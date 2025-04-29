Новая коллекция телевизоров LG 2025: оформите предзаказ и получите саундбар в подарок

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Телевизоры давно перестали быть просто экраном – сегодня это центр домашнего развлечения, эстетичный элемент интерьера и технологический объект. LG открывает предзаказ на коллекцию телевизоров 2025 года, в которой каждая модель предлагает нечто большее: реалистичную картинку, умные функции и дизайн, способный украсить любую комнату. А до 15 мая действует специальная акция: при оставлении заявки вы получаете купон на скидку 50 000 тенге, который можно использовать при оформлении предзаказа, а также саундбар LG в подарок.
Модели телевизоров LG 2025: обзор новинок
Флагман линейки с новым процессором α11 Gen2, который улучшает изображение и звук в реальном времени. 4K-картинка поражает глубиной и контрастностью благодаря самоподсвечивающимся пикселям. Цвета – максимально натуральные, с 100% точностью цветопередачи и насыщенным объёмом. За звук отвечает Dolby Atmos и система AI Room Calibration, которая подстраивает звучание под вашу комнату. Модель идеально сочетается с фирменными саундбарами LG, превращая просмотр в настоящее кино.
Сбалансированное решение с процессором α9 Gen8, поддержкой 4K и расширенными функциями звучания. Как и у флагмана, здесь абсолютный чёрный цвет, высокая контрастность и точная цветопередача. Интеллектуальная система WOW Orchestra синхронизирует звук между телевизором и саундбаром, а кронштейн WOW обеспечивает аккуратное крепление к стене. Поддержка игровых функций делает модель универсальной для всей семьи.
Компактная и мощная модель с процессором α8 Gen2 и всеми ключевыми преимуществами OLED: самоподсвечивающиеся пиксели, насыщенные цвета и глубокий чёрный. За качественное звучание отвечает система α8 AI Sound Pro, которая виртуально создаёт эффект объёмного звука. Модель поддерживает Dolby Atmos, отлично работает с фирменными саундбарами LG, а интерфейс WOW обеспечивает простое и удобное управление. Технология WOW Orchestra усиливает звук, объединяя телевизор и саундбар в единую акустическую систему.
Телевизор большого формата с новой технологией QNED Color, обеспечивающей насыщенную и точную цветопередачу. Благодаря процессору α8 Gen2 AI и разрешению 4K изображение становится живым и объёмным. Голосовое управление, «умная» кнопка и перетаскивание контента через пульт AI Magic Remote делают управление ещё проще.
Продуманное решение для тех, кто ценит сочетание передовых технологий и комфортного пользовательского опыта. Процессор α7 Gen8 AI улучшает 4K-изображение в реальном времени, а технология QNED Color обеспечивает яркую палитру и глубину цвета. Отлично подойдёт для современной гостиной и семейного просмотра.
При оформлении предзаказа до 15 мая 2025 года вы получаете расширенный набор бонусов: саундбар в подарок, скидку 10% на следующую покупку, подписку на онлайн-фитнес-сервис FitStars, а также бесплатную доставку и установку выбранной модели.
Новая коллекция телевизоров LG 2025 объединяет передовые технологии, яркое изображение и мощный звук. OLED и QNED модели обеспечивают глубокий контраст, точную цветопередачу и комфортное управление для просмотра фильмов, игр и любимых программ. При оформлении предзаказа до 15 мая каждый покупатель получает фирменный саундбар в подарок – для полноценного звукового сопровождения и впечатляющего эффекта присутствия.
Оформите предзаказ на телевизоры LG 2025 в интернет-магазине LG.kz и получите саундбар в подарок. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными[2] при получении товара.
[1] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.
[2] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.