два основных типа кондиционеров: Сплит-кондиционеры, бесканальные кондиционеры. Сплит-кондиционеры требуют профессиональной установки, а бесканальные кондиционеры (оконные, настенные, переносные и т.д.) не требуют установки воздуховодов, так как являются встроенными наружными блоками. Сплит-кондиционеры должны устанавливаться профессиональным инженером, поскольку процесс установки требует сверления стен для соединения наружного и внутреннего блоков, а также проведения электромонтажных работ.

Печать

Характеристики

  • Макс. мощность охлаждения (Вт)

    7350

  • Макс. мощность нагрева (Вт)

    7800

Все характеристики

ОБЩЕЕ

  • Макс. мощность охлаждения (Вт)

    7350

  • Мощность охлаждения номин./мин. (Вт)

    7000 / 1500

  • Потребляемая мощность при охлаждении, Номинальная/мин (Вт)

    2059 / 460

  • Макс. мощность нагрева (Вт)

    7800

  • Мощность нагрева номин./мин (Вт)

    7000 / 1500

  • Потребляемая мощность нагрева номин./мин. (Вт)

    1892 / 460

  • Тип ОВКВ (HVAC)

    Тепловой насос

  • Размеры внутреннего блока_ШxВxГ (мм)

    1010x315x220

  • Вес внутреннего блока (кг)

    11.8

  • Размеры наружного блока_ШxВxГ (мм)

    927x380x699

  • Вес наружного блока (кг)

    38.0

  • Вес наружного блока (фунты)

    N/A

  • Тип продукта

    Настенная система

  • Тип продукта II

    Инвертор

  • Номинальное входное напряжение (В, Гц)

    220 ~ 240, 50

  • Тип хладагента

    R32

ШТРИХКОД

  • Штрих-код

    8806096356487

СООТВЕТСТВИЕ

  • Название модели продукта

    W24TI.SRU

  • Месяц запуска (ГГГГ-MM)

    2023-11

  • Производитель (импортер)

    LG Electronics

  • Тип продукта и название модели

    W24TI.SRU

УДОБСТВО

  • Дистанционный контроллер

    Да

  • Автоматический перезапуск

    Да

  • Режим вентилятора

    Да

  • Индикатор очистки фильтра

    Да

  • Операция принудительного переключения

    Да

  • Обнаружение человека

    Нет данных

  • Низкий уровень шума

    Да

  • Таймер вкл/выкл (24часа)

    Да

  • Резервирование

    Да

  • Умная диагностика

    Да

ОХЛАЖДЕНИЕ

  • Управление направлением потока воздуха (влево и вправо)

    Да

  • 4-направленный

    Жоғары-Төмен

  • Управление направлением потока воздуха (вверх и вниз)

    Да

  • Комфортное кондиционирование

    Да

  • Скорость вентилятора

    5 қадам

  • Мощность охлаждения

    Да

СНИЖЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

  • Осушение воздуха

    Да

  • Датчик влажности

    Нет данных

ДИЗАЙН

  • Цвет (корпуса)

    Белый

  • Цвет (выпуска)

    Белый

  • Дисплей

    88 скрытый

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

  • Уровень шума (Охлаждение) SH/H/M/L/SL(дБ(A))

    A++

  • Активный контроль энергопотребления

    Нет данных

  • Мониторинг энергопотребления

    Нет данных

  • Энергосбережение (Охлаждение)

    Да

  • ICA (контроль силы тока)

    Нет данных

ФИЛЬТР

  • Фильтр тонкой пыли

    Нет данных

  • Предварительный фильтр

    Да

НАГРЕВ

  • Мощность нагрева

    Да

ГИГИЕНА

  • Автоматическая очистка

    Да

НАРУЖНЫЙ БЛОК

  • Название модели наружного блока

    S3UW24TZAAA.DXWAEEU

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