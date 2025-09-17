LG QNED evo – лучший игровой телевизор 2025 для PS5 и Xbox

С тех пор, как мы вставляли громоздкие картриджи в консоли и играли на тяжелых коробкообразных мониторах, игры прошли огромный путь. Однако даже в 2025 году и в будущем остается пространство для настоящих прорывов – таких, как недавний запуск Xbox Cloud Gaming (бета-версия) на телевизорах LG Smart TV. Благодаря этому партнерству с Xbox, LG дарит игрокам новую степень свободы – создавать игровой опыт именно так, как им хочется.

Идеальный выбор телевизора для современного гейминга Это сотрудничество трансформирует привычный телевизионный опыт, предоставляя доступ к сотням игр Xbox напрямую через приложение Xbox. Все, что вам нужно, – это совместимый контроллер, высокоскоростное интернет-соединение и, конечно же, телевизор LG. Все ради того, чтобы вы сами выбирали, как играть. Какой же телевизор по-настоящему оживит ваши игры? Если вы ищете телевизор, который сделает игровой процесс максимально захватывающим и при этом доступен в больших диагоналях, обратите внимание на линейку LG QNED evo. Эти телевизоры созданы для геймеров: они не просто соответствуют требованиям современных игр, а раскрывают их потенциал на полную.

Ультраплавный геймплей – теперь доступнее, чем когда-либо Динамичные игры требуют дисплея, который успевает за действием. Точная и плавная передача игрового процесса может стать решающим фактором между победой и поражением – или между полным погружением и сплошным разочарованием. Телевизоры QNED evo доказывают, что для наслаждения сверхплавным игровым процессом с минимальными задержками не обязательно тратить баснословные суммы. Прошли времена лагов и дерганных сцен – частота обновления до 165 Гц обеспечивает более отзывчивую игру, снижает размытие движения и дает конкурентное преимущество. Процессор LG α8 с ИИ помогает достичь минимальной задержки и молниеносного отклика. И это еще не все: модели QNED evo поддерживают переменную частоту обновления (VRR) и автоматический режим низкой задержки (ALLM) для плавного гейминга без разрывов изображения, а технология AMD FreeSync Premium делает игровой процесс буквально «масляно» гладким. Все это дополняется четырьмя портами HDMI 2.1 – больше не нужно выбирать между несколькими консолями и звуковой панелью. Вы получаете скорость, плавность и гибкость в одном устройстве.

Беспроводной игровой телевизор без компромиссов Говоря о том, чтобы не идти на компромиссы, стоит отметить: для многих геймеров провода – это раздражающий фактор. Поэтому многие обращаются к беспроводным HDMI-передатчикам. Проблема в том, что качество таких решений часто нестабильно. И вот тут на сцену выходит LG Zero Connect Box – и меняет правила игры. Эта технология, доступная в новой модели QNED9M, обеспечивает подлинно беспроводное 4K-соединение с частотой до 144 Гц – без задержек, потери качества и с полной поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos. Она даже соответствует стандарту AMD FreeSync Premium. С Zero Connect Box вы получаете чистое, аккуратное пространство без лишних проводов. Подключите консоль или играйте напрямую через приложение Xbox – в любом случае вас ждет беспроводной игровой процесс с минимальной задержкой и без визуальных компромиссов. Играйте так, как хотите вы – без проводов.

Мгновенные настройки для для победы Чтобы в полной мере воспользоваться всеми этими преимуществами, загляните в Game Optimizer от LG – он обеспечивает быстрый и интуитивно понятный контроль над игровым процессом. Через единое экранное меню вы можете на лету настраивать ключевые параметры – например, функцию Black Stabilizer для лучшей видимости в темных сценах. Будь то шутер, RPG или гоночная аркада – Game Optimizer дает полный контроль. Настраивайте игру в реальном времени и получайте преимущество над соперниками.

Завораживающая графика для полного погружения Игры выглядят великолепно на моделях QNED evo – будь то ярко освещенная комната или темное помещение. В основе их впечатляющей визуальной составляющей лежит фирменная технология LG Dynamic QNED Color, обеспечивающая исключительную точность цветопередачи и реалистичное изображение. Это особенно важно в зрелищных кинематографичных играх, где «выцветший» экран может полностью разрушить эффект погружения. Телевизоры QNED evo предлагают исключительное качество картинки и 100% цветовой охват, позволяя геймерам наслаждаться глубокими черными, яркими световыми оттенками и насыщенными цветами благодаря Dynamic QNED Color и передовой технологии Mini LED. Продвинутые ИИ-алгоритмы дополнительно улучшают качество изображения и звука, обеспечивая еще более захватывающий игровой опыт с выдающейся четкостью и детализацией. Хотите полного погружения? Dolby Vision и Dolby Atmos подчеркивают каждую деталь – от взрыва до шепота и луча света, превращая игру в настоящее кино.

Больше экран – больше игровой вселенной Напоследок стоит сказать о важнейших преимуществах QNED evo – универсальности и доступности. Привлекательная цена по сравнению с другими топовыми телевизионными технологиями делает QNED evo доступным выбором для большего числа геймеров, стремящихся вывести свой игровой опыт на новый уровень. Линейка включает модели от 50 до 100 дюймов. Геймеры, которые раньше думали, что 65-дюймовый телевизор остается мечтой, могут найти идеальный для себя вариант среди моделей QNED evo. При этом для всей линейки характерно неизменно высокое качество игрового опыта. В это входит LG Gaming Portal – портал, улучшающий стриминг игр за счет простого доступа к широкому выбору как популярных, так и новых тайтлов. Удобный интерфейс, подборка приложений и персонализированные рекомендации делают его центральной точкой вашей игровой вселенной – созданной, чтобы соответствовать именно вашему стилю.