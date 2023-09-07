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Технология 4K Cinema HDR
Воспроизводит любой HDR-контент.
Дарит неповторимые
ощущения погружения.
Поддерживает большинство
HDR-форматов
Воплощает замысел режиссера
Насладитесь дома атмосферой настоящего кинотеатра благодаря технологиям HDR10 Pro,
HLG Pro и Advanced HDR от Technicolor.
Теперь лучше, чем когда-либо
Патентованный алгоритм LG обеспечивает воспроизведение
стандартного контента в форматах HDR 10 Pro и HLG Pro.
Покадровая динамическая тональная компрессия помогает отображать все типы контента с поразительной яркостью.
*HDR10 Pro и HLG Pro являются собственными патентованными решениями HDR компании LG,
в которых сигнал HDR обрабатывается динамически кадр за кадром с применением улучшенной динамической тональной компрессии.
Технологии Technicolor дома
Уровень голливудских экспертов
С телевизором NanoCell LG Вы сможете
увидеть изображение практически таким же,
каким оно было в мастеринг-студиях Technicolor. Он обеспечивает чрезвычайно точное отображение SDR- и HDR-контента.
Все дело в том, что при производстве домашних
версий Голливудских блокбастеров и телевизионных шоу
Technicolor использует телевизоры NanoCell LG в качестве контрольных потребительских моделей.
HDMI 2.1*,
новый стандарт интерфейса
Интерфейс HDMI 2.1 – еще один фактор графического исполнения
и непревзойденной реалистичности изображения у телевизоров LG NanoCell.
Бесперебойное потоковое вещание контента и активные игры в максимальном возможном разрешении переведут Ваш домашний отдых на новый уровень.
Он поддерживает частоту обновления (HFR) до 120 кадр/с при разрешении 4K, а также технологии VRR, ALLM и eARC.
HDMI 2.1 позволяет легко воспроизводить видео и аудио в высоком качестве, еще сильнее погружая в развлекательный контент.
*HFR (высокая частота обновления), VRR (переменная частота обновления), ALLM (автоматический режим с низкой задержкой), eARC (улучшенный реверсивный звуковой канал)
*Гбит/с (гигабит в секунду), кадр/с (кадров в секунду)
*Кабель HDMI 2.1 может поддерживать разрешение до 10K, частоту обновления кадров до 120 кадр/с.
*Касается только вышеуказанной модели SM90
Immersive Visuals and Audio
for Gaming
4K HDR gaming delivers more vibrant colors,
even from a Wide Viewing Angle.
The realistic motion visuals are coupled with
5.1 Virtual Surround Sound,
which envelops you
in rich and dramatic sound for a complete
gaming experience.
Fast Response, Fluid Motion
Upgrade your gameplay with the latest features.
Low input lag allows
real-time response to
fast-paced action. VRR and ALLM supported on
HDMI 2.1 deliver the best graphics with
no stuttering at the fastest speeds.
Input Lag
2.1
*The input lag data is based on internal testing standards and is subject to change according to the measurement environment or specific device conditions.
*VRR support varies by inches.
*The conventional mentioned in this content is based on the previous LG Model and the image are simulated.
*Images/features of product may vary by region, country or model.
телевизоров LG NanoCell