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55-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED AI B5 4K 2025 года + Саундбар LG S70TY

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55-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED AI B5 4K 2025 года + Саундбар LG S70TY

55-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED AI B5 4K 2025 года + Саундбар LG S70TY

OLED55B5RLA.S70TY
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  • oled55b5rla
  • oled55b5rla
  • oled55b5rla
  • oled55b5rla
  • oled55b5rla
  • s70ty
  • s70ty
  • s70ty
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  • s70ty
oled55b5rla
oled55b5rla
oled55b5rla
oled55b5rla
oled55b5rla
s70ty
s70ty
s70ty
s70ty
s70ty

Основные характеристики

  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря процессору alpha 8 AI Processor Gen2
  • Настоящий черный цвет в каждом пикселе обеспечивает потрясающий контраст, глубину и детализацию
  • 100% точность цветопередачи для реалистичных и натуральных цветов. 100% цветовой объем для более насыщенных оттенков
  • Полное соответствие Soundbar для телевизоров LG, разработанное для усиления телевизоров LG и удобного кронштейна LG QNED Synergy Bracket
  • Полные звуковые ландшафты от Dolby Atmos, центральный динамик, направленный вверх
  • Простое управление через телевизор с интерфейсом WOW, плюс симфонический звук от WOW Orchestra
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Products in this Bundle: 2
Передний вид телевизора Smart TV LG OLED AI B5 4K. На экране показаны эмблема «12 лет №1 в мире среди OLED» и логотип LG OLED AI 2025.

OLED55B5RLA

55-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED AI B5 4K 2025 года
Вид спереди на LG Soundbar S70TR, сабвуфер и задние динамики

S70TY

Саундбар LG S70TY

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CES Innovation Awards - 2025 Honoree

Программа webOS Re:New Program

* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

На экране телевизора LG OLED AI представлен абстрактный имидж поразительных цветов и контраста с впечатляющими деталями. За телевизором можно видеть увеличенную версию ИИ-процессора alpha 8 Gen2. Подсветка выделяет микросхемы вокруг него. Заголовок: LG OLED AI. Также различим текст: «На базе ИИ-процессора LG alpha 8 Gen2». Золотистый логотип со звездами, на котором написано: «Топ-телевизор OLED TV уже 12 лет» расположен в углу.




См. детали для каждого типа освещения

* Omdia. 12 лет подряд занимает первое место по количеству проданных единиц в период с 2013 по 2024 год. Этот результат не является одобрением компании LGE или ее изделий. Узнать больше можно по адресу https://www.omdia.com/.

Умный и быстрый ИИ-процессор alpha 8 Gen2, созданный на основе десятилетия инноваций

Искусственный интеллект нашего процессора способен распознавать контент по жанру. Он автоматически настраивает оптимальное качество изображения, обеспечивая лучшую глубину и детализацию.

ИИ-процессор alpha 8 Gen2 сияет фиолетовым и розовым светом, и из него исходят разноцветные вспышки света. Заголовок рассказывает о том, как процессор обеспечивает качество 4K, потрясающие цвета и яркость. Текст на изображении гласит: примерно в 1,7 раза больше NPU для нейронной обработки ИИ и в 1,4 раза быстрее работа CPU.

* По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.

Откройте для себя Идеальный черный OLED только на LG OLED

Технология «Идеальный черный» даже в ярком или темном пространстве

Технология «Идеальный черный» соответствует требованиям UL и обеспечивает настоящий черный цвет, повышая яркость и контрастность, независимо от яркости или темноты фона.

Гостиная с закрепленным на стене LG OLED TV. На телевизоре изображение горного массива на фоне вечернего темного неба со звездами. Изображение разделено пополам. На одной стороне изображения — затемненная сероватая версия пейзажа под названием «Матовый дисплей». На другой — более эстетичная картинка с более широким диапазоном черного и белого. Название — «Идеальный черный дисплей». Также представлен сертификат логотипа: «Технология «Идеальный черный» обеспечивает уровень черного как минимум 0,24 нит до 500 Лк». Рядом облачко с текстом: «Проверьте знак качества «Идеальный черный».

* Дисплей LG OLED соответствует требованиям UL для идеального черного, который измеряет отражение кольцевой подсветки 11,5 по методу IDMS на основе стандартных световых условий в помещении (200 Лк - 500 Лк).

* Фактические характеристики могут варьироваться в зависимости от рассеянного освещения и среды просмотра.

Изображения, используемые в обзоре продукта ниже, предназначены для ознакомительных целей. Для точного представления обратитесь к галерее изображений в верхней части страницы.

Оптимальное качество звука, достойное LG QNED

Дополните впечатления от LG QNED саундбаром, прекрасно сочетающимся с его дизайном и звуковыми характеристиками.

Завораживающие звуковые ландшафты окружают вас

Саундбар LG и телевизор LG QNED на стене с соответствующим кронштейном для QNED в серой и деревянной гостиной в угловой перспективе, где показан мужчина, играющий на гитаре перед океаном. Саундбар LG и телевизор LG в гостиной, где воспроизводится выступление оркестра. Белые волны капель, представляющие собой звуковые волны, устремляются вверх и вперед от саундбара и проецируются на телевизор, а в это время сабвуфер создает звуковой эффект снизу. Саундбар LG и телевизор LG в черной комнате, где воспроизводится музыкальный спектакль. Белые капли, представляющие собой звуковые волны, устремляются вверх и вперед от саундбара, а в то время сабвуфер создает звуковой эффект снизу.

*Изображения экрана являются имитацией.

Саундбары LG идеально дополняют впечатления от просмотра на телевизорах LG

Дизайн, идеально сочетающийся с LG QNED

Прекрасно сочетается с LG QNED

Оцените визуальную гармонию LG QNED и совершенно нового саундбара LG Crest Design для изысканных интерьеров.

Саундбар LG и телевизор LG QNED TV на стене с соответствующим кронштейном для QNED в серой и деревянной гостиной в угловой перспективе, где на экране LG QNED TV показан мужчина, играющий на гитаре. Саундбар LGи телевизор LG QNED TV на кремовой стене с соответствующим кронштейном для телевизора QNED. По телевизору показывают видео, на котором женщина поет в студии звукозаписи. Под телевизором находится современная деревянная подставка геометрической формы. Саундбар LG и телевизор LG QNED TV на стене с соответствующим кронштейном для телевизора QNED в уютном и слабоосвещенном жилом помещении с детскими игрушками. По телевизору показывают видео, на котором маленький мальчик играет на виолончели.

Кронштейн Synergy

Безупречное сочетание с LG QNED

Кронштейн Synergy специально разработан для идеальной интеграции с вашим телевизором LG QNED, обеспечивая визуальную гармонию и улучшая аудиовыступление.

*Относится к моделям QNED 2024 года QNED 90/QNED 85/QNED 80.

**Кронштейн Synergy поставляется с 1-полюсной или 2-полюсной подставкой, которая может отличаться в зависимости от страны/продукта.

***Кронштейн Synergy можно приобрести отдельно.

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Характеристики

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

Процессор

Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Dolby Atmos

Да

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1228 x 708 x 45.9

Вес телевизора без подставки

14.3

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Прикрепленный к)

Пульт

Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

α8 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

Аудио выход

20Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да (авто настройка громкости)

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.3)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 3)

HDMI-вход

4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

2шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1360 x 810 x 172

Вес упаковки

19.5

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1228 x 708 x 45.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1228 x 772 x 235

Тумба под ТВ (ШхГ)

1057 x 235

Вес телевизора без подставки

14.3

Вес телевизора с подставкой

14.5

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 200

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Режим HGIG

Да

Время отклика

< 0,1 мс

VRR (Переменная частота обновления)

Да (до 120Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR)

AI Изображение Pro

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

Интеллектуальное масштабирование α8 4K

Авто калибровка

Да

Технология затемнения

Самосветящиеся пиксели

Динамическое отображение тонов

Да (Динамическое отображение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI)

Motion (Технология обработки движений)

OLED Motion

Режим изображения

10 режима

Процессор

Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Всегда готов

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Google Home / Hub

Да

Home Hub

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 25

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Voice ID

Да (за исключением России)

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Home

Да

Печать

Характеристики

Количество каналов

3.1.1

Выходная мощность

400 W

Главный

950 x 63 x 115 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

Dolby Digital

Да

AAC

Да

Dolby Atmos

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.1

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

Беспроводной тыловой готов

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

WOW Orchestra

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

950 x 63 x 115 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1.1

Количество динамиков

7 EA

Выходная мощность

400 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

120 Гц

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through

Да

Pass-through (4K)

Да

VRR / ALLM

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

33 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

13.3 kg

Главный

3.0 kg

Сабвуфер

5.7 kg

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