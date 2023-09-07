Микроволновая печь LG NeoChef, 25 л, Соло, 1000 Вт, Smart Inverter, EasyClean, Сенсорное управление

*Принадлежности для готовки на пару могут отличаться в зависимости от страны и модели печи.

*Все видео и изображения представлены только в качестве иллюстрации.

*Фактический продукт может отличаться по причине постоянного усовершенствования.

*Доступность продукта зависит от страны.