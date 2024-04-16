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Микроволновая печь MH6032GAS LG NeoChef™ 20л
Микроволновая печь MH6032GAS LG NeoChef™ 20л
Простой универсальный LG NeoChef™
Здесь показан LG Neochef™, установленный на кухне.
LG Smart Inverter
Наслаждайтесь вкусной и здоровой едой благодаря равномерному нагреву и быстрому приготовлению
Любое приготовленное вами блюдо будет вкуснее, поскольку оно готовилось более равномерно и тщательно, сохраняя аромат.
Равномерное нагревание и размораживание
Не беспокойтесь о чрезмерной заморозке или перегреве
Готовьте быстрее и с наслаждением
Домашний йогурт без труда
Приготовление при низкой температуре поможет вам легко приготовить полезный домашний йогурт.
Приготовление на пару
Простые и полезные блюда из овощей на пару
Вы также можете удобно готовить блюда на пару, используя аксессуары для приготовления на пару.
*Аксессуары для приготовления на пару могут отличаться в зависимости от страны и модели изделия.
*Все видео и изображения, показанные выше, приведены только в целях иллюстрации.
*Фактическое изделие может отличаться в связи с расширением ассортимента.
*Доступность изделия может зависеть от страны.
Удобство для пользователя
Удобные функции для пользователя
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
ФУНКЦИИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
-
Комбинированное энергопотребление (микроволновая печь+гриль) (Ватт)
1150
-
Тип подсветки в печи
LED
-
Энергопотребление гриля (Ватт)
570
-
Способы приготовления
Автоматический + Ручной
-
Энергопотребление микроволновой печи (Ватт)
1050
-
Уровни мощности микроволновой печи
5
-
Выходная мощность микроволновой печи (Вт)
700
-
Объем духового шкафа (Л)
20
-
Смарт-инвертор
Нет
-
Общее энергопотребление (Ватт)
1050
-
Размер поворотного стола (мм)
245
РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
-
Автоматическое приготовление
Да
-
Аэрогриль
Нет
-
Автоматический разогрев
Да
-
Выпечка
Нет
-
Конвекционная выпечка
Нет
-
Размораживание
Да
-
Дегидрация
Нет
-
Гриль
Да
-
Инверторное размораживание
Нет
-
Растапливание
Нет
-
Память готовки
Нет
-
Проверка
Нет
-
Поджаривание
Нет
-
Сенсор приготовления
Нет
-
Сенсор подогрева
Нет
-
Медленная готовка
Нет
-
Смягчение
Нет
-
Быстрая конвекция
Нет
-
Скоростной гриль
Нет
-
Поэтапная готовка
Нет
-
Приготовление на пару
Нет
-
Подогрев
Нет
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
-
Тип управления
Сенсорная панель
-
Дисплей управления
LED
-
Местоположение управления
Справа
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Габариты упаковки (Ш x В x Г) (мм)
540 x 292 x 386
-
Габариты внутреннего пространства (Ш x В x Г) (мм)
319 x 210 x 294
-
Габариты продукта (Ш x В x Г) (мм)
454 x 262 x 344
-
Масса продукта (кг)
11.5
АКСЕССУАРЫ
-
Стеклянный лоток (шт.)
1
-
Лотки (шт.)
1
-
Поворотное кольцо (шт.)
1
-
Руководство пользователя (шт.)
1
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
Бренд
LG
-
Страна производства
Китай
-
Цвет дверцы
Черный
-
Дизайн двери
Раздельный
-
EasyClean
Да
-
Тип установки
Настольная
-
Цвет корпуса
Черный
-
Объем духового шкафа (Л)
20
-
Тип
Гриль
УДОБСТВО
-
Добавить 30 секунд
Да
-
Блокировка от детей
Да
-
Звуковой сигнал о завершении времени
Да
-
EasyClean
Да
-
Кухонный таймер
Нет
-
Настройка времени
Да
-
Вкл/выкл поворотного стола
Нет
ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА
-
Дизайн внутреннего пространства
Квадратный
-
Цвет дверцы
Черный
-
Дизайн стекла дверцы
Дымчатый
-
Внешний дизайн
Традиционный широкий угол обзора
-
Цвет внутри
Серый
-
Цвет корпуса
Черный
-
Стойкая к отпечаткам покрытие
Нет
ПИТАНИЕ / ХАРАКТЕРИСТИКИ
-
Выходная мощность (Вт)
700
-
Требуемое электропитание (Вольт/Гц)
230V / 50Hz
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
-
Функции NFC Tag On
Нет
-
Смарт-диагностика
Да
-
ThinQ(Wi-Fi)
Нет
-
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MH6032GAS
Микроволновая печь MH6032GAS LG NeoChef™ 20л