Как подключить телевизор к смартфону

Телевизор можно превратить в мультимедийный центр, объединив его с вашим смартфоном для совместной работы. Это удобно для просмотра фото и видео, игр, видеозвонков и даже выполнения рабочих задач.
В качестве примера возьмем LG 65QNED86A6A – современный QNED-телевизор. Он оснащен технологией QNED Color, обеспечивающей яркие и точные цвета, и функцией MultiView, позволяющей одновременно выводить на экран контент с разных источников.
Способы подключения смартфона к телевизору
1. Беспроводные методы
- Screen Share (Miracast) – дублирование экрана Android-смартфона в реальном времени.
- AirPlay 2 – нативная поддержка устройств Apple для трансляции фото, видео и музыки.
- Приложение LG ThinQ позволяет управлять телевизором и отправлять медиафайлы прямо с телефона.
2. Проводные методы
- HDMI через адаптер: смартфон с USB-C подключается к HDMI-кабелю через переходник. Для iPhone используется адаптер Lightning → HDMI
- MHL-кабель (если поддерживается смартфоном) – позволяет подключить телефон к телевизору и одновременно его заряжать.
Пошаговая настройка
Для Android:
- Убедитесь, что телевизор и смартфон подключены к одной Wi-Fi сети.
- Включите на ТВ функцию Screen Share.
- На смартфоне откройте меню «Передача экрана» или «Smart View» и выберите телевизор.
- Изображение появится на экране LG 65QNED86A6A.
Для iOS:
- Подключите iPhone и телевизор к одной сети Wi-Fi.
- Откройте «Пункт управления» и выберите «AirPlay».
- Найдите ваш телевизор в списке устройств и подключитесь.
- Теперь можно транслировать фото, видео и музыку.
Через приложение LG ThinQ:
- Установите приложение LG ThinQ на смартфон.
- Авторизуйтесь и добавьте телевизор в список устройств.
- Управляйте ТВ и передавайте контент прямо с телефона.
Использование MultiView
Одно из преимуществ LG 65QNED86A6A – функция MultiView. Она позволяет выводить на экран сразу два источника.
Примеры использования:
Смотреть футбольный матч и одновременно следить за соцсетями с телефона.
Видеозвонок на смартфоне + просмотр фильма на ТВ.
YouTube с телефона + ТВ-канал.
Эта функция особенно полезна для многозадачности и делает просмотр более гибким.
Советы и решения
- Если телефон не находит телевизор – проверьте, что оба устройства подключены к одной сети Wi-Fi.
- Для беспроводной передачи требуется стабильный интернет – лучше использовать роутер с поддержкой 5 ГГц.
- При использовании кабеля убедитесь, что адаптеры поддерживают передачу видео.
- На старых смартфонах может быть задержка при дублировании экрана.
Подключение смартфона к телевизору LG 65QNED86A6A – это быстрый способ расширить возможности вашего устройства. Технология QNED Color обеспечивает яркое изображение на экране телевизора, а функция MultiView позволяет использовать экран максимально эффективно. Выбирайте удобный способ подключения – беспроводной для скорости или проводной для стабильности – и наслаждайтесь новым уровнем взаимодействия со своим телевизором.
