Кимчи: секреты приготовления и хранения



Кимчи – визитная карточка корейской кухни. Это остро-пряная закуска из ферментированных овощей, чаще всего из пекинской капусты, которая служит панчаном (закуской) к любому столу, а также считается настоящим суперфудом. Богатое витаминами, клетчаткой и пробиотиками, кимчи укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение. Чтобы блюдо сохранило свои полезные свойства и насыщенный вкус, важно правильно хранить его после приготовления и в процессе ферментации.

Как приготовить идеальное кимчи Классический рецепт включает пекинскую капусту, чеснок, имбирь, зеленый лук, рыбный соус и пасту из красного перца (кочукару). Основные шаги просты: Разделите капусту на куски и посолите, оставив на несколько часов для выделения сока. Приготовьте пряную пасту из специй и соусов. Тщательно вотрите пасту в листья капусты. Переложите заготовку в емкость и оставьте при комнатной температуре на 1–2 дня для ферментации. Дальше самое главное: хранение. Именно на этом этапе вкус кимчи раскрывается в полной мере.

Хранение кимчи: главные правила Кимчи продолжает ферментироваться после приготовления, и именно от условий хранения зависит, каким будет его вкус: более свежим или насыщенно-кислым. Храните кимчи в герметичных контейнерах, чтобы избежать распространения запаха.

Оптимальная температура – около 0–2 °C: она замедляет ферментацию, сохраняя вкус на более долгое время.

Лучше готовить порциями: одна часть «свежая», другая – более зрелая для супов и тушеных блюд.

Современные технологии на страже свежести Чтобы любимое кимчи всегда было под рукой и не теряло свои полезные свойства, стоит довериться современным холодильникам. Например, LG GC-V24FFCHB оснащен функцией InstaView™: дважды постучав по стеклу, можно увидеть содержимое холодильника, не открывая дверцу и не теряя холодный воздух. Это особенно удобно, если у вас несколько контейнеров с разными вариантами кимчи – вы легко найдете нужный, не нарушая температуру внутри. Кроме того, система HygieneFresh™ очищает воздух в холодильнике от бактерий и неприятных запахов. Это значит, что острый аромат кимчи не распространится на другие продукты, а овощи и зелень сохранятся свежими дольше.

Маленькие хитрости Если вы любите мягкий вкус, ешьте кимчи уже через 2–3 дня.

Для более насыщенного аромата оставьте его в холодильнике на 2–3 недели.

Кимчи отлично сочетается с рисом и лапшой, а также с мясом на гриле или даже с бутербродами.

Рецепт: кимчи-блинчики (кимчи чон) Делимся простым рецептом блинчиков с кимчи. Это простое и популярное блюдо в Корее, которое принято запивать рисовым вином (макколли) – идеальный способ использовать немного подбродившее кимчи. Ингредиенты: 1 стакан нарезанного кимчи

½ стакана муки

½ стакана воды

1 яйцо

немного растительного масла Как готовить: Смешайте муку, воду и яйцо, добавьте кимчи вместе с небольшим количеством сока. Разогрейте сковороду с маслом. Вылейте тесто тонким слоем и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте с соевым соусом или острым дипом.

Кимчи – это больше, чем еда. Это часть корейской культуры, символ домашнего тепла и заботы о здоровье. А с современным холодильником LG GC-V24FFCHB ваши заготовки будут храниться в подходящих условиях. Так вы сможете наслаждаться вкусом традиционного блюда, а также экспериментировать с новыми рецептами – от супов до блинчиков.