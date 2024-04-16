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83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY

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83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY

83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY

OLED83G5RLA.SG10TY
()
  • front view
  • LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
  • LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
  • LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
  • LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
  • LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
  • LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
  • LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
  • LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
  • LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
front view
LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY
LG 83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года + Саундбар LG SG10TY, OLED83G5RLA.SG10TY

Основные характеристики

  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 11 Gen2
  • Настоящий черный цвет в каждом пикселе обеспечивает потрясающую контрастность, глубину и детализацию
  • 100% точность цветопередачи для реалистичных и натуральных цветов. 100% цветовой объем для более насыщенных оттенков
  • Невероятная звуковая панель Soundbar, предназначенная для усиления звука телевизоров LG TV
  • Поистине захватывающий звук от Dolby Atmos
  • Восхитительные звуковые характеристики благодаря функции AI Room Calibration
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Products in this Bundle: 2
Вид спереди на телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K. На экране показаны эмблема «12 лет №1 в мире среди OLED» и логотип LG OLED evo AI 2025.

OLED83G5RLA

83-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI G5 4K 2025 года

SG10TY

Саундбар LG SG10TY
Значок премии CES Innovation 2025 со ссылкой на Лучшую инновацию.

Лучшая инновация 2025 — CES Innovation Awards (OLED G5, 83")

Видеодисплеи

Значок Tom's Guide 2025 CES Awards. Лучший телевизор, LG OLED G5.

Tom's Guide - Best TV (OLED G5)

*G5 кажется еще ярче и красочнее».

Значок премии CES Innovation Awards со ссылкой на 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (OLED G5, 83")

Изображение

Значок премии CES Innovation Awards со ссылкой на 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New)

Кибербезопасность

*Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

На экране телевизора LG OLED evo AI представлено абстрактное изображение поразительных цветов и контрастности с впечатляющими деталями. За телевизором можно видеть увеличенную версию ИИ-процессора alpha 11 Gen2. Подсветка выделяет микросхемы вокруг него. Заголовок гласит: LG OLED evo AI. Также различим текст: «На базе ИИ-процессора LG alpha 11 Gen2». Золотистый логотип со звездами, на котором написано: «Топ-телевизор OLED TV уже 12 лет» расположен в углу.

См. детали для каждого типа освещения

*Omdia. 12 лет подряд занимает первое место по количеству проданных единиц в период с 2013 по 2024 год. Этот результат не является одобрением компании LGE или ее изделий. Узнать больше можно по адресу https://www.omdia.com/.

Наш самый лучший ИИ-процессор alpha 11 Gen2 гарантирует лучшие впечатления от просмотра

ИИ-процессор alpha 11 Gen2 улучшает визуальные впечатления до качества 4K благодаря потрясающим цветам и яркости. Системы ИИ воспринимают объекты на уровне пикселей, что улучшает качество изображения для максимальных впечатлений от просмотра.

ИИ-процессор alpha 11 Gen2 на темном фоне. Он подсвечен фиолетовым и синим цветом, а вокруг него изображены микросхемы. Различимы технические характеристики. В 6,7 раз мощнее нейронная ИИ-обработка, нейронный процессор (NPU). В 2,2 раза быстрее работа, ЦПУ. В 3,6 раза лучше графика, графический процессор (GPU).

* По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.

В 3 раза более яркое изображение благодаря Brightness Booster Ultimate

Новая светоизлучающая структура и архитектура управления подсветкой ИИ-процессора alpha 11 Gen2 обеспечивают в 3 раза более яркое изображение.

Изображение запуска космического корабля, которое разделено пополам. Одна половина сцены –– яркая и четкая благодаря алгоритмам усиления яркости LG. Другая половина –– темная, выцветшая и сероватая.

*Яркость может варьироваться в зависимости от модели, размера экрана и региона рынка.

*Яркость выше в 3 раза по сравнению с LG OLED B5 с 10% окном согласно внутренним показателям.

Откройте для себя Идеальный черный OLED только на LG OLED

Технология «Идеальный черный» даже в ярком или темном пространстве

Технология «Идеальный черный» соответствует требованиям UL и обеспечивает настоящий черный цвет, повышая яркость и контрастность, независимо от яркости или темноты фона.

Гостиная с закрепленным на стене LG OLED TV. На телевизоре изображение горного массива на фоне вечернего темного неба со звездами. Изображение разделено пополам. На одной стороне изображения — затемненная сероватая версия пейзажа под названием «Матовый дисплей». На другой — более эстетичная картинка с более широким диапазоном черного и белого. Название — «Идеальный черный дисплей». Также представлен сертификат логотипа: «Технология «Идеальный черный» обеспечивает уровень черного как минимум 0,24 нит до 500 Лк». Рядом облачко с текстом: «Проверьте знак качества «Идеальный черный»».

Изображения, используемые в обзоре изделия ниже, приведены в репрезентативных целях. Обратитесь к галерее изображений в верхней части страницы, чтобы получить точное представление.

SG10TY

CES 2024 Innovation Awards

Категория победителей

Компоненты и аксессуары для аудио/видео

Узнать больше

*Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

Саундбар высшего уровня для лучшего LG OLED

Дополните впечатления от LG OLED саундбаром, сочетающимся с его дизайном и звуковыми характеристиками.

Чарующие звуковые ландшафты

Угловой вид снизу на телевизор LG TV, и Саундбар LG Soundbar крепится к стене. Саундбар LG Soundbar и телевизор LG TV в гостиной, где воспроизводится выступление оркестра. Белые волны капель, представляющие собой звуковые волны, устремляются вперед от звуковой панели и проецируются на телевизор, поскольку сабвуфер создает звуковой эффект снизу. Саундбар LG Soundbar, телевизор LG TV, задние динамики и сабвуфер находятся в гостиной. Поверх комнаты появляется наложение в виде сетки, как при сканировании пространства. Белые звуковые волны, состоящие из капель, выходят из фронтальной перспективы задних динамиков.

*Имитация изображений. 

Надпись «НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ» в зелено-желтом градиентном узоре.

Саундбары LG дополняют телевизоры LG TV

Дизайн для серии LG OLED G

Сочетается с серией LG OLED G

Дополните LG OLED G саундбаром, подходящим к нему и сочетающимся, как произведение искусства.

Печать

Характеристики

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1847 x 1057 x 28.0

Вес телевизора без подставки

39

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Прикрепленный к)

Пульт

Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

α11 AI Sound Pro (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

Аудио выход

60Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да (AI Object Remastering)

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

4.2 Канала

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.3)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

HDMI-вход

4 шт.: поддержка 4K 120Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 порта)

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

3шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

2050 x 1210 x 253

Вес упаковки

54.4

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1847 x 1057 x 28.0

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1847 x 1115 x 321

Тумба под ТВ (ШхГ)

501 x 321

Вес телевизора без подставки

39

Вес телевизора с подставкой

44.9

Крепление VESA (ШхВ)

400 x 400

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Режим HGIG

Да

Время отклика

< 0,1 мс

VRR (Переменная частота обновления)

Да (до 165Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц (VRR 165Гц)

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR)

AI Изображение Pro

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

Интеллектуальное масштабирование α11 4K

Авто калибровка

Да

Технология затемнения

Самосветящиеся пиксели

Динамическое отображение тонов

Да (OLED Динамическое отоброжение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

Motion (Технология обработки движений)

OLED Motion

Режим изображения

10 режима

Процессор

Интеллектуальный процессор α11 4K Gen2

QFT (Быстрая транспортировка кадров)

Да

QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

AC 200~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Всегда готов

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Google Home / Hub

Да

Голосовое управление без пульта

Да

Home Hub

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 25

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Voice ID

Да (за исключением России)

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Home

Да

Печать

Характеристики

Количество каналов

3.1

Выходная мощность

420 W

Dolby Atmos

Да

DTS:X

Да

Главный

1446.0 x 150.0 x 32.5 mm

Сабвуфер

180 x 394 x 290 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

AAC

Да

AAC+

Да

Dolby Atmos

Да

Dolby Digital

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.1

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

Беспроводной тыловой готов

Да

Wi-Fi

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Настройка звука под комнату (AI Room Calibration Pro), приложение

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

WOW Orchestra

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

1446.0 x 150.0 x 32.5 mm

Сабвуфер

180 x 394 x 290 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1

Количество динамиков

8 EA

Выходная мощность

420 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

120 Гц

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through

Да

Pass-through (4K)

Да

VRR / ALLM

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

Повышающий бит / Повышающая дискретизация

24 бит/ 96 кГц

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

45 W

Энергопотребление (сабвуфер)

38 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

16.1 kg

Главный

3.9 kg

Сабвуфер

5.8 kg

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