24-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ G4 с частотой обновления 144 Гц (O/C) и разрешением FHD IPS | 24G411A с поддержкой NVIDIA G-SYNCR, SRGB 99% (тип.)

24G411A-B
Основные характеристики

  • 24-дюймовый дисплей FHD IPS (1920x1080)
  • Частота обновления 120 Гц (O/C 144 Гц) / 1 мс MBR
  • Совместимость с NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium Pro
Передняя часть игрового монитора UltraGear™ 24g411a.

24" 144 Гц (O/C) FHD IPS
Игровой монитор

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

24-дюймовый FHD IPS 1920x1080, sRGB 99%, HDR 10, частота обновления 120 Гц, MRB 1 мс, ультратонкий дизайн
Отображение выполняется заглавными буквами.

Отображение выполняется заглавными буквами.

Почувствуйте настоящий бой с яркими цветами

Наш монитор поддерживает HDR10 и обеспечивает 99% покрытие sRGB, предлагая широкий цветовой спектр, который обеспечивает высокую точность цветопередачи с помощью IPS-дисплея для погружения в игровой процесс. Это позволяет геймерам испытать драматические сражения так, как их задумывали разработчики игр.

Сцена из космической боевой игры, демонстрирующая яркие цвета с HDR, sRGB 99% и IPS-дисплеем на мониторе LG UltraGear.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования..

IPS™ Дисплей

Монитор LG IPS™ обеспечивает превосходную точность цветопередачи и широкий угол обзора.

HDR 10

HDR 10 (высокий динамический диапазон) поддерживает определенные уровни цвета и яркости.

sRGB 99% (Typ.)

С покрытием 99% спектра DCI-P3, это отличное решение для точной цветопередачи.

Скорость пишется заглавными буквами.

Скорость пишется заглавными буквами.

Сцена гоночной игры с чрезвычайно быстрой реакцией и высокой частотой обновления 120 Гц.

Плавные игровые движения
с частотой обновления 120 Гц (O/C 144 Гц)

Обеспечивает частоту обновления 120 Гц (разгон до 144 Гц) для плавного и кристально четкого изображения при минимальном смазывании движения. Погрузитесь в более захватывающий игровой процесс с каждым кадром.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

На экране показан желтый гоночный автомобиль, мчащийся вперед, при этом внутренняя часть белого квадрата четко выражена, а внешняя часть размыта.

Быстрая скорость
к победе

Функция уменьшения смазывания движения 1 мс* обеспечивает плавную игру, уменьшая смазывание и ореолы. Динамичные и быстро движущиеся объекты в центре действия могут дать игрокам конкурентное преимущество.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

*Функция уменьшения смазывания движения 1 мс приводит к снижению яркости, и при ее активации невозможно использовать следующие функции: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync).

*Во время работы функции 1 мс MBR может возникать мерцание.

Сертифицировано с использованием широко распространенной технологии

Благодаря технологии AMD FreeSync™ Premium Pro и совместимости с G-SYNC®, подтвержденной NVIDIA, этот монитор обеспечивает плавное изображение без разрывов и низкую задержку, обеспечивая непревзойденную точность и плавность в играх.

Разделенный экран пилота в динамичной игре, демонстрирующий более плавную и четкую графику.

Логотипы NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro.

Логотипы NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

*Производительность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

*В зависимости от сетевого соединения могут возникать ошибки или задержки.

Динамическая синхронизация действий

Благодаря снижению задержки ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync игроки могут улавливать критические моменты в режиме реального времени и быстро реагировать на них.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Black Stabiliser

Black Stabilizer помогает игрокам обнаруживать снайперов, скрывающихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться в вспышках взрывов.

 

 

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Прицел

Целевая точка зафиксирована в центре для повышения точности стрельбы.

*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.

Удобство использования написано заглавными буквами.

Удобство использования написано заглавными буквами.

LG Switch App

Switch swiftly

Вы можете легко разделить весь дисплей на 6 секций, изменить дизайн темы или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши. Он также поддерживает режимы PBP и PIP для эффективной многозадачности при работе с несколькими источниками входного сигнала.

*Изображения являются имитацией для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального использования.

*Чтобы загрузить последнюю версию приложения LG Switch, выполните поиск в меню поддержки на сайте LG.com.

Практически безрамочный дизайн и тонкое основание

Ультратонкий дизайн. Почти парящий

Наслаждайтесь большим экраном и меньшим количеством отвлекающих факторов благодаря ультратонкой рамке и минималистичной тонкой подставке, которые создают практически безграничный дизайн. Парящая подставка подчеркивает чистый, невесомый эстетический вид, а плавный экран обеспечивает захватывающий визуальный опыт — идеально подходит для двойных установок или минималистичных рабочих пространств.

Значок регулировки наклона.

Дизайн без границ

с тонким основанием подставки

Значок «Настенное крепление».

Наклон

'-5~20º

Значок «Настенное крепление».

Настенное крепление

100 x 100

*Изображения являются имитацией для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального использования.

*Наклон (-5~20°), возможность крепления на стену (100x100).

Печать

Характеристики

  • Экран - Диагональ [дюймы]

    23.8

  • Экран - Разрешение

    1920 x 1080

  • Экран - Тип Панели

    IPS

  • Экран - Соотношение сторон

    16:9

  • Экран - Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    250 Кд/м²

  • Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    144 (O/C)

  • Экран - Время Отклика

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Механический - Настройка Положения Дисплея

    Наклон

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    3.3кг

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    620 x 134 x 385

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    539.4 x 317.1 x 38.7

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    539.4 x 412 x 220

  • Вес в Упаковке [кг]

    4.6кг

  • Вес без Подставки [кг]

    2.4кг

АКСЕССУАРЫ

  • HDMI

    Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • DisplayPort

    Да(1ea)

  • Версия DP

    1.4

  • HDMI

    Да(1ea)

  • Выход Наушники

    3-pole (Только звук)

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    220 Кд/м²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    250 Кд/м²

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    16.7M

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    1050:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1500:1

  • Тип Панели

    IPS

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.2745 × 0.2745 мм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    144 (O/C)

  • Разрешение

    1920 x 1080

  • Время Отклика

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Диагональ [см]

    60.4

  • Диагональ [дюймы]

    23.8

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    Да

  • AMD FreeSync™

    AMD FreeSync

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    Да

  • Прицел

    Да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • Отсутствие Мерцания

    Да

  • FPS Счетчик

    Да

  • HDR 10

    Да

  • HDR Effect

    Да

  • Технология Уменьшения Размытия в Движении

    Да

  • NVIDIA G-Sync™

    Совместим с G-SYNC

  • Разгон

    Да

  • Режим Чтения

    Да

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    Да

  • VRR

    Да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    UltraGear

  • Год

    Y25

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 мм

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0,3 Вт

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0,5 Вт

  • Энергопотребление (Тип.)

    14W

  • Тип

    Внешний блок питания (адаптер)

