xboom by will.i.am: в Казахстане стартовали продажи новых колонок LG

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Новая линейка xboom – это эволюция портативной акустики от LG. Это также коллаборация с человеком, для которого музыка, технологии и креатив – единое целое. В Казахстане стартовали продажи LG xboom by will.i.am – устройства, при помощи которого звук обретает новое измерение.
Когда звук – это стиль
Проект xboom by will.i.am – это больше, чем просто громкие колонки. Это осознанный пользовательский опыт, который создан совместно с инженерами артистом, продюсером, дизайнером и «визионером» – will.i.am. Именно он выступил архитектором опыта и создателем коллекции, а не просто лицом кампании.
Что получилось? Линейка аудиопродуктов с фирменным теплым звучанием, визуальной идентичностью и технологиями, адаптирующимися к вашему стилю жизни.
AI-музыка: акустика, которая понимает контекст
Что делает xboom by will.i.am действительно особенной – это встроенные функции искусственного интеллекта (AI):
AI-звук подстраивает звук под тип контента, будь то подкаст, хип-хоп или акустическая баллада.
AI-калибровка оптимизирует звучание в зависимости от параметров помещения.
AI-подсветка – динамическая подсветка, синхронизированная с треком, где музыка и свет становятся единым шоу.
Технология Auracast позволяет синхронизировать несколько колонок – на пикнике, на вечеринке или дома.
Каждая модель с особенным звучанием
В серии представлены три модели акустики, каждая из которых решает свои задачи:
xboom Bounce – мощная колонка с пассивными радиаторами, буквально вибрирующая под бит. С ней музыка “подпрыгивает”, создавая объемное звучание. Отличный выбор для домашних вечеринок и уличных сетов.
xboom Grab – максимально компактная, легкая, прочная. Помещается в подстаканник, легко крепится к рюкзаку или велосипеду. Как следует из названия, колонку можно даже просто нести в одной руке. Настоящий спутник для тех, кто всегда в движении.
xboom Stage 301 – колонка с поддержкой микрофона, идеальна для живых выступлений, уличных перформансов, караоке и мероприятий на открытом воздухе. Создайте для себя сцену где угодно!
Все модели защищены от пыли и влаги и поддерживают быструю зарядку.
Будущее звучит так
LG xboom by will.i.am – это техника, в которой креатив встречается с интеллектом. Это устройства, созданные не только для того, чтобы слушать музыку – вместе с ними вы будете чувствовать ее всем телом. Новинки от LG – часть музыкального лайфстайла, в котором технологии и культура движутся в одном ритме.
Количество колонок ограничено – успейте приобрести продукцию xboom в интернет-магазине LG.kz, который предлагает передовые технологии и удобство покупок прямо у вас дома. Присоединяйтесь к клубу LG и получите эксклюзивные бонусы: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[1] некоторых моделей. Доступны опции покупок с оплатой как картами, Kaspi QR и Apple Pay, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также оплата наличными[2] при получении товара.
[1] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.
[2] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.