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IPS монитор LG серии MP68
Живые цвета с LG IPS
Живые цвета с LG IPS
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Обновленный дизайн подставки - ArcLine
Обновленный дизайн подставки - ArcLine
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Высокая скорость и плавность изображения с AMD FreeSync™
Высокая скорость и плавность изображения с AMD FreeSync
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Эффект полного погружения в игру
Эффект полного погружения в игру
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Визуальный комфорт при работе за монитором
Визуальный комфорт при работе за монитором
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Управление настройками монитора с помощью мыши
Управление настройками монитора с помощью мыши
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Эффективный режим многозадачности
Эффективный режим многозадачности
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Функция "Нарушение цветовосприятия"
Функция
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Все характеристики
-
Диагональ экрана, дюймы
-
23
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Отображаемые цвета (млн)
-
16,7
-
Шаг пикселя (мм)
-
0,2652
-
Соотношение сторон
-
16:9
-
Разрешение
-
1920 x 1080
-
Яркость
-
250 кд/м²
-
Контрастность (FOFO)
-
1000:1
-
Контрастность (DFC)
-
Mega
-
Время отклика
-
5 мс GTG
-
Угол обзора
-
178/178
-
Покрытие матрицы
-
Антибликовое, 3H
-
D-Sub
-
●
-
DVI-D
-
●
-
HDMI
-
● (v1,4)
-
Расположение портов
-
сзади
-
Выход на наушники
-
●
-
Расположение портов
-
сзади
-
Тип
-
Внешний адаптер
-
Напряжение
-
100~240 В
-
Энергопотребление, Работа, обыч. / EPA 6.0
-
19,1Вт / 13,9Вт
-
Режим ожид./Сна (макс.)
-
> 0,3Вт
-
Выключен (макс.)
-
> 0,3Вт
-
Гориз. развертка
-
30~83кГц
-
Кадровая развертка
-
56~75Гц
-
Тип клавиш
-
джойстик
-
Цвет LED индикатора (включен)
-
белый
-
Цвет LED индикатора (режим ожидания)
-
мигающий белый
-
[Расположение клавиш]
-
снизу
-
Русский язык
-
●
-
Кол-во языков меню
-
18
-
Режим изображения
-
Режим Чтения 1 / Режим Чтения 2 / Фото / Кино / Игра / Пользов. / Нарушение цветовосприятия
-
Original Ratio
-
●
-
DDC / CI
-
●
-
HDCP
-
●
-
Авто. подстройка разрешения
-
●
-
Key lock
-
●
-
Plug & Play
-
●
-
Регулировка времени отклика
-
●
-
Функция "Reader Mode"
-
●
-
Отсутствие мерцания (Flicker safe)
-
●
-
Smart Energy saving
-
●
-
Функция "SIX Axis Control"
-
●
-
Заводская калибровка
-
●
-
Авто режим ожидания
-
●
-
Функция Super Resolution+
-
●
-
Режим 4-screen-split
-
●
-
Функция "Нарушен. Цветовосприятие"
-
●
-
Стабилизатор черного цвета
-
●
-
Меню на экране монитора
-
●
-
Поддержка Freesync
-
●
-
Передняя часть
-
черный глянцевый
-
Задняя часть
-
черный глянцевый
-
Подставка
-
черный глянцевый + тексутра
-
Основание
-
черный глянцевый + тексутра
-
Другое
-
черный глянцевый
-
Отделяемая
-
●
-
Наклон (угол,°)
-
-2º (вперед) ~ 15º (назад)
-
Монитор с подставкой, (Ш*Г*В, мм)
-
523,9*186,8*406,1
-
Монитор без подставки, (Ш*Г*В, мм)
-
523,9*91,7*311,7
-
Коробка, (Ш*Г*В, мм)
-
593*381*139
-
Настенное крепление
-
VESA (75x75)
-
Монитор с подставкой, кг
-
3,1
-
Монитор без подставки, кг
-
2,7
-
Коробка, кг
-
4,3
-
UL(cUL)
-
●
-
TUV-TYPE
-
●
-
FCC-B, CE
-
●
-
EPA 6.0
-
● (7,0)
-
ErP
-
●
-
EPEAT
-
● (Gold)
-
Windows
-
● (win10)
-
Другое (CCC,KC)
-
●
-
Кабель питания
-
●
-
D-Sub
-
●
-
Технология AMD FreeSync™
-
●
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