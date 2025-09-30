Как подключить телевизор к смартфону

Телевизор можно превратить в мультимедийный центр, объединив его с вашим смартфоном для совместной работы. Это удобно для просмотра фото и видео, игр, видеозвонков и даже выполнения рабочих задач.

В качестве примера возьмем LG 65QNED86A6A – современный QNED-телевизор. Он оснащен технологией QNED Color, обеспечивающей яркие и точные цвета, и функцией MultiView, позволяющей одновременно выводить на экран контент с разных источников.