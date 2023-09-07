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LG G7 ThinQ

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LG G7 ThinQ

G7

LG G7 ThinQ

Эстетика в дизайне

Эстетика в дизайне

Элегантный, тонкий, удобный в использовании одной рукой смартфон в металлическом корпусе. Большой QHD дисплей с диагональю 6,1-дюйма и соотношением сторон 19.5:9 несомненно привлечет ваше внимание.
Сверхъяркий дисплей*

Сверхъяркий дисплей*

Сверхъяркий LCD дисплей в два раза ярче, чем дисплеи смартфонов представленных сегодня на рынке*. У G7 она достигает 1000 нит и обеспечивает превосходную читабельность даже под прямыми солнечными лучами. Инженеры позаботились и об энергосбережении, дисплей потребляет на 30% меньше энергии, чем предыдущий флагман.
AI CAM - Интеллектуальная камера

AI CAM - Интеллектуальная камера

Смартфон обладает интеллектуальной оболочкой камеры. Она способна распознавать до 19 различных объектов и сценариев съемки: человек, животные, еда, восход, город, макро, небо и прочие, предлагая наиболее подходящие для этого режимы.
Съемка при слабом освещении

Съемка при слабом освещении

В условиях недостаточной видимости «разум» смартфона автоматически включает режим съемки при слабом освещении, пропуская в 4 раза больше света по-сравнению со стандартной съемкой. Вы можете быть уверены - LG G7 идеально подходит для ночных снимков.
Режим камеры «Портрет»

Режим камеры «Портрет»

Итак, что бы ни было объектом фотографии, позвольте LG G7 ThinQ проявить себя! Благодаря лёгкому использованию режима портретной съёмки вы можете сфокусироваться на предмете и отрегулировать степень размытости фона, создав так называемый эффект «боке». Данный режим поддерживает, как основная, так и восьмимегапиксельная селфи-камере.
Две основные камеры по 16МП

Две основные камеры по 16МП

На тыльной стороне смартфона находятся две 16МП камеры. Одна из них оснащена ультра-широкоугольным объективом 107 градусов, позволяющим вместить в кадр большее количество объектов по-сравнению со стандартными камерами. Вторая камера имеет диафрагму F/1.6 обеспечивая ультра четкое изображение и насыщенность снимков.
Мощный Boombox динамик

Мощный Boombox динамик

Внутри LG G7 реализован резонатор объемом в 17 раз больше, чем в предыдущих смартфонах. Мы называем его Boombox. Он обеспечивает глубокие басы и насыщенные вибрации, когда вы смотрите ваш любимый фильм или слушаете музыку без наушников.
Распознавание речи на увеличенном расстоянии

Распознавание речи на увеличенном расстоянии

Теперь речь и голосовые команды будут распознаваться на расстоянии до 5 метров. Также находясь даже в шумном месте смартфон сможет распознать вашу речь с высокой степенью точности.
Объемное звучание DTS : X 3D

Объемное звучание DTS : X 3D

С помощью технологии DTS-X наш герой LG G7 создает эффект объемного, живого стереозвука.
Кнопка быстрого доступа к Google Assistant™

Кнопка быстрого доступа к Google Assistant™

Одно нажатие на «горячую кнопку» активирует Google Assistant. А ее длительное удерживание позволяет запустить режим рации .
Военный стандарт защиты IP68

Военный стандарт защиты IP68

Мы сделали все, чтобы LG G7 стал сверхпрочным. Посудите сами. Степень защиты IP68 подтверждает то, что смартфону не страшны ни вода, ни пыль. Помимо этого смартфон прошел 14 суровых тестов на прочность, чтобы получить Военный Сертификат Защиты (Military Standard 810G).

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*Диагональ : 6,09'' (с рамкой), 5,94 (без рамки)

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* Среди смартфонов LG

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*LG G7ThinQ с AI Pack 2.0

QTag. Поиск фотографий по ключевому слову

Теперь поиск в фотогалерее стал еще быстрее и проще, поскольку смартфон анализирует все ваши снимки и сортирует их по ключевому слову.

QTag. Поиск фотографий по ключевому слову

Автоматическое создание альбомов по типу объекта позволяет значительно упростить процедуру поиска снимков в галерее.

Автоматическое создание альбомов

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*Динамик LG Boombox с поддержкой технологии DTS

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*В сравнении со смартфоном LG G6

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*Гугл Асистант
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Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства

Смартфон

Форм-фактор

Моноблок

2G

GSM 850/900/1800/1900

3G

UMTS:2100/1900/1800/1700/850

4G / Vo LTE

B1, B12, B17, B2, B20, B28, B3, B32, B38, B4, B40, B42, B46, B5, B7, B8, CA, VoLTE, VoWiFi

Тип SIM-карты

Нано

Процессор

8-ядерный, 2.8Ггц, Snapdragon 845 "Napali"

Аккумулятор, мАч

3000 (встроенный)

Размеры (ШxВxТ),мм

153.2 x 71.9 x 7.9

Вес, г

162

Цвет

Угольно-черный , Марокканский синий

ДИСПЛЕЙ

Размер, дюймы

6.1" FullVision

Разрешение

QHD+ (3120 X 1440)

Тип дисплея

In-Cell Touch

Тип матрицы

IPS

Дополнительно

19.5:9 LCD (сверхъяркий дисплей -1000 нит).
81,9% фронтальной поверхности занимает дисплей

ПЛАТФОРМА

Операционная система

Android 8.0 Oreo

ПРОЦЕССОР

Процессор

Qualcomm - Snapdragon 845 с тактовой частотой 2.8 ГГц

ПАМЯТЬ

Оперативная

4 ГБ

Встроенная

64 ГБ

Поддержка карт памяти

Micro SD, до 2 Тб

КАМЕРА

Основная (двойная камера)

16 Мп (стандартная 71°, F/1,6)
16 Мп широкоугольная 107°, F/1,9)

Фронтальная

8 Мп (стандартная 80°, F/1,9)

PDAF (быстрая фокусировка на движ.объектах)

да

Наличие вспышки

да

Портретный режим (эффект Боке)

да (и основная и фронтальная)

"Живые" фотографии (Live photo)

да

Интеллектуальная камера (автоподбор режима съемки в зависимости от объекта в кадре )

да

Съемка при слабом освещении

да

Дополнительно

Поиск фотографий в галерее по ключевому слову, HDR

МУЛЬТИМЕДИА

Аудио

Форматы: MP3, WAV, AMR, AAC, AC3, OGG, FLAC, MID, WMA, XMF, DSF, DFF, AIFF. Кодаки: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, WMA, AC3, OPUS(MKV), DSD, ALAC

Видео

H.264 / H.265, VP8 /VP9, MPEG-4, H.263, XviD

4-х канальный Hi-Fi ЦАП

да

Запись видео в формате HDR10

да

Дополнительно

Оптическая стабилизация изображения при съемке видео. Объемное звучание DTS-X, Мощный динамик Boombox.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Поддержка 2G

есть

Поддержка 3G

есть

Поддержка 4G/LTE

есть

WiFi

802.11 a / b / g / n / ac

WiFi Direct

есть

Wi-Fi Concurrency

есть

NFC

да

Miracast

да

USB

2.0 Type C

USB OTG

есть

A-GPS

есть (Glonass)

Bluetooth

5.0 BLE

BT Profile

есть

GPS

есть

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Две SIM-карты

есть

Быстрая зарядка

да

Бесконтактная оплата Android Pay

да

Мультифункциональный сканер отпечатка пальца

есть

Военный стандарт защиты, IP68

есть

Датчик освещенности

есть

Цифровой компас

есть

Акселерометр

есть

Гироскоп

да

Датчик приближения

есть

Барометр

есть

Функция KnockOn

есть

Функция Knock Code

есть

В КОМПЛЕКТЕ

Кабель подключения к ПК

есть

Руководство пользователя

есть

Зарядное устройство

есть

Инструмент извлечения SIM-карты

есть

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