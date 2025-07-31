Летний режим: удаленное управление техникой LG при помощи ThinQ

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Лето – это поездки, дача, спонтанные уикенды и заслуженные отпуска. При этом в фоновом режиме все равно остается дом: стиральная машина, сушильная машина, холодильник, розетки и приборы, которые хочется оставить под контролем и в отъезде. Решение есть – LG ThinQ, приложение, которое позволяет управлять техникой на расстоянии, где бы вы ни находились.
С ним холодильник перейдет в экономичный режим, стиральная машина закончит цикл к вашему возвращению, а сушильная сообщит, что пора достать одежду. Умный дом – это когда все работает, даже если вы далеко.
Что такое LG ThinQ
LG ThinQ – это мобильное приложение, которое объединяет всю совместимую технику LG в одну цифровую экосистему. Через него можно:
запускать и останавливать стирку или сушку,
менять настройки температуры в холодильнике,
получать push-уведомления о завершении работы или ошибках,
следить за потреблением энергии,
проводить быструю диагностику устройств.
Интерфейс простой и интуитивный. Все, что нужно – подключить технику к Wi-Fi и добавить ее в приложение.
GC-V459QG6W: холодильник, который знает, что вы в отъезде
Во время отпуска или поездки на выходные хочется быть уверенным, что с техникой дома все в порядке – особенно с холодильником. GC-V459QG6W оснащен системой умного управления через приложение LG ThinQ, благодаря которому вы можете следить за его работой прямо со смартфона.
Из приложения удобно:
Проверить текущую температуру в холодильной и морозильной камерах. Если вы забыли закрыть дверь или случайно задали не тот режим, можно оперативно отреагировать.
Получить push-уведомление, если дверца осталась приоткрыта – это особенно актуально, если дома кто-то остался или вы просто забыли закрыть дверцу до отъезда.
Активировать функцию экспресс-охлаждения (Express Cool), если хотите быстро охладить продукты перед возвращением домой – например, чтобы к вашему приходу напитки и фрукты были уже освежающе холодными.
Отслеживать энергопотребление холодильника, что особенно полезно при длительном отсутствии.
С помощью ThinQ вы можете увидеть, как работает техника, и можете в любой момент внести нужные изменения – в пару касаний на экране смартфона.
F4V5VS2S: стирка по расписанию, даже если вас нет рядом
Удобно, когда стиркой можно управлять в любой момент, а не только когда вы находитесь дома. Стиральная машина LG F4V5VS2S позволяет запустить цикл удаленно: например, загрузив вещи утром и запустив цикл днем, чтобы белье было готово к вашему возвращению вечером. Для этого необходимо активировать на стиральной машине функцию «Удаленный старт» путем удерживания кнопки «Удаленный старт» 3 секунды. Данная опция доступна для одного цикла стирки.
Через ThinQ вы также можете:
выбрать нужную программу,
отслеживать время до окончания,
загружать новые циклы (например, быструю стирку для спортивной одежды),
провести интеллектуальную диагностику в случае ошибки.
Если вы планируете поездку, запустить стирку за день до отъезда можно даже из офиса.
DC90V9V9WN: сушильная машина, которая сообщит, когда всё готово
Сушильная машина LG DC90V9V9WN синхронизируется со стиральной через Smart Pairing™: стиральная машина передает через Wi-Fi данные о ткани и объеме, а сушильная автоматически подбирает нужный режим.
В приложении ThinQ вы также можете:
запустить сушку удаленно,
получить уведомление, как только вещи высохли,
следить за уровнем влажности и временем,
настроить последовательность: стирка – сушка – готово.
Почему летом ThinQ особенно полезен
Уезжаете на дачу или в отпуск и не беспокоитесь, что техника осталась без контроля.
Стираете и сушите по таймеру, даже находясь вне дома.
Получаете напоминания и уведомления прямо на телефон.
Диагностируете и обновляете технику без вызова мастера.
Это не просто удобно – это экономит время и ресурсы, а также дает ощущение контроля.
Отдыхайте спокойно – техника LG все сделает за вас
С LG ThinQ техника становится умнее, а вы – свободнее. Стиральная машина не ждет вашего возвращения, холодильник сообщает об оставленной открытой дверце, а сушильная машина заботится о тканях. Все управляется с телефона, в пару нажатий. Потому что лето создано для отдыха, а не для хлопот. А техника LG нужна для того, чтобы вы действительно отдыхали.
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