Искусство гармонии: LG Electronics по-новому раскрывает концепцию Wallpaper TV

Когда Wallpaper TV был впервые представлен в 2017 году, LG задалась простым вопросом: насколько органично телевизор может существовать в жилом пространстве? Ультратонкий корпус и конструкция, создающая впечатление интеграции в стену, бросили вызов привычному представлению о том, каким должен быть телевизор, — сместив акцент с самого устройства на пространство, в котором оно находится.

В 2026 году этот вопрос звучит уже по-новому — и гораздо более амбициозно. С выходом LG Electronics OLED evo W6, также известного как Wallpaper TV, ультратонкая конструкция перестала быть просто дизайнерской особенностью и стал новым фактором, влияющим на каждое инженерное решение. Стремление к максимальной лаконичности, доведённое до максимума и отсутствие компромиссов в том, что касается пользовательского опыта — именно то, чего ожидают поклонники современных премиальных телевизоров.

Wallpaper TV не стремится занять центральное место в интерьере. Этот объект об искусстве сдержанности и точности, который оставляет место только действительно важному, позволяя изображению и самому пространству взаимодействовать естественным образом.

Искусство отказаться от лишнего, тем самым, подчеркнув суть

При толщине корпуса всего в несколько миллиметров, дизайн и инженерные решения перестают существовать отдельно друг от друга. В условиях крайне ограниченного внутреннего пространства каждая технология должна быть выверена и интегрирована в единую, почти невесомую конструкцию.

Когда стремление к ультратонкому дизайну достигает максимума, ни один элемент больше не может существовать отдельно. Конструкция, питание, распределение тепла и звучание оказываются настолько взаимосвязаны, что любое решение в одной области непосредственно влияет на хрупкий баланс всей системы.

Вместо того чтобы сначала проработать внешний облик устройства, а затем адаптировать под него технологии, команда начала с чёткого определения ограничений и пересмотра всего, что вносит визуальный шум с точки зрения дизайна — выступающих элементов, видимых соединений и избыточной сложности самой конструкции. Лаконичность дизайна стала не просто эстетическим ориентиром, а принципом, определяющим каждое решение.

С самого начала этот подход стал серьёзным вызовом для дизайнеров, инженеров и продуктовых команд: каждая деталь подвергалась тщательному пересмотру, для подтверждения её необходимости в столь ограниченном пространстве.

Точность, выверенная до миллиметра

Как только были заданы параметры для предельно тонкого силуэта устройства, традиционные принципы размещения внутренних элементов оказались уже неприменимы для работы.

Единственным решением стало переосмысление сразу нескольких систем как единого целого.

Работа началась с платы питания — одного из наиболее габаритных компонентов телевизора. Вместо использования отдельных радиаторов охлаждения LG интегрировала специальную термоструктуру непосредственно в саму плату. Это позволило сохранить необходимую мощность и повысить эффективность распределения тепла, не увеличивая при этом толщину корпуса.

Тот же принцип лёг в основу работы с аудиосистемой. Для того, чтобы обеспечить качественное звучание в столь тонком корпусе, инженерам пришлось заново переосмыслить расстановку внутренних компонентов. Благодаря уменьшению размеров динамиков и новой конфигурации магнитной системы Wallpaper TV смог обеспечить звучание формата 4.2 с общей мощностью 60 Вт.

Чтобы повысить прочность конструкции без увеличения толщины корпуса, в основу рамы были интегрированы многослойные алюминиевые панели. Такое решение позволило эффективно распределять нагрузку, сохраняя одновременно лёгкость и устойчивость конструкции.

Это были не отдельные технические улучшения, а единая системная работа. Тонкость корпуса, устойчивость конструкции и производительность должны были быть выверены в едином балансе друг с другом.

Такая же точность, выверенная буквально до миллиметра, проявилась и в самой заметной детали телевизора. «Когда экран гаснет, телевизор должен становиться естественной частью интерьера», — отмечает мистер Ан. Вдохновением для создания линий корпуса Wallpaper TV послужили тщательно проработанные детали премиальных предметов — например, рельефные металлические элементы в дизайне премиальных часов. Выполненная из сложенного рифлёного алюминия, эта конструкция усиливает прочность корпуса, сохраняя при этом эстетичность образа — заметного, но никогда не перетягивающего внимание на себя.

Созданный для гармонии с пространством и глубокого звучания

По мере того, как корпус становился всё тоньше, возникал и другой вопрос — каким образом телевизор будет интегрирован в пространство со стеной.

Плотное прилегание к стене стало ключевой частью концепции Wallpaper TV. Даже минимальное смещение способно нарушить целостность визуального восприятия. Wallpaper TV демонстрирует свои преимущества в полной мере только тогда, когда телевизор безупречно сливается со стеной и именно поэтому точность установки стала принципиально важной задачей.

Чтобы добиться этого, команда разработала интегрированное складное крепление, основанное на многочисленных симуляциях точности посадки и допусков. Конструкция обеспечивает максимально точное позиционирование панели и при этом делает установку интуитивно понятной, позволяя телевизору безупречно прилегать к стене, не акцентируя внимание на скрытом механизме крепления.

Такого же внимания к деталям потребовала и аудиосистема. Когда телевизор расположен практически вплотную к стене, привычное распространение звука через акустические каналы с обратной стороны становится невозможным. Чтобы решить эту задачу, инженеры изменили угол и расширили внутреннюю акустическую систему, обеспечив распределение объёмного звучания без помех по всему пространству комнаты.

Интеграция устройства в стену — это больше, чем просто инженерное решение. Она отражает ту же философию, которая лежат в основе всего дизайна: отказ от лишних визуальных элементов без компромиссов в отношении качества изображения и звучания.

Финальный штрих к визуальной чистоте — беспроводное подключение

После того как создание тончайшего корпуса и эффекта полного слияния со стеной были доведены до максимума, оставался ещё один элемент, нарушающий визуальную целостность пространства, — внешние кабели.

Когда дизайн телевизора достиг наивысшего уровня визуальной лаконичности, любые видимые кабели начали моментально нарушать целостность восприятия.

Эту задачу решил Zero Connect Box, который обеспечил беспроводную передачу изображения и звука в формате 4K без потери качества с частотой до 165 Гц между внешними устройствами и Wallpaper TV. Сам модуль стал примерно на 35% компактнее и был спроектирован таким образом, чтобы его можно было незаметно разместить отдельно от экрана.

Всё больше демонстрируя превосходство визуальной лаконичности, Wallpaper TV, наряду с другими беспроводными телевизорами LG, получил сертификацию TÜV Rheinland True Wireless Lossless Vision3, подтверждающую сохранение безупречного качества изображения даже при беспроводной передаче сигнала.

Сочетание предельно тонкого корпуса и технологии True Wireless делает Wallpaper TV самым тонким в мире беспроводным OLED-телевизором, в котором все ключевые системы при этом полностью интегрированы в сам телевизор.

Безупречное качество изображения — превыше всего

По мере того, как дизайн становился всё более лаконичным, а лишние визуальные элементы исчезали, возникал главный вопрос: не станет ли такая сдержанность компромиссом для качества изображения.

Однако, вместо того чтобы просто сохранить качество изображения, LG вывела его на новый уровень. Технология Hyper Radiant Color усиливает глубину цвета, контрастность и яркость изображения. Экран стал до 3,9 раза ярче4 по сравнению с традиционными OLED-моделями, а технология Reflection Free Premium5 обеспечила выразительную цветопередачу и глубокий чёрный цвет, которым так известен OLED, даже при ярком освещении.

Центром всей системы стал процессор α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3 с технологией Dual AI Engine. Оснащённый нейропроцессором (NPU), который в 5,6 раза6 мощнее по сравнению с предыдущим поколением, он выводит обработку цвета с 10-битного на 12-битный уровень, обеспечивая более плавные цветовые переходы и точную передачу оттенков без излишней обработки текстур.

Признанный дизайн: эстетика лаконичности

Философия дизайна Wallpaper TV получила признание далеко за пределами LG. Телевизор был удостоен премий iF Design Award 2026 и Red Dot Design Award 2026 в высшей категории Best of the Best — за выдающееся сочетание дизайнерских и инженерных решений.

Комментируя полученные награды, мистер Ан отметил: «Мы стремимся и дальше задавать новые ориентиры в области инноваций, создавая технологии и дизайн, ориентированные на реальные потребности пользователей».

Новый Wallpaper TV больше не выглядит как концептуальный объект, созданный исключительно ради того, чтобы произвести впечатление с точки зрения дизайна. Он позволяет переосмыслить саму конструкцию телевизора, совершенствует системы охлаждения и звучания, а также избавляет пространство от визуальных помех в виде видимых кабелей. То, что когда-то начиналось как смелый эксперимент, сегодня превратилось в телевизор, созданный для использования в современных интерьерах и повседневной жизни.

Wallpaper TV — это не объект, конкурирующий за внимание, а элемент, который гармонично становится частью интерьера и дополняет пространство дома своей элегантной эстетикой.

Каждая деталь создавалась ради одной цели — органично существовать в пространстве, не нарушая его гармонию.

Ким Мён Ан, руководитель дизайн-лаборатории подразделения LG Media Entertainment Solution Company в LG Electronics.