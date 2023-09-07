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IPS монитор LG серии MP68

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IPS монитор LG серии MP68

23MP68VQ-P

IPS монитор LG серии MP68

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IPS монитор LG серии MP68

Живые цвета с LG IPS

IPS матрица гарантирует по-настоящему живое изображение без цветовых искажений и комфортный для глаз просмотр в любом удобном положении даже в течение длительного времени.

Живые цвета с LG IPS

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Обновленный дизайн подставки - ArcLine

Обновленная подставка монитора ArcLine добавляет монитору дополнительную изысканность.

Обновленный дизайн подставки - ArcLine

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Высокая скорость и плавность изображения с AMD FreeSync™

Поддержка технологии AMD FreeSync™ - надежное решение проблемы разрыва изображения, вызываемое разницей в частоте кадров графического адаптера и частоте обновления монитора.

Высокая скорость и плавность изображения с AMD FreeSync

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Эффект полного погружения в игру

Функция «Стабилизатор черного» поможет улучшить видимость даже в самых темных игровых сценах.

Эффект полного погружения в игру

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Визуальный комфорт при работе за монитором

Знаете ли вы, что при работе с монитором Ваши глаза подвергаются негативному воздействию мерцания экрана? С течением времени работа за монитором, компьютерные игры или просмотр фильмов могут вызвать усталость и перенапряжение зрения. Технологии «Отсутствие мерцания» и «Режим Чтения» помогут снизить негативное воздействие мерцания и синего цвета, максимально увеличивая визуальный комфорт для ваших глаз при работе за монитором.

Визуальный комфорт при работе за монитором

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Управление настройками монитора с помощью мыши

Функция Экранного меню облегчит настройку монитора, позволяя использовать для конфигурации настроек вместо физических кнопок обычную мышь. Предустановленные режимы помогут быстро переключиться между вариантами отображения, а также настроить специфический режим для выбранного программного обеспечения.

Управление настройками монитора с помощью мыши

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Эффективный режим многозадачности

Специализированное ПО 4-Screen Split поможет разделить экран на несколько областей для увеличения эффективности и оптимально удобного расположения окон на рабочем столе. По умолчанию доступно разделение экрана максимум на 4 области, занятых различными приложениями, что дает 14 вариантов расположения окон на экране. Например, вы можете работать в основном окне и одновременно смотреть видео в небольшом всплывающем окне благодаря функции Картинка-в-Картинке.

Эффективный режим многозадачности

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Функция "Нарушение цветовосприятия"

Специализированный программный алгоритм пересчета позволяет людям с нарушенным цветовосприятием различать цвета объектов на мониторе.

Функция

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Печать

Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана, дюймы

23

Тип матрицы

IPS

Отображаемые цвета (млн)

16,7

Шаг пикселя (мм)

0,2652

Соотношение сторон

16:9

Разрешение

1920 x 1080

Яркость

250 кд/м²

Контрастность (FOFO)

1000:1

Контрастность (DFC)

Mega

Время отклика

5 мс GTG

Угол обзора

178/178

Покрытие матрицы

Антибликовое, 3H

ИНТЕРФЕЙСЫ/ВХОДЯЩИЙ СИГНАЛ

D-Sub

DVI-D

HDMI

● (v1,4)

Расположение портов

сзади

ИНТЕРФЕЙСЫ/АУДИО ВХОДЫ

Выход на наушники

Расположение портов

сзади

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип

Внешний адаптер

Напряжение

100~240 В

Энергопотребление, Работа, обыч. / EPA 6.0

19,1Вт / 13,9Вт

Режим ожид./Сна (макс.)

> 0,3Вт

Выключен (макс.)

> 0,3Вт

ЧАСТ. ОБНОВЛЕНИЯ

Гориз. развертка

30~83кГц

Кадровая развертка

56~75Гц

КЛАВ. УПРАВЛ.

Тип клавиш

джойстик

Цвет LED индикатора (включен)

белый

Цвет LED индикатора (режим ожидания)

мигающий белый

[Расположение клавиш]

снизу

МЕНЮ

Русский язык

Кол-во языков меню

18

СВОЙСТВА

Режим изображения

Режим Чтения 1 / Режим Чтения 2 / Фото / Кино / Игра / Пользов. / Нарушение цветовосприятия

Original Ratio

ФУНКЦИИ

DDC / CI

HDCP

Авто. подстройка разрешения

Key lock

Plug & Play

Регулировка времени отклика

ОСОБЕННОСТИ

Функция "Reader Mode"

Отсутствие мерцания (Flicker safe)

Smart Energy saving

Функция "SIX Axis Control"

Заводская калибровка

Авто режим ожидания

Функция Super Resolution+

Режим 4-screen-split

Функция "Нарушен. Цветовосприятие"

Стабилизатор черного цвета

Меню на экране монитора

Поддержка Freesync

ЦВЕТ

Передняя часть

черный глянцевый

Задняя часть

черный глянцевый

Подставка

черный глянцевый + тексутра

Основание

черный глянцевый + тексутра

Другое

черный глянцевый

ПОДСТАВКА

Отделяемая

Наклон (угол,°)

-2º (вперед) ~ 15º (назад)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Монитор с подставкой, (Ш*Г*В, мм)

523,9*186,8*406,1

Монитор без подставки, (Ш*Г*В, мм)

523,9*91,7*311,7

Коробка, (Ш*Г*В, мм)

593*381*139

Настенное крепление

VESA (75x75)

Монитор с подставкой, кг

3,1

Монитор без подставки, кг

2,7

Коробка, кг

4,3

СТАНДАРТЫ

UL(cUL)

TUV-TYPE

FCC-B, CE

EPA 6.0

● (7,0)

ErP

EPEAT

● (Gold)

Windows

● (win10)

Другое (CCC,KC)

АКСЕССУАРЫ

Кабель питания

D-Sub

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Технология AMD FreeSync™

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IPS монитор LG серии MP68

23MP68VQ-P

IPS монитор LG серии MP68

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