Уход за бытовой техникой: 10 советов на все случаи жизни

Домашняя техника существенно облегчает нашу повседневную жизнь, обеспечивая комфорт и удобство в выполнении различных задач. Однако для того, чтобы эти устройства служили нам долго и эффективно, необходимо уделять внимание их регулярному уходу и обслуживанию. Неправильное использование и недостаток ухода могут привести к поломкам, снижению производительности и даже к серьезным авариям. Чаще всего своевременная чистка бытовой техники позволяет сократить затраты на обслуживание и эксплуатацию. Ниже перечислены основные рекомендации и советы по уходу за бытовой техникой на все случаи жизни.





Совет 1. Регулярно очищайте холодильник

Уход за холодильником включает в себя регулярную проверку срока годности продуктов, хранящихся в нем, устранение загрязнений, а также предотвращение появления неприятных запахов. Чистить холодильник рекомендуется не реже, чем раз в пару месяцев, убирая старую пищу и протирая полки и стены раствором из воды и уксуса. Это помогает предотвратить образование неприятных запахов и сохраняет продукты свежими дольше. В данной статье LG Magazine вы найдете подробную инструкцию, а также эффективные лайфхаки, как сохранить чистоту и свежесть в вашем холодильнике.

Совет 2. Следите за состоянием стиральной машины

Уход за стиральной машиной включает регулярную проверку и чистку барабана, фильтра, сливного шланга и уплотнительной резинки.

В некоторых стиральных машинах чистка барабана может быть запрограммирована. В стиральных машинах LG AI DD, например, в модели F4V5VG2S , уже установлен готовый режим «очистка барабана» - достаточно выбрать его, чтобы машина сама провела тщательную чистку. Смотрите инструкцию по тому, как запустить цикл очистки барабана в стиральной машине LG, на YouTube канале LG Kazakhstan.

Сливной шланг не должен быть поврежден, сломан или надломлен. Из фильтра в него могут попадать мелкие детали, забытые в карманах, как пуговицы или монеты, вследствие чего вода из машины не сливается. Поэтому важно постоянно проверять все элементы стиральной машины и следить за их чистотой.

Совет 3. Уход за микроволновой печью





Для того, чтобы микроволновая печь работала исправно, важно следить за чистотой стенок, на которых оседают жирные брызги от продуктов, создавая пятна и неприятный запах. Чистка может осуществляться при помощи лимона, уксусного или мыльного растворов. Достаточно регулярно протирать ими СВЧ-печь изнутри с помощью мягкой губки.

А в статье с обзором микроволновых печей вы можете ознакомиться с различными СВЧ-печами от LG, чтобы выбрать кухонного помощника для всей семьи.

Совет 4. Не забывайте чистить фильтры пылесоса

Регулярно проверяйте и чистите фильтры пылесоса, а также заменяйте мешки или опустошайте контейнеры для пыли по мере необходимости. Это обеспечивает максимальную эффективность работы и продлевает срок службы прибора.

Совет 5. Помните, что кондиционеры тоже нуждаются в обслуживании

Чистите или заменяйте фильтры кондиционера каждый месяц в период активного использования. Некоторые кондиционеры, как, например, LG DUALCOOL с функцией очистителя воздуха , поддерживают чистоту внутри самостоятельно – устройство проводит автоматическую очистку внутреннего блока от остаточной влаги. Регулярная чистка необходима для того, чтобы сохранять в помещении высокий уровень чистоты воздуха.

Совет 6. Очищайте посудомоечную машину от накипи

Из-за жесткой воды, которая содержит высокие концентрации растворенных минералов, таких как кальций и магний, в посудомоечной машине может образовываться накипь. Когда вода нагревается во время цикла мойки, эти минералы могут осаждаться и накапливаться на различных компонентах машины, таких как нагревательные элементы, форсунки и внутренние поверхности. Это может привести к поломке машины, поэтому важно своевременно очищать ее от накопившихся отложений. Ознакомиться с подробной инструкцией о том, как почистить посудомоечную машину, вы можете в статье “Как почистить посудомоечную машину?” .

Совет 7. Поддерживайте чистоту телевизоров и прочих экранов

Протирайте экраны телевизоров и мониторов мягкой, сухой тканью из микрофибры, чтобы удалить пыль и отпечатки пальцев. Избегайте использования агрессивных химических средств, которые могут повредить поверхность.

Совет 8. Следуйте инструкциям

Следуйте инструкциям по эксплуатации и уходу, предоставленными производителем для каждого прибора. Это поможет избежать поломок и продлить срок службы техники.

Совет 9. Регулярно проверяйте провода и розетки

Регулярно проверяйте электропровода и розетки на предмет повреждений и заменяйте их при необходимости. Поврежденные провода могут стать причиной коротких замыканий и пожаров.

Совет 10. Не перегружайте электроприборы

Поддержание техники в рабочем состоянии во многом зависит от ответственного пользования. Не перегружайте электроприборы и давайте им время остыть после интенсивного использования. Это особенно важно для устройств с двигателями, таких как стиральные машины и пылесосы, чтобы избежать перегрева и поломок.

Обслуживание техники не должно быть дорогим и энергозатратным. Достаточно вовремя ухаживать за приборами, ведь надлежащий уход за бытовой техникой обеспечит эффективную работу и продлит срок службы техники. Надеемся, что советы, указанные выше, помогут вам создать благоприятную и долговечную среду для работы ваших любимых устройств.