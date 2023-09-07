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Встраиваемый холодильник LG STUDIO, 250 л, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор
Встраиваемый холодильник LG STUDIO, 250 л, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор
ОПИСАНИЕ
Характеристики
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
554 x 1775 x 565
-
Экономия энергии (кВт/год)
-
283
-
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
-
A+
-
Тип компрессора
-
Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Нет
-
Отделка (двери)
-
Белый
Все характеристики
-
Охлаждение двери+
-
Нет
-
ЛИНЕЙНОЕ охлаждение
-
Нет
-
Тип компрессора
-
Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)
-
Экономия энергии (кВт/год)
-
283
-
Умная диагностика
-
Да
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Нет
-
Стеллаж для бутылок (винных)
-
Нет
-
Прозрачная_корзина в двери
-
4
-
Fresh 0 Zone
-
Нет
-
Hygiene Fresh
-
Нет
-
Hygiene Fresh+
-
Нет
-
Освещение холодильника
-
Верхний мягкий LED
-
Полка_Закаленное стекло
-
4
-
Овощной ящик
-
Да (1 шт.)
-
Ящик_морозильной камеры
-
3 прозрачных
-
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
-
A+
-
Тип продукта
-
Встроенный
-
Общий объем морозильной камеры (л)
-
86
-
Общий объем холодильной камеры (л)
-
206
-
Масса упаковки (кг)
-
69
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
554 x 1775 x 565
-
Масса продукта (кг)
-
62
-
Быстрая заморозка
-
Да
-
Внутренний LED-дисплей
-
Да [Внутренний точечный дисплей]
-
Материал двери
-
PCM
-
Отделка (двери)
-
Белый
-
Плоский металлический канал (Metal Fresh)
-
Нет
-
Тип рукоятки
-
Нет
-
Автоматический генератор льда
-
Нет
-
Ручной_генератор льда
-
Нет
-
Диспенсер только для воды
-
Нет
-
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