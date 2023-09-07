LG G7 ThinQ

Сверхъяркий LCD дисплей в два раза ярче, чем дисплеи смартфонов представленных сегодня на рынке*. У G7 она достигает 1000 нит и обеспечивает превосходную читабельность даже под прямыми солнечными лучами. Инженеры позаботились и об энергосбережении, дисплей потребляет на 30% меньше энергии, чем предыдущий флагман.