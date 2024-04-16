*Трехуровневый пространственный звук доступен в режимах «Кино» и «AI Sound Pro».

** Средний слой создается с помощью канала динамика звуковой панели Soundbar. Звук передних и верхних динамиков синтезируется для создания звукового поля. При отсутствии заднего динамика заднее поле не может быть создано.

***Имитация изображений.

****При отсутствии заднего динамика заднее поле не может быть создано.