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86-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками

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86-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками

86-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025 + Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками

86QNED86A6A.S80TR
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  • Bundle image
  • front view
  • slightly turned left
  • rear view
  • side view
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  • front view
  • Soundbar set diagonal view
  • front view
  • top view
  • detailed view
Bundle image
front view
slightly turned left
rear view
side view
dimension view
front view
Soundbar set diagonal view
front view
top view
detailed view

Основные характеристики

  • Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color
  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 8 Gen2
  • Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
  • Невероятная звуковая панель Soundbar, предназначенная для усиления звука телевизоров LG TV
  • Поистине захватывающий звук благодаря Dolby Atmos и тройным восходящим динамикам
  • Восхитительные звуковые характеристики благодаря функции AI Room Calibration
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Products in this Bundle: 2
Вид спереди на телевизор LG QNED evo QNED85, логотип LG QNED evo Al в верхнем углу. Телевизор LG QNED evo QNED85 отображает красочные текстуры, напоминающие мазки краски, сливающиеся воедино.

86QNED86A6A

86-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025
Вид спереди на звуковую панель LG Soundbar S80TR и сабвуфер

S80TR

Звуковая панель S80TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.3-канальным звуком и задними динамиками

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CES Innovation Awards - 2025 Honoree

Программа webOS Re:New Program

* Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

Телевизор LG QNED TV на фоне ярких, насыщенных темных цветов. На экране — яркая и красочная картинка, демонстрирующая технологию цвета QNED и ее способность отображать широкий спектр оттенков с высокой контрастностью. Показан логотип абсолютно нового LG QNED evo AI. С субтитрами, рассказывающими о технологии MiniLED и новом ИИ-процессоре alpha телевизоров QNED. Заголовок: «Каждый цвет переосмыслен и предлагает новые ощущения».

Каждый цвет переосмыслен и предлагает новые ощущения

* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.

Совершенно новый динамический QNED Color

Последняя и уникальная технология широкого цветового охвата от LG, заменяющая Quantum Dot, обеспечивает улучшенную цветопередачу.

Брызги красок разлетаются вверх разноцветными всплесками.

Сертификация 100% объема цвета по стандарту DCI-P3 от Intertek.

Сертифицированный 100% объем цвета с LG QNED evo

* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

MiniLED с технологией продвинутого локального затемнения 

MiniLED с новым ИИ-процессором alpha обеспечивает ультрарезкий контраст и живые детали на телевизорах LG QNED evo.

Голографический 3D-цветок со множеством тонов и оттенков на черном фоне. Разрешение и детализация изображения цветка демонстрируют возможности технологии QNED MiniLED воспроизводить изображения с исключительной передачей цвета, яркостью и контрастностью.

* Характеристики могут различаться в зависимости от размера, модели и региона.

* Технология точного уменьшения света Precision Dimming доступна для моделей QNED85 с диагональю 100 дюймов, а технология продвинутого локального затемнения — для моделей QNED85 с диагоналями 86/75/65/55/50 дюймов.

Изображения, используемые в обзоре изделия ниже, приведены в ознакомительных целях. Обратитесь к галерее изображений в верхней части страницы, чтобы получить точное представление.

LG Soundbar на cерой поверхности на сером фоне в угловой воздушной перспективе.

Улучшение впечатлений от просмотра телевизора LG TV благодаря первоклассному саундбару

Дополните впечатления от телевизора LG TV саундбаром, прекрасно сочетающимся с его дизайном и звучанием

Потрясающие звуковые ландшафты

Саундбар LG Soundbar и телевизор LG TV в черной комнате, где воспроизводится музыкальное выступление. Белые капли, представляющие собой звуковые волны, устремляются вверх и вперед от звуковой панели Soundbar, а в это время сабвуфер создает звуковой эффект снизу.

*Имитация изображений. 

Ощутите реализм звуковой панорамы

Центральный восходящий канал

Звуковые ландшафты помещают вас в эпицентр

Центральный восходящий канал создает более реалистичный звук, делая голоса более четкими, а действия на экране идеально синхронизированными с аудио — без задержек и прерываний.

Саундбар LG Soundbar и телевизор LG TV в черной комнате, где воспроизводится музыкальное выступление. Белые капли, представляющие собой звуковые волны, устремляются вверх и вперед от звуковой панели. Сабвуфер создает звуковой эффект снизу.

* Вышесказанное подтверждается исследованием собственных стандартов.
**Имитация изображений.

Надпись «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ» в зелено-желтом градиентном узоре.

Саундбары LG дополняют телевизоры LG TV

Технология Dolby Atmos

С Dolby Atmos вечер просмотра кино проходит как в кинотеатре

Откройте для себя идеальные возможности Dolby с помощью Dolby Vision и Dolby Atmos в саундбарах LG для телевизоров LG TV.

На телевизоре LG OLED TV и звуковой панели LG Soundbar в современной городской квартире в боковом ракурсе воспроизводится фильм. Белые шарики, изображающие звуковые волны, проецируются вверх и вниз от звуковой панели Soundbar и телевизора, создавая звуковой купол в пространстве. Логотип Dolby Atmos Логотип DTS X

* Dolby и Dolby Vision являются зарегистрированными торговыми марками Dolby Laboratories Licensing Corporation.
** Символ Double-D является торговой маркой Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Имитация изображений.

Трехуровневый пространственный звук

Виртуальный слой придает звуку реалистичности

Трехуровневый звук добавляет слой для создания звукового купола с насыщенным звуком.

LG Soundbar, задние динамики и LG TV находятся в большой городской квартире. Три красные полосы появляются по очереди в виде виртуальных слоев и создают цельный звуковой купол.

*Трехуровневый пространственный звук доступен в режимах «Кино» и «AI Sound Pro».
** Средний слой создается с помощью канала динамика звуковой панели Soundbar. Звук передних и верхних динамиков синтезируется для создания звукового поля. При отсутствии заднего динамика заднее поле не может быть создано.
***Имитация изображений.
****При отсутствии заднего динамика заднее поле не может быть создано.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K QNED MiniLED

Частота обновления

120Гц (VRR 144Гц)

Широкая цветовая гамма

Dynamic QNED Color

Процессор

Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1928 x 1108 x 30.9

Вес телевизора без подставки

50.0

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Съемный)

Пульт

Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

α8 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

Аудио выход

20Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да (авто настройка громкости)

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.3)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 3)

HDMI-вход

4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

2шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

2090 x 1215 x 285

Вес упаковки

72.7

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1928 x 1108 x 30.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1928 x 1190/1142 x 370

Тумба под ТВ (ШхГ)

380 x 370

Вес телевизора без подставки

50.0

Вес телевизора с подставкой

58.2

Крепление VESA (ШхВ)

600 x 400

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да (До 144Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Mini LED

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K QNED MiniLED

Частота обновления

120Гц (VRR 144Гц)

Широкая цветовая гамма

Dynamic QNED Color

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR)

AI Изображение Pro

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

Интеллектуальное масштабирование α8 4K

Авто калибровка

Да

Технология затемнения

Локальное затемнение

Динамическое отображение тонов

Да (Динамическое отображение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI)

Motion (Технология обработки движений)

Motion Pro

Режим изображения

10 режима

Процессор

Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Всегда готов

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Google Home / Hub

Да

Home Hub

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 25

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Voice ID

Да (за исключением России)

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Home

Да

Печать

Характеристики

Dolby Atmos

Да

DTS:X

Да

Главный

1000 x 63 x 135 mm

Тыловой динамик

100.0 x 176.5 x 120.0 mm

Сабвуфер

201.7 x 407 x 403 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

AAC

Да

AAC+

Да

Dolby Atmos

Да

Dolby Digital

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

Беспроводной тыловой готов

Да

Wi-Fi

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Настройка звука под комнату (AI Room Calibration Pro), приложение

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

WOW Orchestra

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

1000 x 63 x 135 mm

Тыловой динамик

100.0 x 176.5 x 120.0 mm

Сабвуфер

201.7 x 407 x 403 mm

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

120 Гц

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through

Да

Pass-through (4K)

Да

VRR / ALLM

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

Повышающий бит / Повышающая дискретизация

24 бит/ 96 кГц

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

22.6 kg

Главный

4.3 kg

Тыловой динамик (2 шт)

2.34 kg

Сабвуфер

10.0 kg

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