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27MP68VQ-P

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

27MP68VQ-P

27MP68VQ-P

27MP68VQ-P

Наслаждайтесь превосходной цветопередачей

Создание рабочей среды с эффектом присутствия и реалистичная цветопередача стали доступны благодаря соблюдению стандарта sRGB на 99% и дисплею IPS.

Подставка ArcLine

Сочетание плавности и четкости изображения в изогнутой конструкции. Красота ArcLine — еще одно приятное преимущество.

Наслаждайтесь плавностью игры

Поддержка технологии AMD FreeSync™ - надежное решение проблемы разрыва изображения, вызываемое разницей в частоте кадров графического адаптера и частоте обновления монитора, а также, зависания экрана при подключении через порт HDMI. Благодаря этому вы можете наслаждаться игрой и эффектом полного погружения.

Погрузитесь в игру

Функция «Стабилизатор черного» поможет улучшить видимость даже в самых темных игровых сценах.Технология MAXXAUDIO® позволяет насладиться чистотой высокочастотных и низких звуков.

Защитите свои глаза и наслаждайтесь комфортом

Отсутствие мерцания (функция Flicker Safe) и режим чтения (функция Reader Mode) обеспечивают максимально удобный просмотр, защищая ваши глаза от вредного синего света и снижая уровень мерцания практически до нуля.

Выбор настроенных параметров одним щелчком мыши

Настройки OnScreen Control и My Display позволяют легко настраивать параметры монитора при помощи нескольких щелчков мыши.

Настройте свое рабочее пространство

Функция Screen Split позволяет разделить экран для выполнения различных задач благодаря изменению размеров окон на экране. Режим PIP позволяет одновременно работать и просматривать видео в окне, перемещаемом по экрану.

Улучшенное цветовое видение

Алгоритмы коррекции цвета используются для помощи людям со сниженной цветовой чувствительностью, испытывающим трудности с распознаванием определенных диапазонов цветов, позволяя им увидеть все самое главное.
Печать

Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана, дюймы

27

Тип матрицы

IPS

Отображаемые цвета (млн)

16,7

Шаг пикселя (мм)

0,3114

Соотношение сторон

16:9

Разрешение

1920 x 1080

Яркость

250 кд/м²

Контрастность (FOFO)

1000:1

Контрастность (DFC)

Mega

Время отклика

5 мс GTG

Угол обзора

178/178

Покрытие матрицы

Антибликовое, 3H

ИНТЕРФЕЙСЫ

D-Sub

DVI-D

HDMI

Расположение портов

сзади

Выход на наушники

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип

Внешний адаптер

Напряжение

100~240 В

Работа, обыч. / EPA 6.0

31Вт / 20,3Вт

Режим ожид./Сна (макс.)

> 0,3Вт

Выключен (макс.)

> 0,3Вт

ЧАСТ. ОБНОВЛЕНИЯ

Гориз. развертка

30~83кГц

Кадровая развертка

56~75Гц

КЛАВ. УПРАВЛ.

Тип клавиш

джойстик

Цвет LED индикатора (включен)

белый

Цвет LED индикатора (режим ожидания)

мигающий белый

[Расположение клавиш]

снизу

МЕНЮ

Русский язык

Кол-во языков меню

18

СВОЙСТВА

Режим изображения

Режим Чтения 1 / Режим Чтения 2 / Фото / Кино / Игра / Пользов. / Нарушение цветовосприятия

Original Ratio

DDC/CI

HDCP

Авто. подстройка разрешения

Key Lock

Plug & Play

Регулировка времени отклика

Функция "Reader Mode"

Отсутствие мерцания (Flicker safe)

Smart Energy saving

Функция "SIX Axis Control"

Заводская калибровка

Авто режим ожидания

Функция Super Resolution+

Режим 4-screen-split

Функция "Нарушен. Цветовосприятие"

Стабилизатор черного цвета

Меню на экране монитора

Поддержка Freesync

ЦВЕТ

Передняя часть

черный глянцевый

Задняя часть

черный глянцевый

Подставка

черный глянцевый + тексутра

Основание

черный глянцевый + тексутра

Другое

черный глянцевый

ПОДСТАВКА

Отделяемая

Наклон (угол,°)

-2º (вперед) ~ 15º (назад)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Монитор с подставкой, (Ш*Г*В, мм)

613,8*204,6*457,4

Монитор без подставки, (Ш*Г*В, мм)

613,8*92,0*363,0

Коробка, (Ш*Г*В, мм)

686*437*139

Настенное крепление

VESA (100x100)

Монитор с подставкой, кг

4,9

Монитор без подставки, кг

4,5

Коробка, кг

6,5

СТАНДАРТЫ

UL(cUL)

TUV-TYPE

FCC-B, CE

EPA 6.0

ErP

EPEAT

● (Gold)

Windows

● (win10)

Другое (CCC,KC)

АКСЕССУАРЫ

Кабель питания

D-Sub

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27MP68VQ-P

27MP68VQ-P

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