Как ухаживать за экраном телевизора

Современный телевизор – это не просто техника, а центр семейного досуга и домашнего кинотеатра. В частности, новая модель LG G5 с ярким OLED-экраном и стильным дизайном превращает просмотр фильмов, сериалов и спортивных трансляций в настоящее событие. Чтобы изображение всегда оставалось кристально четким, а корпус сохранял аккуратный вид, важно правильно ухаживать за телевизором.

Как протирать экран и корпус Главное правило – никакой спешки и только мягкие материалы. Для ухода за телевизором используйте сухую или слегка увлажненную микрофибровую салфетку. Экран протирайте легкими круговыми движениями, без давления.

Корпус можно очищать чуть смелее, также без использования агрессивных средств.

Перед любой чисткой обязательно отключайте телевизор от сети, чтобы обезопасить себя и устройство. Совет: держите отдельную салфетку только для экрана, чтобы избежать попадания пыли или жестких частиц, которые могут поцарапать поверхность.

Как убрать отпечатки Отпечатки пальцев – самая частая проблема, особенно на большом экране. Чтобы избавиться от них: Используйте специальный спрей для LCD- и OLED-экранов. Смочите уголок микрофибры (никогда не наносите жидкость прямо на экран!). Легкими движениями уберите следы, затем пройдитесь сухой стороной салфетки для финального блеска.

Чем нельзя чистить экран Даже самый современный телевизор уязвим для неправильного ухода. Категорически нельзя использовать: бумажные полотенца или грубые ткани – они оставляют царапины на поверхности;

спирт, ацетон, аммиак и бытовые чистящие средства;

слишком влажные тряпки, из которых может стекать вода. Такие ошибки способны безвозвратно повредить антибликовое и защитное покрытие, из-за чего экран потеряет глубину цвета и яркость – ключевые преимущества технологии LG OLED.

Профилактика Разместите телевизор подальше от окон, чтобы уменьшить количество пыли и прямых солнечных лучей.

Регулярно проветривайте комнату и делайте влажную уборку рядом с техникой.

Хранение аксессуаров для чистки Отдельная коробочка или мягкий мешочек для салфеток и раствора помогут всегда держать «набор для ухода» под рукой. Так вы избежите ситуации, когда приходится использовать первое попавшееся средство, рискуя испортить экран.

Уход за экраном нового телевизора LG G5 не требует много времени, однако дает ощутимый результат. Достаточно уделять чистке несколько минут в неделю, использовать подходящие материалы и соблюдать простые правила безопасности. Так вы надолго сохраните безупречное качество изображения и стильный внешний вид вашего телевизора.