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Встраиваемый холодильник LG STUDIO, 250 л, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор

Характеристики

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Встраиваемый холодильник LG STUDIO, 250 л, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор

GRSN266LLP

Встраиваемый холодильник LG STUDIO, 250 л, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор

GR-N266LLP

ОПИСАНИЕ

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Общий объем холодильной камеры (л)
206
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
554 x 1775 x 565
Тип компрессора
Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)
ОСОБЕННОСТИ
Total No Frost, Multi Air Flow, Smart Diagnosis

Характеристики

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

554 x 1775 x 565

Экономия энергии (кВт/год)

283

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A+

Тип компрессора

Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)

ThinQ (Wi-Fi)

Нет

Отделка (двери)

Белый

Все характеристики

ФУНКЦИИ

Охлаждение двери+

Нет

ЛИНЕЙНОЕ охлаждение

Нет

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)

Экономия энергии (кВт/год)

283

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

Да

ThinQ (Wi-Fi)

Нет

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Стеллаж для бутылок (винных)

Нет

Прозрачная_корзина в двери

4

Fresh 0 Zone

Нет

Hygiene Fresh

Нет

Hygiene Fresh+

Нет

Освещение холодильника

Верхний мягкий LED

Полка_Закаленное стекло

4

Овощной ящик

Да (1 шт.)

ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

Ящик_морозильной камеры

3 прозрачных

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A+

Тип продукта

Встроенный

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

86

Общий объем холодильной камеры (л)

206

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

69

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

554 x 1775 x 565

Масса продукта (кг)

62

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Быстрая заморозка

Да

Внутренний LED-дисплей

Да [Внутренний точечный дисплей]

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Материал двери

PCM

Отделка (двери)

Белый

Плоский металлический канал (Metal Fresh)

Нет

Тип рукоятки

Нет

СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ

Автоматический генератор льда

Нет

Ручной_генератор льда

Нет

Диспенсер только для воды

Нет

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