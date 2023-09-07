Технологии Technicolor дома

Уровень голливудских экспертов

С телевизором NanoCell LG Вы сможете увидеть изображение практически таким же,

каким оно было в мастеринг-студиях Technicolor. Он обеспечивает чрезвычайно точное отображение SDR- и HDR-контента.

Все дело в том, что при производстве домашних версий Голливудских блокбастеров и телевизионных шоу

Technicolor использует телевизоры NanoCell LG в качестве контрольных потребительских моделей.