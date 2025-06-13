Гаджеты LG, которые можно подарить на свадьбу или новоселье

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Подарки на свадьбу или новоселье – это приятный знак внимания и способ поддержать близких на новом этапе жизни. Особенно ценными становятся практичные, полезные вещи, которые будут радовать ваших близких долгие годы. Современные устройства LG – отличный пример таких подарков. Надёжные, стильные и функциональные, они легко вписываются в любой интерьер и действительно упрощают повседневную жизнь. В данной статье расскажем, на какие гаджеты стоит обратить внимание.
Для чистоты и уюта: LG CordZero™ A9K-CORE
Когда в доме появляется беспроводной пылесос LG A9K-CORE, уборка перестаёт быть рутиной. Это устройство отлично подойдёт в подарок молодой семье, которая обустраивает свой быт или тем, кто только переехал в новое жилище – особенно если в доме есть дети или животные.
Благодаря мощному мотору и продуманной 5-ступенчатой системе фильтрации, A9K-CORE эффективно справляется с пылью и аллергенами. Литий-ионный аккумулятор работает до 60 минут после подзарядки, а вертикальная зарядная станция не требует сверления стен.
Такой подарок – это вклад в порядок и чистоту, а значит, в ежедневный комфорт.
Для кухни мечты: LG MS2535GIS
Стильная и надёжная микроволновая печь LG MS2535GIS – ещё один универсальный и нужный подарок. Благодаря технологии Smart Inverter, она быстро и равномерно разогревает еду. Вдобавок к этому печь позволяет готовить: размораживать, тушить и даже запекать.
Функция равномерного подогрева и точного контроля температуры пригодится и для завтраков, и для ужинов. А керамическое покрытие камеры легко очищается и устойчиво к бактериям.
Сочетание чёрного стекла и лаконичного дизайна делает эту модель уместной на любой кухне – от минималистичной до классической. Это отличный выбор для подарка на новоселье, особенно если ваши близкие только приобретают основной набор техники на кухню.
Для работы и развлечений: LG 27QN600-B
Монитор LG 27QN600-B – это подарок, который подойдёт творческой паре, геймерам, и тем, кто работает из дома. QHD-разрешение, IPS-экран и 99% охвата цветового пространства sRGB обеспечивают чёткое, яркое и реалистичное изображение.
Функции защиты зрения (безопасное мерцание и режим чтения), удобная регулировка наклона, высокая детализация – всё это делает работу, просмотр видео и редактирование фотографий максимально комфортными. Кроме того, дизайн устройства универсален: монитор легко впишется как в рабочее место, так и в зону отдыха.
Техника, которая радует каждый день
Выбирая гаджет в подарок, важно подумать о его полезности и надёжности. Устройства LG – это не просто техника, а продуманные помощники, созданные для комфорта. Их приятно распаковывать, удобно использовать и легко сочетать с любым стилем интерьера.
Будь то свадьба, новоселье или просто повод порадовать близких, практичные подарки остаются в памяти дольше, чем открытки или сувениры. С техникой LG вы дарите близким заботу, внимание и комфорт на каждый день.
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[1] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.
[2] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.