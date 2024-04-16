Микроволновая печь MH6032GAS LG NeoChef™ 20л

*Аксессуары для приготовления на пару могут отличаться в зависимости от страны и модели изделия.

*Все видео и изображения, показанные выше, приведены только в целях иллюстрации.

*Фактическое изделие может отличаться в связи с расширением ассортимента.

*Доступность изделия может зависеть от страны.