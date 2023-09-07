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4K Cinema HDR. Any HDR Contents. Immersive Like No Other.
4K Cinema HDR. Any HDR Contents. Immersive Like No Other.

Технология 4K Cinema HDR

Воспроизводит любой HDR-контент.
Дарит неповторимые
ощущения погружения.

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Поддерживает большинство
HDR-форматов
Воплощает замысел режиссера

Насладитесь дома атмосферой настоящего кинотеатра благодаря технологиям HDR10 Pro,
HLG Pro и Advanced HDR от Technicolor.

Advanced HDR by technicolor
HDR10 Pro HLG Pro
Advanced HDR by technicolor
HDR10 Pro HLG Pro
HDR 10 Pro и HLG Pro.
Теперь лучше, чем когда-либо

Патентованный алгоритм LG обеспечивает воспроизведение стандартного контента в форматах HDR 10 Pro и HLG Pro.

Покадровая динамическая тональная компрессия помогает отображать все типы контента с поразительной яркостью. 

play button HDR 10 Pro and HLG Pro. Now Better Than Ever. HDR 10 Pro and HLG Pro. Now Better Than Ever.

*HDR10 Pro и HLG Pro являются собственными патентованными решениями HDR компании LG,

в которых сигнал HDR обрабатывается динамически кадр за кадром с применением улучшенной динамической тональной компрессии.

HDR 10 Pro and HLG Pro. Now Better Than Ever. HDR 10 Pro and HLG Pro. Now Better Than Ever.

Технологии Technicolor дома
Уровень голливудских экспертов

С телевизором NanoCell LG Вы сможете увидеть изображение практически таким же,
каким оно было в мастеринг-студиях Technicolor. Он обеспечивает чрезвычайно точное отображение SDR- и HDR-контента.

Все дело в том, что при производстве домашних версий Голливудских блокбастеров и телевизионных шоу
Technicolor использует телевизоры NanoCell LG в качестве контрольных потребительских моделей.

play button
Technicolor at Home, Bring Hollywood Expert’s Taste Technicolor at Home, Bring Hollywood Expert’s Taste

HDMI 2.1*,
новый стандарт интерфейса

Интерфейс HDMI 2.1 – еще один фактор графического исполнения и непревзойденной реалистичности изображения у телевизоров LG NanoCell.


Бесперебойное потоковое вещание контента и активные игры в максимальном возможном разрешении переведут Ваш домашний отдых на новый уровень.

AI Picture. Remastering Image Quality as Originally Intended
AI Picture. Remastering Image Quality as Originally Intended
Интерфейс HDMI 2.1 обладает пропускной способностью 48 Гбит/с, что примерно в 2,6 раз выше, чем у HDMI 2.0.
Он поддерживает частоту обновления (HFR) до 120 кадр/с при разрешении 4K, а также технологии VRR, ALLM и eARC.

HDMI 2.1 позволяет легко воспроизводить видео и аудио в высоком качестве, еще сильнее погружая в развлекательный контент.
Bandwidth comparison by HDMI advancement
Bandwidth comparison by HDMI advancement

*HFR (высокая частота обновления), VRR (переменная частота обновления), ALLM (автоматический режим с низкой задержкой), eARC (улучшенный реверсивный звуковой канал)

*Гбит/с (гигабит в секунду), кадр/с (кадров в секунду)

*Кабель HDMI 2.1 может поддерживать разрешение до 10K, частоту обновления кадров до 120 кадр/с.

*Касается только вышеуказанной модели SM90

Immersive Visuals and Audio
for Gaming

4K HDR gaming delivers more vibrant colors,
even from a Wide Viewing Angle.
The realistic motion visuals are coupled with
5.1 Virtual Surround Sound,
which envelops you
in rich and dramatic sound for a complete
gaming experience.

Immersive Visuals and Audio for Gamin Immersive Visuals and Audio for Gamin

Fast Response, Fluid Motion

Upgrade your gameplay with the latest features.
Low input lag allows
real-time response to
fast-paced action. VRR and ALLM supported on
HDMI 2.1 deliver the best graphics with
no stuttering at the fastest speeds.

15.1 ms
Input Lag
HDMI
2.1
Immersive Visuals and Audio for Gamin Immersive Visuals and Audio for Gamin Immersive Visuals and Audio for Gamin Immersive Visuals and Audio for Gamin

*The input lag data is based on internal testing standards and is subject to change according to the measurement environment or specific device conditions.

*VRR support varies by inches.

*The conventional mentioned in this content is based on the previous LG Model and the image are simulated.

*Images/features of product may vary by region, country or model.

Откройте для себя линейку
телевизоров LG NanoCell
Подробности
Откройте для себя линейку телевизоров LG NanoCell
Откройте для себя линейку телевизоров LG NanoCell
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