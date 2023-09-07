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LG G7 ThinQ
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QTag. Поиск фотографий по ключевому слову
QTag. Поиск фотографий по ключевому слову
Автоматическое создание альбомов
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Все характеристики
-
Тип устройства
-
Смартфон
-
Форм-фактор
-
Моноблок
-
2G
-
GSM 850/900/1800/1900
-
3G
-
UMTS:2100/1900/1800/1700/850
-
4G / Vo LTE
-
B1, B12, B17, B2, B20, B28, B3, B32, B38, B4, B40, B42, B46, B5, B7, B8, CA, VoLTE, VoWiFi
-
Тип SIM-карты
-
Нано
-
Процессор
-
8-ядерный, 2.8Ггц, Snapdragon 845 "Napali"
-
Аккумулятор, мАч
-
3000 (встроенный)
-
Размеры (ШxВxТ),мм
-
153.2 x 71.9 x 7.9
-
Вес, г
-
162
-
Цвет
-
Угольно-черный , Марокканский синий
-
Размер, дюймы
-
6.1" FullVision
-
Разрешение
-
QHD+ (3120 X 1440)
-
Тип дисплея
-
In-Cell Touch
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Дополнительно
-
19.5:9 LCD (сверхъяркий дисплей -1000 нит).
81,9% фронтальной поверхности занимает дисплей
-
Операционная система
-
Android 8.0 Oreo
-
Процессор
-
Qualcomm - Snapdragon 845 с тактовой частотой 2.8 ГГц
-
Оперативная
-
4 ГБ
-
Встроенная
-
64 ГБ
-
Поддержка карт памяти
-
Micro SD, до 2 Тб
-
Основная (двойная камера)
-
16 Мп (стандартная 71°, F/1,6)
16 Мп широкоугольная 107°, F/1,9)
-
Фронтальная
-
8 Мп (стандартная 80°, F/1,9)
-
PDAF (быстрая фокусировка на движ.объектах)
-
да
-
Наличие вспышки
-
да
-
Портретный режим (эффект Боке)
-
да (и основная и фронтальная)
-
"Живые" фотографии (Live photo)
-
да
-
Интеллектуальная камера (автоподбор режима съемки в зависимости от объекта в кадре )
-
да
-
Съемка при слабом освещении
-
да
-
Дополнительно
-
Поиск фотографий в галерее по ключевому слову, HDR
-
Аудио
-
Форматы: MP3, WAV, AMR, AAC, AC3, OGG, FLAC, MID, WMA, XMF, DSF, DFF, AIFF. Кодаки: AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis(OGG), PCM, ADPCM, WMA, AC3, OPUS(MKV), DSD, ALAC
-
Видео
-
H.264 / H.265, VP8 /VP9, MPEG-4, H.263, XviD
-
4-х канальный Hi-Fi ЦАП
-
да
-
Запись видео в формате HDR10
-
да
-
Дополнительно
-
Оптическая стабилизация изображения при съемке видео. Объемное звучание DTS-X, Мощный динамик Boombox.
-
Поддержка 2G
-
есть
-
Поддержка 3G
-
есть
-
Поддержка 4G/LTE
-
есть
-
WiFi
-
802.11 a / b / g / n / ac
-
WiFi Direct
-
есть
-
Wi-Fi Concurrency
-
есть
-
NFC
-
да
-
Miracast
-
да
-
USB
-
2.0 Type C
-
USB OTG
-
есть
-
A-GPS
-
есть (Glonass)
-
Bluetooth
-
5.0 BLE
-
BT Profile
-
есть
-
GPS
-
есть
-
Две SIM-карты
-
есть
-
Быстрая зарядка
-
да
-
Бесконтактная оплата Android Pay
-
да
-
Мультифункциональный сканер отпечатка пальца
-
есть
-
Военный стандарт защиты, IP68
-
есть
-
Датчик освещенности
-
есть
-
Цифровой компас
-
есть
-
Акселерометр
-
есть
-
Гироскоп
-
да
-
Датчик приближения
-
есть
-
Барометр
-
есть
-
Функция KnockOn
-
есть
-
Функция Knock Code
-
есть
-
Кабель подключения к ПК
-
есть
-
Руководство пользователя
-
есть
-
Зарядное устройство
-
есть
-
Инструмент извлечения SIM-карты
-
есть
-
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