27MP68VQ-P

Поддержка технологии AMD FreeSync™ - надежное решение проблемы разрыва изображения, вызываемое разницей в частоте кадров графического адаптера и частоте обновления монитора, а также, зависания экрана при подключении через порт HDMI. Благодаря этому вы можете наслаждаться игрой и эффектом полного погружения.



