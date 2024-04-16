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Микроволновая печь MH6032GAS LG NeoChef™ 20л

Функции

Галерея

Характеристики

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Где купить

Микроволновая печь MH6032GAS LG NeoChef™ 20л

MH6032GAS

Микроволновая печь MH6032GAS LG NeoChef™ 20л


Простой универсальный LG NeoChef™ 




Здесь показан LG Neochef™, установленный на кухне.



LG Smart Inverter

Наслаждайтесь вкусной и здоровой едой благодаря равномерному нагреву и быстрому приготовлению




Любое приготовленное вами блюдо будет вкуснее, поскольку оно готовилось более равномерно и тщательно, сохраняя аромат.


Это значок нагрева

Нагревание


Это значок размораживания

Размораживание


Это значок ферментации

Ферментация


Это значок приготовления на пару

Приготовление на пару








Равномерное нагревание и размораживание

Не беспокойтесь о чрезмерной заморозке или перегреве


Смарт-инвертор точно контролирует температуру для равномерного разогрева и размораживания еды.



Быстрая готовка

Готовьте быстрее и с наслаждением


Благодаря системе контроля мощности распределение тепла в продуктах происходит в 1,5 раза быстрее.



Ферментация

Домашний йогурт без труда


Приготовление при низкой температуре поможет вам легко приготовить полезный домашний йогурт.




Приготовление на пару

Простые и полезные блюда из овощей на пару


Вы также можете удобно готовить блюда на пару, используя аксессуары для приготовления на пару.




*Аксессуары для приготовления на пару могут отличаться в зависимости от страны и модели изделия.

*Все видео и изображения, показанные выше, приведены только в целях иллюстрации. 

*Фактическое изделие может отличаться в связи с расширением ассортимента.

*Доступность изделия может зависеть от страны.


Удобство для пользователя

Удобные функции для пользователя





Показано внутреннее пространство LG Neochef™, очищаемое вручную тряпкой

EasyClean™


Функция EasyClean™ позволяет быстро и удобно чистить печь.

Показана поворотная платформа с 8 точками опоры.

Устойчивый поворотный стол

Показано внутреннее пространство LG Neochef™, освещенное светодиодной лампой.

Светодиодная лампа в 3 раза ярче

Показано большое блюдо в LG Neochef™.

Компактный размер, большая вместимость

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Все характеристики

ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

  • Комбинированное энергопотребление (микроволновая печь+гриль) (Ватт)

    1150

  • Тип подсветки в печи

    LED

  • Энергопотребление гриля (Ватт)

    570

  • Способы приготовления

    Автоматический + Ручной

  • Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)

    1050

  • Уровни мощности микроволновой печи

    5

  • Выходная мощность микроволновой печи (Вт)

    700

  • Объем духового шкафа (Л)

    20

  • Смарт-инвертор

    Нет

  • Общее энергопотребление (Ватт)

    1050

  • Размер поворотного стола (мм)

    245

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  • Автоматическое приготовление

    Да

  • Аэрогриль

    Нет

  • Автоматический разогрев

    Да

  • Выпечка

    Нет

  • Конвекционная выпечка

    Нет

  • Размораживание

    Да

  • Дегидрация

    Нет

  • Гриль

    Да

  • Инверторное размораживание

    Нет

  • Растапливание

    Нет

  • Память готовки

    Нет

  • Проверка

    Нет

  • Поджаривание

    Нет

  • Сенсор приготовления

    Нет

  • Сенсор подогрева

    Нет

  • Медленная готовка

    Нет

  • Смягчение

    Нет

  • Быстрая конвекция

    Нет

  • Скоростной гриль

    Нет

  • Поэтапная готовка

    Нет

  • Приготовление на пару

    Нет

  • Подогрев

    Нет

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

  • Тип управления

    Сенсорная панель

  • Дисплей управления

    LED

  • Местоположение управления

    Справа

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)

    540 x 292 x 386

  • Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)

    319 x 210 x 294

  • Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)

    454 x 262 x 344

  • Масса продукта (кг)

    11.5

АКСЕССУАРЫ

  • Стеклянный лоток (шт.)

    1

  • Лотки (шт.)

    1

  • Поворотное кольцо (шт.)

    1

  • Руководство пользователя (шт.)

    1

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Бренд

    LG

  • Страна производства

    Китай

  • Цвет дверцы

    Черный

  • Дизайн двери

    Раздельный

  • EasyClean

    Да

  • Тип установки

    Настольная

  • Цвет корпуса

    Черный

  • Объем духового шкафа (Л)

    20

  • Тип

    Гриль

УДОБСТВО

  • Добавить 30 секунд

    Да

  • Блокировка от детей

    Да

  • Звуковой сигнал о завершении времени

    Да

  • EasyClean

    Да

  • Кухонный таймер

    Нет

  • Настройка времени

    Да

  • Вкл/выкл поворотного стола

    Нет

ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА

  • Дизайн внутреннего пространства

    Квадратный

  • Цвет дверцы

    Черный

  • Дизайн стекла дверцы

    Дымчатый

  • Внешний дизайн

    Традиционный широкий угол обзора

  • Цвет внутри

    Серый

  • Цвет корпуса

    Черный

  • Стойкая к отпечаткам покрытие

    Нет

ПИТАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Выходная мощность (Вт)

    700

  • Требуемое электропитание (Вольт/Гц)

    230V / 50Hz

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

  • Функции NFC Tag On

    Нет

  • Смарт-диагностика

    Да

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Нет

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MH6032GAS

Микроволновая печь MH6032GAS LG NeoChef™ 20л