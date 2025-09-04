Что такое беспроводной телевизор и как он работает

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Новые технологии меняют представление о привычных устройствах, и телевизоры здесь не исключение. Сегодня беспроводной телевизор – это уже не фантастика, а реальность, которая открывает новые возможности для организации пространства дома. Одним из таких решений является LG OLED77M59LA – телевизор нового поколения, который сочетает в себе передовые функции, впечатляющее качество изображения и удобство в использовании.
Беспроводной телевизор: что это значит?
Под беспроводным телевизором понимают модель, которая избавляет владельца от необходимости прокладывать кабели от источников сигнала (приставок, медиаплееров и т. п.) к экрану. У LG OLED77M59LA за это отвечает специальный блок Zero Connect Box: он принимает сигнал от подключенных устройств и передает его на телевизор без проводов. Таким образом, экран можно повесить на стену без спутанных кабелей – интерьер выглядит минималистично и стильно.
Как работает Zero Connect Box
Zero Connect Box можно разместить в любом удобном месте комнаты – например, рядом с игровой приставкой или саундбаром. Он передает изображение и звук на телевизор в формате 4K 120 Гц, обеспечивая стабильное соединение и отсутствие задержек. Это особенно важно для динамичных фильмов, спортивных трансляций и игр.
Интеллектуальные функции для большего комфорта
Телевизор LG OLED77M59LA работает на базе процессора α11 AI Processor 4K Gen2, который анализирует картинку и автоматически подстраивает ее под жанр контента. Технология AI Picture Pro делает изображение четким и реалистичным, а AI Sound Pro создает объемное звучание даже без внешних акустических систем.
Brightness Booster Ultimate: максимум яркости
Еще одна особенность модели – технология Brightness Booster Ultimate, которая повышает уровень яркости и контрастности изображения. Благодаря этому даже в солнечной комнате картинка остается насыщенной и выразительной, а темные сцены выглядят глубоко и кинематографично.
Свобода в организации пространства
Главное преимущество беспроводного телевизора – это свобода. Больше не нужно подгонять интерьер под кабели и розетки: телевизор можно повесить на стену, поставить на подставку или интегрировать в дизайнерский проект. Все лишнее останется в стороне, а внимание будет сосредоточено только на экране.
Беспроводной телевизор – это не просто шаг вперед в дизайне. Это новый уровень удобства. LG OLED77M59LA сочетает в себе отличное качество изображения, умные технологии и минимализм, позволяя наслаждаться любимыми фильмами, играми и шоу без компромиссов.
Приобретайте беспроводной телевизор от LG в интернет-магазине LG.kz, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты.
[1] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе "Часто задаваемые вопросы" на сайте интернет-магазина LG.kz.