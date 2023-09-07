LG OLED | Objet Collection Posé

На изображении вверху показан телевизор Posé в черной комнате с космической тематикой, на дисплее которого демонстрируется абстрактное межгалактическое произведение искусства. В комнате также есть изображение луны и космонавта. На изображении справа внизу показан телевизор Posé в роскошной изумрудно-зеленой комнате. На экране телевизора демонстрируется свет, падающий на стол через оконные стекла. В комнате также присутствуют черно-золотая витиеватая плитка и черные текстильные табуреты с цветочным узором. На изображении слева внизу показан телевизор Posé в кремовой комнате с оттенками цветов. В комнате стоят плетеные кресла терракотового и угольного цветов и белые шарообразные светильники, а на стене висят банные халаты. На экране телевизора демонстрируется изображение того же кресла угольного цвета на платформе в комнате терракотового цвета.