Стиральная машина + Сушка LG WashTower, AI DD™ 13/10 кг
*Изображения продукта на фото или видео предназначены только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
Инновационный уход за одеждой
Экономия пространства
Аккуратно вписывается в небольшое пространство
Легкий доступ к панели управления
Без наклонов и подъемов
Уход за тканью
Технология искусственного интеллекта для загрузки и ткани
Экономия времени
Стирка и сушка за 1 час
LG WashTower™
Стиральная и сушильная машины в едином блоке умещаются в небольших пространствах
WashTower™ подойдет к любому интерьеру и сделает ваше пространство более элегантным и красивым
Компактный размер с центральной панелью управления
По сравнению со стиральной и сушильной машинами, расположенными друг над другом, LG WashTower на 45 мм короче, а центральная панель управления расположена на 85 мм выше
*Экономия пространства по сравнению с 24-дюймовыми стирально-сушильными машинами LG.
Выберите WashTower™, который подойдет вашему пространству
Наша более крупная модель предназначена для стиральных машин большей вместимости, а меньшая модель идеально подходит для ограниченного пространства.
*Изображения продукта на фото или видео предназначены только для иллюстрации и могут отличаться от реального продукта.
*Протестировано компанией Intertek в мае 2022 г. Программа «Хлопок» с загрузкой 2 кг в сравнении с обычной программой «Хлопок» LG. (F13EJN) Проверено среднее повреждение ткани путем вставки образцов с 5 отверстиями и сравнения AI класса 1 и AI класса 3 в цикле «Хлопок».
*Результаты могут отличаться в зависимости от одежды и окружающей среды.
*Только для программ «Хлопок», «Смешанные ткани» и «Легкий уход».
*Протестировано компанией Intertek. Протестировано с 3-мя условиями загрузки; Женская спортивная одежда (полиэстер 89%, спандекс 11%, 3 листа рубашек (полиэстер 65%, хлопок 35%) и две пары пижам (хлопок 73%, полиэстер 27%). Протестировано в режиме Speed Wash (Быстрая стирка) стиральной машины, цикл малой загрузки (быстрая сушка) в сушильной машине и опция «Подготовка к сушке».
*Результаты могут отличаться в зависимости от одежды и окружающей среды.
*Протестировано компанией Intertek в январе 2023 года, программа «Хлопок» с опцией TurboWash™ и загрузкой 2 кг.
*Результаты могут отличаться в зависимости от окружающей среды.
Allergy care
Уменьшите домашнюю пыль
Носите одежду с уверенностью, зная, что программа LG с гипоаллергенным режимом Allergy Care уменьшает количество домашней пыли.
* Цикл Allergy Care одобрен BAF (Британским фондом аллергии), снижает уровень аллергена, вызываемого клещами домашней пыли.
*Программу гигиены можно загрузить через приложение ThinQ или выбрать непосредственно из облачного цикла в приложении.
*Проверено компанией Intertek. Программа «Гигиена» в стиральной машине снижает количество бактерий (S. aureus, P. aeruginosa и K. pneumoniae) при тестовой загрузке 3,6 кг хлопка.
*Изображения продуктов в видео предназначены только для иллюстративных целей и могут отличаться от реального продукта.
DUAL Inverter Heat Pump™
Энергосберегающий способ сушки
Двойные цилиндры обеспечивают более быструю сушку и экономию энергии.
*Проверено компанией Intertek в январе 2021 г. Режим «Хлопок (нормальный)» с загрузкой 3,83 кг в сравнении с сушкой с обычным компрессором. (RC90V9AV2W против RC9066A3F)
*Результаты могут отличаться в зависимости от одежды и окружающей среды.
Автоматическая очистка конденсатора
Удобная очистка
Конденсатор с автоматической очисткой самоочищается, что обеспечивает удобство обслуживания.
*Изображения продуктов на фото или видео предназначены только для иллюстративных целей и могут отличаться от реального продукта.
*Чистота конденсатора может различаться в зависимости от условий эксплуатации.
*Частота включения «автоматической очистки конденсатора» может варьироваться в зависимости от размера и исходной влажности белья.
Эффективное обслуживание
Приложение LG ThinQ™ постоянно проверяет вашу стиральную машину. Будь то ежедневное обслуживание или что-то еще, приложение позволяет легко контролировать потребление энергии. Вы также можете получать умные уведомления и скачивать понравившийся курс.
Умное подключение
Приложение LG ThinQ™ позволяет вам легко подключиться к стиральной машине так, как вы никогда раньше не могли. Запустите стиральную машину одним нажатием кнопки.
Голосовое управление
Скажите стиральной машине, что именно вам нужно и когда вам это нужно. Скажите: «Какой цикл у стиральной машины?» и динамик AI прослушает и проверит цикл, чтобы сообщить вам об этом.
*Поддержка устройств умного дома, совместимых с Alexa и Google Assistant, может зависеть от страны и индивидуальных настроек умного дома.
Руководство по установке WashTower™
WashTower™ — это комплект из одного блока, который оптимально впишется в ваше пространство.
Проверка размеров стола рулеткой
Руководство по измерению
Перед установкой ознакомьтесь с приведенным ниже руководством и посмотрите видео, нажав кнопку «+» ниже.
Размер стиральной машины 600 мм, ширина, длина 1655 мм, запас пространства при виде сбоку 10 см, сечение стиральной машины 66 см, сечение + дверца 118 см, запас места сверху, вид спереди 2,5 см, запас пространства с обеих сторон 2,5
1. Измерение с краном, расположенным рядом с техникой
2. Измерение с краном позади техники
Посмотрите, как ваши соседи установили WashTower™
Детали и комплекты
Посмотрите, какие детали входят в комплект.
Подробные изображения деталей и комплектов
Вопросы и Ответы
Q.
У LG WashTower одна вилка?
A.
LG WashTower имеет две вилки: одна для стиральной машины, другая для сушильной. Таким образом, стиральную и сушильную машины можно использовать одновременно или по отдельности.
Q.
Если сушильная машина выйдет из строя, сможет ли стиральная машина продолжать работать?
A.
LG WashTower представляет собой единое целое, но состоит из двух отдельных блоков: стиральной машины и сушилки, каждый из которых имеет свою вилку. Таким образом, если стиральная машина выйдет из строя, сушильная машина продолжит работать, и наоборот.
Q.
Предлагает ли LG WashTower другую гарантию?
A.
LG WashTower представляет собой единое целое, но состоит из двух отдельных блоков: стиральной машины и сушильной, каждый из которых имеет свою вилку. Таким образом, если стиральная машина выйдет из строя, сушильная машина продолжит работать, и наоборот.
Q.
Что такое «умное сопряжение»?
A.
Функция Smart Pairing отправляет информацию из стиральной машины в сушильную машину, рекомендуя оптимальный цикл сушки. Другими словами, стиральная машина может указать сушильной машине выбрать совместимый цикл сушки.
Q.
Это модель стиральной и сушильной машин, установленными друг над другом?
A.
LG WashTower представляет собой единое устройство с сушильной машиной сверху и стиральной машиной снизу. Его панель управления находится посередине, поэтому вам не понадобится табурет, чтобы добраться до панели сушильной машины. Никакого комплекта для штабелирования не требуется.
Q.
Можно ли переключить двери так, чтобы они открывались вправо, а не влево?
A.
Нет, изменить направление открывания двери в этой модели невозможно.
Q.
Эта машина вентиляционного или безвентиляционного типа?
A.
Эта стиральная машина безвентиляционного типа, поэтому ее можно устанавливать в самых разных местах.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для стирки (кг)
13
МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для сушки (кг)
10
РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 1655 x 660
ОСОБЕННОСТИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ - AI DD
Да
ОСОБЕННОСТИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ - TurboWash360˚
Да
ОСОБЕННОСТИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ - ezDispense
Нет
ОСОБЕННОСТИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ - Функция «Пар» (Steam)
Да
ОСОБЕННОСТИ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ - DUAL Inverter HeatPump
Да
Умная технология - ThinQ(Wi-Fi)
Да
Все характеристики
ШТРИХКОД
Штрих-код
8806096733295
МОЩНОСТЬ
Макс. вес белья для сушки (кг)
10
Макс. вес белья для стирки (кг)
13
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Тип дисплея
Сенсорный LED
Таймер задержки
3-19 часов
Индикатор блокировки двери (Стиральная машина)
Да
Значок индикатора
18:88
РАЗМЕРЫ И ВЕС
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
665 x 1715 x 710
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
660
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
1180
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 1655 x 660
Вес с упаковкой (кг)
137.0
Масса (кг)
128.0
ОСОБЕННОСТИ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Тип
Осушитель конденсатора (без вентиляции)
Технология 6 Motion DD
Нет
AI DD
Нет
Сенсорное определение сухости белья с искусственным интеллектом
Нет
Самоочищающийся конденсатор
Да
Автоматический перезапуск
Нет
Подсветка барабана
Да
Двойная сушка
Да
DUAL Inverter HeatPump
Да
Двойной фильтр-уловитель пуха
Да
Гофрирование внутри барабана
Да
Индикатор отсутствия воды
Нет
Сигнал окончания цикла
Да
Тип источника нагрева
Электрический тепловой насос
Инверторный двигатель с прямым приводом
Нет
LoadSense
Да
Перенавешиваемая дверца
Нет
Сенсорное определение сухости белья
Да
ОСОБЕННОСТИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Тип
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
Технология 6 Motion DD
Да
AI DD
Да
Автоматический перезапуск
Да
Лифтеры
Плоский стальной барабан из нержавеющей стали
Подсветка барабана
Да
Гофрирование внутри барабана
Да
Сигнал окончания цикла
Да
ezDispense
Нет
Система обнаружения пены
Нет
Инверторный двигатель с прямым приводом
Да
Ножки для регулировки уровня
Да
LoadSense
Да
Барабан из нержавеющей стали
Да
Функция «Пар» (Steam)
Да
TurboWash360˚
Да
Датчик вибраций
Да
Подключение воды (горячая / холодная)
Только холодная
Уровень воды
Авто
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
Цвет сушильной машины
Естественный зеленый
Цвет cтиральноймашины
Естественный бежевый
Тип дверцы
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
ПРОГРАММЫ СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Хлопок
Да
AI Сушка
Нет
Гиппоаллергенная (сушка)
Да
Постельное белье
Да
Объемные вещи
Нет
Холодный воздух
Нет
Хлопок +
Нет
Деликатная
Да
Загружаемые циклы
Да
Пуховые вещи
Да
Одеяло
Да
Бережная
Нет
Джинсы
Нет
Смешанная
Да
Быстро 30
Нет
Быстрая сушка
Да
Сушка на решетке
Нет
Освежить
Да
Уход за кожанными вещами
Нет
Спортивная
Нет
Паровая очистка барабана
Нет
Обработка паром
Нет
Освежение паром
Нет
Полотенца
Нет
Теплый воздух
Нет
Шерсть
Нет
ПРОГРАММЫ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ
Хлопок
Да
AI стирка
Нет
Гиппоаллергенная (стирка)
Нет
Стирка в холодной воде
Нет
Уход за цветными вещами
Нет
Хлопок +
Нет
Темные вещи
Нет
Деликатная
Да
Загружаемые циклы
Да
Слив+Отжим
Нет
Одеяло
Да
Бережная
Нет
Eco 40-60
Нет
Уход
Нет
Гигиена
Нет
Интенсивная 60
Нет
Смешанная
Да
Верхняя одежда
Нет
Быстро 30
Нет
Быстрая стирка
Да
Освежить
Нет
Полоскание+Отжим
Да
Бесшумная стирка
Нет
Уход за кожанными везами
Нет
Быстро14
Нет
Спортивная
Нет
Удаление пятен
Нет
Освежение паром
Нет
Очистка барабана
Да
TurboWash 39
Нет
TurboWash 49
Нет
TurboWash 59
Нет
Шерсть (Ручная/Шерсть)
Нет
УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Цикл загрузки
Да
Облачный цикл
Да
Мониторинг энергопотребления
Да
Удаленный пуск и контроль цикла
Да
Умная диагностика
Да
ThinQ(Wi-Fi)
Да
Очистка барабана (стиральная машина)
Да
Smart Pairing
Да
