24-дюймовый игровой монитор LG UltraGear™ G4 с частотой обновления 144 Гц (O/C) и разрешением FHD IPS | 24G411A с поддержкой NVIDIA G-SYNCR, SRGB 99% (тип.)
Основные характеристики
- 24-дюймовый дисплей FHD IPS (1920x1080)
- Частота обновления 120 Гц (O/C 144 Гц) / 1 мс MBR
- Совместимость с NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ Premium Pro
*Изображения были смоделированы для лучшего понимания функций и могут отличаться от реального опыта использования.
Почувствуйте настоящий бой с яркими цветами
Наш монитор поддерживает HDR10 и обеспечивает 99% покрытие sRGB, предлагая широкий цветовой спектр, который обеспечивает высокую точность цветопередачи с помощью IPS-дисплея для погружения в игровой процесс. Это позволяет геймерам испытать драматические сражения так, как их задумывали разработчики игр.
Сцена из космической боевой игры, демонстрирующая яркие цвета с HDR, sRGB 99% и IPS-дисплеем на мониторе LG UltraGear.
*Функция уменьшения смазывания движения 1 мс приводит к снижению яркости, и при ее активации невозможно использовать следующие функции: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync).
*Во время работы функции 1 мс MBR может возникать мерцание.
Сертифицировано с использованием широко распространенной технологии
Благодаря технологии AMD FreeSync™ Premium Pro и совместимости с G-SYNC®, подтвержденной NVIDIA, этот монитор обеспечивает плавное изображение без разрывов и низкую задержку, обеспечивая непревзойденную точность и плавность в играх.
Разделенный экран пилота в динамичной игре, демонстрирующий более плавную и четкую графику.
*Производительность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
*В зависимости от сетевого соединения могут возникать ошибки или задержки.
Динамическая синхронизация действий
Благодаря снижению задержки ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync игроки могут улавливать критические моменты в режиме реального времени и быстро реагировать на них.
Black Stabiliser
Black Stabilizer помогает игрокам обнаруживать снайперов, скрывающихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться в вспышках взрывов.
Прицел
Целевая точка зафиксирована в центре для повышения точности стрельбы.
LG Switch App
Switch swiftly
Вы можете легко разделить весь дисплей на 6 секций, изменить дизайн темы или даже запустить платформу для видеозвонков с помощью назначенной горячей клавиши. Он также поддерживает режимы PBP и PIP для эффективной многозадачности при работе с несколькими источниками входного сигнала.
*Чтобы загрузить последнюю версию приложения LG Switch, выполните поиск в меню поддержки на сайте LG.com.
Практически безрамочный дизайн и тонкое основание
Ультратонкий дизайн. Почти парящий
Наслаждайтесь большим экраном и меньшим количеством отвлекающих факторов благодаря ультратонкой рамке и минималистичной тонкой подставке, которые создают практически безграничный дизайн. Парящая подставка подчеркивает чистый, невесомый эстетический вид, а плавный экран обеспечивает захватывающий визуальный опыт — идеально подходит для двойных установок или минималистичных рабочих пространств.
*Наклон (-5~20°), возможность крепления на стену (100x100).
Характеристики
Экран - Диагональ [дюймы]
23.8
Экран - Разрешение
1920 x 1080
Экран - Тип Панели
IPS
Экран - Соотношение сторон
16:9
Экран - Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]
250 Кд/м²
Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]
144 (O/C)
Экран - Время Отклика
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Механический - Настройка Положения Дисплея
Наклон
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
3.3кг
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
620 x 134 x 385
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
539.4 x 317.1 x 38.7
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
539.4 x 412 x 220
Вес в Упаковке [кг]
4.6кг
Вес без Подставки [кг]
2.4кг
АКСЕССУАРЫ
HDMI
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
DisplayPort
Да(1ea)
Версия DP
1.4
HDMI
Да(1ea)
Выход Наушники
3-pole (Только звук)
ЭКРАН
Соотношение сторон
16:9
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
220 Кд/м²
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
250 Кд/м²
Глубина Цвета (Количество Цветов)
16.7M
Цветовая Гамма (Мин.)
sRGB 95% (CIE1931)
Цветовая Гамма (Тип.)
sRGB 99% (CIE1931)
Коэффициент контрастности (Мин.)
1050:1
Коэффициент контрастности (Тип.)
1500:1
Тип Панели
IPS
Шаг Пикселя [мм]
0.2745 × 0.2745 мм
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
144 (O/C)
Разрешение
1920 x 1080
Время Отклика
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Диагональ [см]
60.4
Диагональ [дюймы]
23.8
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
Да
AMD FreeSync™
AMD FreeSync
Снижение Цветовой Чувствительности
Да
Прицел
Да
Динамическая Синхронизация Действий
Да
Отсутствие Мерцания
Да
FPS Счетчик
Да
HDR 10
Да
HDR Effect
Да
Технология Уменьшения Размытия в Движении
Да
NVIDIA G-Sync™
Совместим с G-SYNC
Разгон
Да
Режим Чтения
Да
Клавиша Программируемая Пользователем
Да
VRR
Да
ИНФОРМАЦИЯ
Наименование товара
UltraGear
Год
Y25
МЕХАНИЧЕСКИЙ
Настройка Положения Дисплея
Наклон
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 мм
ПИТАНИЕ
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0,3 Вт
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0,5 Вт
Энергопотребление (Тип.)
14W
Тип
Внешний блок питания (адаптер)
