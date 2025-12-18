About Cookies on This Site

Стиральная машина LG 7 кг - AIDD™ | Steam™

Стиральная машина LG 7 кг - AIDD™ | Steam™

F2V5HS2S
Основные характеристики

  • Искусственный интеллект AI DD™
  • Функция пара Steam™
  • Дверь из закаленного стекла
  • Дизайн
  • Сопряжение с умным домом ThinQ™
Больше
Интеллектуальная система определения типа ткани

Интеллектуальная система определения типа ткани

Функция пара Steam

Функция пара Steam

Возможность управлять стиральной машиной с помощью смартфона с приложением LG ThinQ

Возможность управлять стиральной машиной с помощью смартфона с приложением LG ThinQ

Инверторный мотор с системой прямого привода

Инверторный мотор с системой прямого привода

10 лет гарантии

10 лет гарантии

*1 год гарантии на стиральную машину
*10 лет гарантии на инверторный прямой привод(работа и выезд оплачивается потребителем)
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

Система прямого привода

Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора.
Интеллектуальная система определения типа ткани
AI DD™

Интеллектуальная система определениятипа ткани

В память стиральной машины заложена база данных из 20 000 возможных сочетаний тканей. Анализ этих данных позволяет подбирать свой алгоритм стирки для каждого типа белья. Как результат - высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений ткани.

* Испытание проведено компанией Intertek. Цикл Хлопок с загрузкой 2 кг по стандарту IEC сравнивался с обычной программой стирки «Хлопок» (F2V9GWP2W c F5VR). Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
* Технология AI DD доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанная», «Повседневная»)

Что такое AI DD™?

Что такое AI DD™?

Интеллектуальная система определения типа ткани AI DD™ способна распознавать не только вес, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость, с точностью подбирая оптимальный алгоритм стирки.
Забота о здоровье
Steam™

Забота о здоровье

Технология LG Steam ™ удаляет вирусы, бактерии и до 99.9% бытовых аллергенов, заботясь о здоровье вашей семьи.

*Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF).
*Протестировано Intertek в декабре 2018 года. Основано на стандарте AATCC. Цикл стирки Хлопок с опцией «Без складок» (3 рубашки) по сравнению с циклом Хлопок без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от типа белья и других условий.
* Дополнительная функция «Без складок» доступна для 6 режимов стирки.

Удаление до 99,9% аллергенов

Удаление до 99,9% аллергенов

Удаление вирусов, бактерий и до 99,9% аллергенов

*Снижение на 99,99% концентрации Коронавируса человека 229Е на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чонбук, Март, 2020 г.
**Снижение на 99,99% концентрации вируса PEDV на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чоннам, Март, 2020 г.
***Снижение на 99,99% концентрации бактерий Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано под надзором TUV STD, Май, 2020 г.

Увеличенная прочность
Надежность

Увеличенная прочность

Элегантная дверь из закаленного стекла устойчива к царапинам, сколам и высоким температурам. Ребра барабана выполнены из нержавеющей стали, обладающей антибактериальными свойствами.
Современный и практичный
Дизайн

Современный и практичный

Переключатель с металлической отделкой стал более эргономичным, а символы на дисплее крупнее.

Умная бытовая техника
LG ThinQ

Умная бытовая техника

Стиральная машина LG AI DD™ оснащена технологией LG ThinQ. Вы можете управлять стиральной машиной с помощью смартфона, загружать специальные циклы стирки и отслеживать расход воды и электричества.
Умная бытовая техника

*Список голосовых помощников, совместимых со стиральной машины, может отличаться в зависимости от страны и персональных настроек системы «Умного дома».

WM-VIDEO-AIDD-14112019_Desktop

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

F2V5HS2S.APTPCOM

Характеристики

  • МОЩНОСТЬ - Макс. вес белья для стирки (кг)

    7.0

  • РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600x850x475

  • ФУНКЦИИ - Функция «Пар» (Steam)

    Да

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

  • Добавление вещи

    Да

  • Звуковой сигнал вкл/выкл

    Да

  • Замок от детей

    Да

  • ColdWash

    Нет

  • Отсрочка завершения стирки

    Да

  • Уровень моющего средства

    Нет

  • Подсветка барабана

    Нет

  • Очистка ezDispense

    Нет

  • Предварительная стирка

    Да

  • Дистанционный пуск

    Да

  • Полоскание+

    Да

  • Полоскание + Отжим

    Нет

  • Уровень кондиционера

    Нет

  • Вращение

    1200/1000/800/600/400/Без отжима

  • Функция «Пар» (Steam)

    Нет

  • Температура

    Холодная/20/30/40/60/95℃

  • Очистка барабана

    Нет

  • TurboWash

    Нет

  • Отжим

    Нет

  • Wi-Fi

    Да

  • Простой уход за складками

    Нет

ШТРИХКОД

  • Штрих-код

    8806096026489

МОЩНОСТЬ

  • Макс. вес белья для стирки (кг)

    7.0

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

  • Тип дисплея

    механический + сенсорный

  • Таймер задержки

    3-19 часов

  • Индикатор блокировки дверцы

    Да

  • Значок индикатора

    18:88

РАЗМЕРЫ И ВЕС

  • Размеры ящика (ШxВxГ мм)

    600x890x580

  • Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

    535

  • Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

    1015

  • Размеры продукта (ШxВxГ мм)

    600x850x475

  • Вес с упаковкой (кг)

    64.0

  • Масса (кг)

    60.0

ЭНЕРГИЯ

  • Класс энергоэффективности (стирка)

    А

ФУНКЦИИ

  • Технология 6 Motion DD

    Да

  • Добавление вещи

    Да

  • AI DD

    Да

  • Автоматический перезапуск

    Да

  • Centum System

    Нет

  • Лифтеры

    Плоский стальной барабан из нержавеющей стали

  • Подсветка барабана

    Нет

  • Гофрирование внутри барабана

    Да

  • Сигнал окончания цикла

    Да

  • ezDispense

    Нет

  • Система обнаружения пены

    Да

  • Инверторный двигатель с прямым приводом

    Да

  • Ножки для регулировки уровня

    Да

  • LoadSense

    Да

  • Барабан из нержавеющей стали

    Да

  • Функция «Пар» (Steam)

    Да

  • Функция «Пар+» (Steam+)

    Нет

  • TurboWash360˚

    Нет

  • Тип

    Стиральная машина с фронтальной загрузкой

  • Датчик вибраций

    Нет

  • Подключение воды (горячая / холодная)

    Только холодная

  • Уровень воды

    Авто

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Цвет корпуса

    Серебристо-платиновый

  • Тип дверцы

    Крышка из черного тонированного закаленного стекла

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

  • Совместимость с LG TWINWash

    Нет

ПРОГРАММЫ

  • Детская одежда

    Да

  • Умная стирка

    Нет

  • Гипоаллергенная (стирка)

    Да

  • Автоматическая стирка

    Нет

  • Одежда малыша

    Нет

  • Одежда для малышей

    Нет

  • Постельное белье

    Нет

  • Холодная Стирка

    Нет

  • Цветные ткани

    Нет

  • Хлопок

    Да

  • Хлопок+

    Нет

  • Темные ткани

    Нет

  • Деликатная

    Да

  • Моя программа

    Да

  • Пуховик

    Нет

  • Пуховые вещи

    Да

  • Повседневная

    Да

  • Эко 40-60

    Да

  • Бережная

    Нет

  • Гигиена

    Нет

  • Интенсивно 60

    Нет

  • Смешанная

    Да

  • Верхняя одежда

    Нет

  • Быстро 14

    Да

  • Быcтpо 30

    Нет

  • Быстрая стирка

    Нет

  • Быстрая стирка+сушка

    Нет

  • Освежить

    Нет

  • Пoлocк.+Отжим

    Нет

  • Бecшyмнaя

    Нет

  • Забота о здоровье

    Нет

  • Рукава и воротники

    Нет

  • Отжим

    Нет

  • Спортивная одежда (Для активного отдыха)

    Да

  • Удаление пятен

    Нет

  • Освежение паром

    Нет

  • Очистка барабана

    Да

  • TurboWash 39

    Нет

  • TurboWash 49

    Нет

  • TurboWash 59

    Да

  • Стирка+сушка

    Нет

  • Шерсть

    Да

УМНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

  • Цикл загрузки

    Да

  • Мониторинг энергопотребления

    Да

  • Удаленный пуск и контроль цикла

    Да

  • Умная диагностика

    Да

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Да

  • Функция Tub Clean Coach

    Да

  • Умное сопряжение

    Да

Что говорят

Вопросы и ответы

Q.

Что представляет собой узкая стиральная машина LG?

A.

Узкая стиральная машина LG имеет компактные размеры: ширина — 600 мм, высота — 850 мм, глубина — 475 мм. Благодаря этому она легко помещается в ограниченном пространстве.

Q.

Какой вес загрузки рекомендуется для стиральной машины?

A.

LG рекомендует стиральную машину с загрузкой 8–9 кг для семьи среднего размера. Для большой семьи или при большом объёме стирки стоит рассмотреть модель на 11–13 кг. Более вместительные модели также справляются с одеялами до размера «king-size». Благодаря инновационным технологиям LG, наши стиральные машины обеспечивают увеличенную вместимость при тех же габаритах корпуса.

Q.

Как выбрать энергоэффективную стиральную машину?

A.

Проверьте энергетическую маркировку стиральной машины — класс от A до G. Искусственный интеллект в стиральных машинах LG помогает подбирать оптимальные движения барабана для конкретной загрузки, что позволяет минимизировать расход энергии.

 

*Внутренние лабораторные испытания LG, основанные на EN 60456:2016/A11:2020, модель F6V7RWP1WE. Результаты могут различаться в зависимости от условий эксплуатации.

**Протестировано компанией Intertek в ноябре 2023 года. По сравнению с циклом «Хлопок», цикл AI Wash показал улучшение ухода за тканями и снижение энергопотребления при 3 кг смешанной загрузки мягких тканей (рубашки, блузки, функциональные футболки, шифоновые юбки, полиэстеровые шорты и т. д.) (представительная модель AI Wash: F4X7VYP15). Результаты могут отличаться в зависимости от типа одежды и условий эксплуатации.

Q.

Как выбрать подходящий цикл стирки?

A.

Как правило, следует проверить этикетку по уходу за одеждой и выбрать на стиральной машине соответствующий цикл стирки. Стиральные машины LG с функцией AI DD автоматически взвешивают бельё и определяют его мягкость, чтобы подобрать оптимальный алгоритм стирки и скорректировать движения барабана во время цикла. Если вы соедините стиральную и сушильную машины LG, они смогут работать совместно, автоматически выбирая подходящий цикл без необходимости вручную поворачивать переключатель.

Q.

Какую пользу технология Deep-learning AI DD™ приносит вашей стирке?

A.

Стиральные машины LG с технологией Deep-learning AI DD™ используют интеллектуальные алгоритмы для индивидуального анализа веса и типа ткани вашего белья. Результат? Машина автоматически оптимизирует движения барабана, обеспечивая улучшенную защиту тканей и сохраняя ваши любимые вещи в отличном состоянии. Двигатели DirectDrive™ обеспечивают технологию 6 движений для эффективной стирки с меньшим количеством подвижных деталей, что делает устройство более долговечным и энергоэффективным.

Q.

Что может делать умная стиральная машина?

A.

Стиральные машины LG используют искусственный интеллект для оптимизации движений барабана под каждую загрузку. Глубокое обучение, основанное на данных, собранных из тысяч циклов стирки, позволяет машине автоматически определять характеристики ткани, такие как вес и мягкость. Результат? На 10%* лучше сохранение ткани, чтобы ваша одежда дольше выглядела как новая. Умные стиральные машины LG с поддержкой Wi‑Fi также можно управлять с помощью голосовых команд или через приложение LG ThinQ™ на смартфоне, которое соединяется с вашей машиной, где бы вы ни находились. Вы можете удалённо запустить стирку одним нажатием кнопки или голосом, получать уведомления о завершении цикла, выполнять интеллектуальную диагностику неисправностей и загружать индивидуальные предустановленные программы — всё это через приложение ThinQ™.

 

*Протестировано компанией Intertek в ноябре 2023 года. По сравнению с циклом «Хлопок», цикл AI Wash показал улучшение ухода за тканью и снижение энергопотребления при стирке 3 кг смешанных мягких тканей (рубашки, блузки, функциональные футболки, юбки из шифона, шорты из полиэстера и т. д.) (F4X7VYP15). Результаты могут различаться в зависимости от веса и типа ткани, а также других факторов.

*Функция AI‑распознавания активируется при загрузке менее 3 кг. Она не работает при выборе опции Steam. Цикл AI Wash следует использовать только для схожих типов тканей [не все ткани распознаются] и с подходящим моющим средством.

Q.

Какая функция быстрой стирки есть у LG?

A.

Технология LG TurboWash™ 360˚ обеспечивает тщательную стирку всего за 39 минут, адаптируясь к вашим потребностям в уходе за одеждой. Система 3D Multi Spray подаёт струи воды под разными углами, а интеллектуальный инверторный насос регулирует мощность распыления. Такое сочетание обеспечивает оптимальный баланс между силой струи, количеством моющего средства и движением барабана, экономя ваше время без ущерба для качества стирки и с заботой о ткани.

Q.

Что такое функция пара в стиральной машине LG?

A.

Фирменная технология LG Steam™ (доступна в отдельных моделях) эффективно борется с аллергенами. Функция «Allergy Care» подаёт пар в начале цикла стирки, чтобы размягчить волокна ткани и удалить аллергены, включая пыльцу и пылевых клещей.

Q.

Как зарегистрировать свою технику в приложении ThinQ?

A.

1. Убедитесь, что и ваша техника, и интернет‑роутер включены.

2. Поднесите технику ближе к интернет‑роутеру. Если расстояние между техникой и роутером слишком велико, сигнал может быть слабым, и регистрация техники займёт больше времени.

3. Установите приложение ThinQ. Пожалуйста, обратитесь к странице, соответствующей вашей стране, чтобы получить дополнительные инструкции по установке приложения ThinQ и регистрации техники.

