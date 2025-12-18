Стиральные машины LG используют искусственный интеллект для оптимизации движений барабана под каждую загрузку. Глубокое обучение, основанное на данных, собранных из тысяч циклов стирки, позволяет машине автоматически определять характеристики ткани, такие как вес и мягкость. Результат? На 10%* лучше сохранение ткани, чтобы ваша одежда дольше выглядела как новая. Умные стиральные машины LG с поддержкой Wi‑Fi также можно управлять с помощью голосовых команд или через приложение LG ThinQ™ на смартфоне, которое соединяется с вашей машиной, где бы вы ни находились. Вы можете удалённо запустить стирку одним нажатием кнопки или голосом, получать уведомления о завершении цикла, выполнять интеллектуальную диагностику неисправностей и загружать индивидуальные предустановленные программы — всё это через приложение ThinQ™.

*Протестировано компанией Intertek в ноябре 2023 года. По сравнению с циклом «Хлопок», цикл AI Wash показал улучшение ухода за тканью и снижение энергопотребления при стирке 3 кг смешанных мягких тканей (рубашки, блузки, функциональные футболки, юбки из шифона, шорты из полиэстера и т. д.) (F4X7VYP15). Результаты могут различаться в зависимости от веса и типа ткани, а также других факторов.

*Функция AI‑распознавания активируется при загрузке менее 3 кг. Она не работает при выборе опции Steam. Цикл AI Wash следует использовать только для схожих типов тканей [не все ткани распознаются] и с подходящим моющим средством.