Кондиционер LG Libero Monosplit | 12 000 БТЕ | Охлаждение, обогрев

Кондиционер LG Libero Monosplit | 12 000 БТЕ | Охлаждение, обогрев

WZ12AWN
Вид спереди на кондиционер LG Libero Monosplit
Вид спереди на кондиционер LG Libero Monosplit с открытой нижней заслонкой.
Вид слева на кондиционер LG Libero Monosplit.
Вид слева на кондиционер LG Libero Monosplit с открытой нижней заслонкой.
Вид справа на кондиционер LG Libero Monosplit.
Вид справа на кондиционер LG Libero Monosplit с открытой нижней заслонкой.
Вид спереди слева снизу на кондиционер LG Libero Monosplit.
Вид спереди слева снизу на кондиционер LG Libero Monosplit с открытой нижней заслонкой.
Вид спереди справа снизу на кондиционер LG Libero Monosplit.
Вид спереди справа снизу на кондиционер LG Libero Monosplit с открытой нижней заслонкой.
Вид спереди снизу на кондиционер LG Libero Monosplit.
Вид спереди снизу на кондиционер LG Libero Monosplit с открытой нижней заслонкой.
Детальный вид на кондиционер LG Libero Monosplit.
Вид сверху слева под углом на кондиционер LG Libero Monosplit.
Вид сверху справа под углом на кондиционер LG Libero Monosplit.
Основные характеристики

  • Быстрое охлаждение и обогрев
  • Предварительное охлаждение или обогрев
  • Двойное измерение температуры
  • Auto Cleaning
Больше

Быстрое охлаждение и обогрев

Быстрое, мощное охлаждение и обогрев

Ощущайте комфорт круглый год даже в экстремальном климате благодаря стабильной работе кондиционера, адаптирующегося к любым вашим потребностям1).

Изображение кондиционера, подающего холодный воздух с одной стороны и теплый воздух с другой, демонстрируя оба режима воздушного потока.

Изображение кондиционера, подающего холодный воздух с одной стороны и теплый воздух с другой, демонстрируя оба режима воздушного потока.

Предварительное охлаждение или обогрев

Охладите или согрейте свой дом к вашему приходу

С приложением LG ThinQ кондиционер включается автоматически, когда вы приближаетесь к дому (с расстояния от 250 м до 30 км), предварительно охлаждая дом в жаркую погоду или нагревая в холодную2).

Двойное измерение температуры

Наслаждайтесь температурой, оптимизированной с учетом вашего местоположения

Прохлада и комфорт вокруг вас. Функция двойного измерения температуры определяет температуру как рядом с внутренним блоком, так и рядом с пультом дистанционного управления, чтобы поддерживать оптимальный климат во всей комнате3).

Изображение показывает сравнение использования и неиспользования функции двойного измерения температуры, подчеркивающее разницу в производительности.

Изображение показывает сравнение использования и неиспользования функции двойного измерения температуры, подчеркивающее разницу в производительности.

Видео объясняет, что кондиционер очищается автоматически с помощью функции Auto Cleaning кондиционеров LG.

Mały chłopiec śpiący na łóżku, podczas gdy klimatyzator delikatnie nawiewa powietrze.

Auto Cleaning

Функция автоматической очистки внутренних компонентов

Автоматически удаляет внутреннюю влагу для поддержания чистоты кондиционера4).

Маленький мальчик спит на кровати под мягким потоком воздуха из кондиционера.

Маленький мальчик спит на кровати под мягким потоком воздуха из кондиционера.

Режим сна

Режим сна поддерживает комфорт

Наслаждайтесь спокойным сном до 10 часов благодаря контролю температуры для длительного комфорта.

Изображение показывает воздушный поток от кондиционера, проходящий над кроватью, иллюстрируя циркуляцию прохладного воздуха в верхней зоне.

Изображение показывает воздушный поток от кондиционера, проходящий над кроватью, иллюстрируя циркуляцию прохладного воздуха в верхней зоне.

Выключение подсветки

Спокойные ночи с выключенным светом

Насладитесь крепким сном без раздражающего света от кондиционера.

Интеллектуальная светодиодная подсветка помогает вам получить разумные ответы

Просто позвоните в службу поддержки клиентов LG, скажите код светодиодной подсветки, и специалисты службы поддержки предоставят вам решение.

24-часовой таймер включения/выключения

Можно устанавливать график работы кондиционера до 24 часов, чтобы он включался и выключался, когда вы этого хотите5).

Автоматический перезапуск

При отключении электричества ваш кондиционер возобновит работу вскоре после возобновления подачи электричества.

Приложение LG ThinQ™

Подключайтесь и управляйте из любого места с помощью LG ThinQ™

Управляйте кондиционером и получайте актуальные уведомления с помощью удобного приложения LG ThinQ™6). LG ThinQ™ позволяет взаимодействовать с кондиционером как никогда раньше. Включите его всего одним касанием.

Изображение кондиционера, подающего холодный воздух с одной стороны и теплый воздух с другой, демонстрируя оба режима воздушного потока.

Изображение кондиционера, подающего холодный воздух с одной стороны и теплый воздух с другой, демонстрируя оба режима воздушного потока.

* Изображения и видео выше являются постановочными и созданы в иллюстративных целях для лучшего понимания. Могут быть вариации в зависимости от реальных условий установки продукта.

 

1) Быстрое охлаждение и обогрев- Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды.

 

2) Предварительное охлаждение или обогрев- Эта функция может использоваться только через приложение LG ThinQ.- Для регистрации бытовой техники в LG ThinQ требуется беспроводное подключение к Интернету.- Для использования функции ThinQ пользователи должны сначала установить приложение «LG ThinQ» из Google Play Store или Apple App Store на смартфон и подключиться к Wi-Fi. Подробные инструкции по использованию см. в справочном разделе приложения.- Приложение LG ThinQ может иметь ограничения в некоторых пользовательских функциях или не работать на некоторых смартфонах, поэтому перед использованием проверьте минимальные технические требования (Android OS 7.0 или выше, iOS 14.0 или выше).- При первоначальном использовании функции предварительного охлаждения или обогрева необходимо установить местоположение дома клиента в Google Maps через LG ThinQ.- Рабочий диапазон расстояния для функции предварительного охлаждения или обогрева составляет от 250 м до 30 км вокруг местоположения дома клиента и может быть настроен через LG ThinQ.

 

- Доступность этой функции может различаться в зависимости от страны и модели.

 

3) Двойное измерение температуры (Dual Sensing)- При использовании функции двойного измерения температуры направляйте пульт дистанционного управления на устройство для уверенного приема сигнала.- Эта функция автоматически отключается через 2 часа работы.- Фактическая температура окружающей среды может отличаться, если пульт дистанционного управления подвергается воздействию прямых солнечных лучей или находится рядом с горячими или холодными объектами.- В зависимости от условий окружающей среды, таких как расстояние и местоположение, если связь между пультом дистанционного управления и изделием нестабильна, функция двойного измерения температуры может отключиться.

 

4) Auto Cleaning- Когда изделие выключается, функция Auto Cleaning активируется автоматически. В режиме Auto Cleaning продукт работает в режиме вентилятора в течение определенного времени, чтобы удалить остаточную влагу с теплообменника. - Условия сушки внутри устройства могут отличаться в зависимости от температуры или влажности воздуха в помещении. - Для первоначального использования требуется активация функции с помощью пульта дистанционного управления. Подробные инструкции см. в руководстве, прилагаемом к изделию.5) Таймер включения/выключения на 24 часа - Изображение на дисплее пульта дистанционного управления может быть изменено без предварительного уведомления.6) LG ThinQ™- Приложение LG SmartThinQ переименовано в LG ThinQ.- Интеллектуальные функции могут различаться в зависимости от страны и модели. Узнайте у вашего местного продавца или представителя LG о доступности этого сервиса.

Вопросы и ответы

Q.

Что такое инверторный кондиционер и как он работает?

A.

В инверторном кондиционере используется компрессор с переменной скоростью, который регулирует свою работу в соответствии с потребностями в охлаждении или обогреве. Кондиционер LG Dualcool идет еще дальше благодаря передовой технологии двойного ротационного компрессора, обеспечивая комфортное охлаждение и обогрев, а также стабильную работу для ежедневного использования.

Q.

Как я могу удаленно настроить охлаждение или обогрев дома с помощью приложения ThinQ™?

A.

С помощью приложения LG ThinQ™ вы можете управлять своим кондиционером из любого места, где есть подключение к Интернету. Просто откройте приложение на своем смартфоне, выберите кондиционер и установите желаемый режим и температуру. Вы можете начать охлаждение или обогрев по пути домой, чтобы прийти в идеально комфортные условия.

Q.

Как я могу экономить энергию при использовании кондиционера?

A.

Вы можете экономить энергию, выбирая подходящие температуры при охлаждении или нагревании воздуха и регулярно очищая фильтр, что поможет снизить необязательные затраты энергии. Рекомендуется устанавливать температуру 25℃ для охлаждения и 21℃ для нагревания воздуха кондиционером.

Q.

Как мне очистить кондиционер и управлять им?

A.

Для чистого воздуха и высокой производительности рекомендуется регулярная очистка фильтра, в идеале каждые две недели. Промойте фильтр водой комнатной температуры или используйте нейтральное моющее средство для удаления более серьезных загрязнений. После промывания водой высушите фильтр, расположив его в тени, чтобы на него не попадали солнечные лучи.Вы можете использовать функцию Auto Cleaning для более удобного управления кондиционером: она автоматически сушит внутренние части устройства после его выключения.** После выключения блока вентилятор продолжает работать в течение 30 минут. Эта функция настраивается при отправке продукта с завода. Функция может быть изменена без предварительного уведомления. Обратитесь к поставляемому с продуктом руководству за более подробными сведениями.

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Характеристики

  • ОБЩЕЕ - Макс. мощность охлаждения (Вт)

    3800

  • ОБЩЕЕ - Макс. мощность нагрева (Вт)

    3800

Все характеристики

ОБЩЕЕ

  • Макс. мощность охлаждения (Вт)

    3800

  • Мощность охлаждения номин./мин. (Вт)

    3450 / 1000

  • Cooling Power Consumption Rated/Min(W)

    1062 / 160

  • Макс. мощность нагрева (Вт)

    3800

  • Мощность нагрева номин./мин (Вт)

    3500 / 1000

  • Потребляемая мощность нагрева номин./мин. (Вт)

    944 / 150

  • Размеры внутреннего блока_ШxВxГ (мм)

    913x309x204

  • Вес внутреннего блока (кг)

    9.2

  • Размеры наружного блока_ШxВxГ (мм)

    787x290x498

  • Вес наружного блока (кг)

    21.1

  • Тип продукта

    Настенная система

  • Номинальное входное напряжение (В, Гц)

    220 ~ 240, 50

  • Тип хладагента

    R32

  • Звуковое давление (Охлаждение) SH/H/M/L/SL (дБ(А))

    55 / 55 / 55

ОЧИСТКА ВОЗДУХА

  • Дисплей очистки воздуха

    Нет данных

ШТРИХКОД

  • Штрих-код

    8806096638439

СООТВЕТСТВИЕ

  • Название модели продукта

    S3NW12TZXBA

  • Месяц запуска (ГГГГ-MM)

    2026-01

  • Производитель (импортер)

    LG Electronics

  • Тип продукта и название модели

    Split S3NW12TZXBA

УДОБСТВО

  • Дистанционный контроллер

    Да

  • Автоматический перезапуск

    Да

  • Deep Sleep

    Нет данных

  • Режим вентилятора

    Да

  • Операция принудительного переключения

    Да

  • Низкий уровень шума

    Да

  • Таймер вкл/выкл (24часа)

    Да

  • Резервирование

    Да

  • Sleep Timer+

    Нет данных

  • Умная диагностика

    Да

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Да

ОХЛАЖДЕНИЕ

  • Управление направлением потока воздуха (влево и вправо)

    Да

  • 4-направленный

    Вверх-вниз/Влево-вправо

  • Управление направлением потока воздуха (вверх и вниз)

    Да

  • Скорость вентилятора

    5 қадам

  • Мощность охлаждения

    Да

  • Режим "Power"

    Да

СНИЖЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

  • Осушение воздуха

    Да

ДИЗАЙН

  • Цвет (корпуса)

    Белый

  • Цвет (выпуска)

    Белый

  • Дисплей

    88 скрытый

ФИЛЬТР

  • Фильтр аллергенов

    Нет данных

  • Фильтр тонкой пыли

    Нет данных

НАГРЕВ

  • Мощность нагрева

    Да

ГИГИЕНА

  • Автоматическая очистка

    Да

НАРУЖНЫЙ БЛОК

  • Название модели наружного блока

    S3UW12TZXBA.DXWAEEU

B2B РЕШЕНИЯ ДЛЯ RAC

  • Сухой контакт

    Нет данных

  • Преобразователь PI485

    Нет данных

  • Проводной пульт дистанционного управления

    Нет данных

