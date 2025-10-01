Как органично расположить LG WashTower™️ в любом интерьере

Сегодня для многих семей актуальна следующая задача: как разместить крупную бытовую технику так, чтобы она гармонично вписывалась в интерьер, и при этом оставалась функциональной и выполняла максимальное количество обязанностей. Решением становится LG WashTower™ W4W8LVPK4HM – единая стирально-сушильная система, сочетающая в себе функциональность и стиль.

WashTower™ – это не просто «две машины в едином блоке». Это продуманное решение для повседневной жизни:

Где разместить WashTower™?

На балконе

Отличное решение для небольших квартир. Застекленный балкон превращается в мини-прачечную: достаточно обыграть установку встроенными шкафчиками для хранения порошков и белья. WashTower™ займет минимум места, оставив пространство для сушки вещей или компактного столика.

Стиль: в минималистичном интерьере балкон с WashTower™ будет выглядеть строго и функционально, а для создания скандинавского стиля можно добавить светлые деревянные акценты и текстильные корзины.

В прачечной

Если у вас просторный дом или квартира с отдельным хозяйственным помещением, WashTower™ может естественным образом стать центром этой зоны. Рядом можно расположить шкафы для белья, корзины для сортировки и даже гладильную станцию. Все необходимое для ухода за одеждой будет под рукой.

Стиль: в интерьере «модерн» техника подчеркнет технологичность пространства, а в классическом стиле ее можно обыграть встроенными фасадами в цвет мебели.

В уголке коридора

Если в квартире нет отдельного помещения для прачечной, всегда можно найти решение. WashTower™ хорошо вписывается в нишу или уголок коридора, особенно если закрыть башню дверцами-купе. Тихая работа машины позволяет использовать ее, не нарушая ритм жизни семьи.

Стиль: в лофтовом интерьере открытая установка с металлическими акцентами будет выглядеть органично, а в современном минимализме техника лучше «спрячется» за фасадами.

В ванной комнате

Один из самых удобных вариантов расположения для городских квартир. WashTower™ легко вписывается в планировку ванной и экономит место за счет вертикального формата. Установка упрощается благодаря близости к коммуникациям, а аккуратный дизайн легко сочетается с плиткой и мебелью.

Стиль: в скандинавской ванной технику можно дополнить светлым деревом и белой плиткой, а в современном интерьере – подчеркнуть глянцевыми поверхностями и черной фурнитурой.