IPS монитор LG серии MP68

Знаете ли вы, что при работе с монитором Ваши глаза подвергаются негативному воздействию мерцания экрана? С течением времени работа за монитором, компьютерные игры или просмотр фильмов могут вызвать усталость и перенапряжение зрения. Технологии «Отсутствие мерцания» и «Режим Чтения» помогут снизить негативное воздействие мерцания и синего цвета, максимально увеличивая визуальный комфорт для ваших глаз при работе за монитором.