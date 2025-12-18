About Cookies on This Site

Игровой монитор LG UltraGear™ 27 дюймов 180Hz 4K UHD 27G810A Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1

Игровой монитор LG UltraGear™ 27 дюймов 180Hz 4K UHD 27G810A Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1

27G810A-B
вид спереди
вид сбоку под углом –15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид сбоку
вид сзади со светящимися индикаторами
вид сзади с несветящимися индикаторами
вид сзади в перспективе
вид спереди монитора со стойкой в нижнем положении
вид сбоку монитора, наклоненного на +15
вид сбоку наклоненного монитора
вид сверху
вид сверху монитора с поворотом на +30 градусов
Вид сверху монитора с поворотом на –30 градусов
крупный план задней эмблемы
крупный план портов
вид спереди
вид сбоку под углом –15 градусов
вид сбоку под углом +15 градусов
вид сбоку
вид сзади со светящимися индикаторами
вид сзади с несветящимися индикаторами
вид сзади в перспективе
вид спереди монитора со стойкой в нижнем положении
вид сбоку монитора, наклоненного на +15
вид сбоку наклоненного монитора
вид сверху
вид сверху монитора с поворотом на +30 градусов
Вид сверху монитора с поворотом на –30 градусов
крупный план задней эмблемы
крупный план портов

Основные характеристики

  • 27-дюймовый 4K UHD (3840x2160) IPS-дисплей
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 180Hz refresh rate
  • Время отклика 1ms (GtG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium
Больше
Фронтальное изображение игрового монитора UltraGear™ 27G810a.

27-дюймовый 4K 180Hz IPS-дисплей для игр
Монитор с Dual-Mode

Фронтальное изображение игрового монитора LG UltraGear™ 27G810A на шестиугольной подставке, установленный в футуристическом коридоре с неоновой подсветкой; на экране отображаются яркие фиолетовые и красные вихри с логотипом UltraGear в центре.

Фронтальное изображение игрового монитора LG UltraGear™ 27G810A на шестиугольной подставке, установленный в футуристическом коридоре с неоновой подсветкой; на экране отображаются яркие фиолетовые и красные вихри с логотипом UltraGear в центре.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Коллаж из пяти карточек с функциями LG UltraGear™ 27G810A: на левой верхней изображено фэнтезийное поле боя и текст “27″ 4K UHD 3840 × 2160”; на правой верхней воины в броне в sci-fi стиле и текст “DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; на левой нижней элементы гонок и фэнтези с текстом “Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”; внизу по центру изображение космического корабля над Землей и текст “1 ms (GtG)”; справа внизу крупный план кабеля HDMI 2.1.

Коллаж из пяти карточек с функциями LG UltraGear™ 27G810A: на левой верхней изображено фэнтезийное поле боя и текст “27″ 4K UHD 3840 × 2160”; на правой верхней воины в броне в sci-fi стиле и текст “DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; на левой нижней элементы гонок и фэнтези с текстом “Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”; внизу по центру изображение космического корабля над Землей и текст “1 ms (GtG)”; справа внизу крупный план кабеля HDMI 2.1.

Слово DISPLAY (ДИСПЛЕЙ) крупными градиентными буквами по центру на темном фоне, с тонкой контурной рамкой, выходящей слева.

Слово DISPLAY (ДИСПЛЕЙ) крупными градиентными буквами по центру на темном фоне, с тонкой контурной рамкой, выходящей слева.

Hero-баннер для LG UltraGear™ 27G810A: фэнтезийный воин верхом на коне приближается к залитым солнцем руинам, обрамленным темным лесом. Заголовок гласит «Идеальный размер для полного доминирования», далее следует основной текст о четкости 4K и скоростях Dual-Mode. Наложенный текст в углу перечисляет ключевые характеристики “27″ | 4K UHD | 180 Hz.”

Выбор в пользу оптимального размера

Наш 27-дюймовый игровой монитор с разрешением 4K передает кристально четкое изображение 4K UHD без дополнительной настройки. Если нужна максимальная скорость, активируйте Dual-Mode: 4K при 180 Гц для идеального баланса детализации и плавности либо Full HD при 360 Гц для максимальной частоты кадров. Время отклика 1ms GtG сохраняет изображение безупречно четким в любом режиме.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Погружение в истинные цвета, покорение игры

Наш игровой монитор поддерживает широкий спектр цветов и цветовой гаммы DCI-P3 95%, передавая цвета с высокой точностью при воспроизведении с VESA DisplayHDR™ 400 и обеспечивая реалистичное изображение в играх.

Футуристические вооруженные воины сражаются энергетическим оружием в освещенном неоновым светом городе.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Слово SPEED (СКОРОСТЬ) крупными градиентными буквами по центру на темном фоне, с тонкой контурной рамкой, выходящей слева.

Слово SPEED (СКОРОСТЬ) крупными градиентными буквами по центру на темном фоне, с тонкой контурной рамкой, выходящей слева.

Dual-Mode с вариантами выбора
переходит с 360Hz на 180Hz

Сертифицированный стандарт VESA Dual-Mode позволяет вам переключаться с 4K UHD 180Hz для более графически насыщенных игр на FHD 360Hz для игр в жанре экшен. Наслаждайтесь Dual-Mode, выбирая любимый размер экрана с частотой обновления (180Hz, 360Hz) в экранном меню On-Screen Display. Вы легко можете переключаться с горячей клавиши на клавишу быстрого вызова с помощью LG Switch, что оптимизирует игру любого жанра.

Рыцарь и гоночная машина для демонстрации 180Hz 4K UHD и 360Hz FHD.

Рыцарь и гоночная машина для демонстрации 180Hz 4K UHD и 360Hz FHD.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Эксплуатационные характеристики Dual-Mode могут варьироваться, в зависимости от типа игры, технических характеристик компьютерной графики и конфигурации.

Ошеломляющая скорость и погружение в игру

Сверхбыстрое время отклика 1ms (GtG), устраняющее остаточные изображения, позволит вам насладиться совершенно новой игровой производительностью.

* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

* Выберите «Ускоренный режим» для применения «времени отклика 1ms». («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).

Слово TECHNOLOGY (ТЕХНОЛОГИЯ) крупными градиентными буквами по центру на темном фоне, с тонкой контурной рамкой, выходящей слева.

Слово TECHNOLOGY (ТЕХНОЛОГИЯ) крупными градиентными буквами по центру на темном фоне, с тонкой контурной рамкой, выходящей слева.

Сертификация широко применяемой технологии

Этот монитор на базе AMD FreeSync™ Premium, с проверенной NVIDIA совместимостью с G-SYNC® и VESA AdaptiveSync™ certification обеспечивает плавные визуальные эффекты без разрывов и низкую задержку, гарантируя потрясающую точность и плавность в игре.

Изображение для сравнения плавного игрового процесса – изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.

Логотипы NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync и AMD FreeSync Premium.

Логотипы NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync и AMD FreeSync Premium.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

Dynamic Action Sync

Уменьшая задержку ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.

Black Stabilizer

Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, скрывающихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.

Отображение прицела

Точка прицеливания фиксируется строго по центру, улучшая точность стрельбы.

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

К монитору подключен 4-контактный шнур наушников.

4-конт. выход для наушников

Создание звукового
эффекта погружения

Наслаждайтесь голосовым общением во время игр благодаря 4-контактному

выходу для наушников. И еще больше погрузитесь в мир виртуального 3D-звука

с помощью наушников DTS Headphone:X.

*Гарнитуры продаются отдельно.

Компактный и элегантный

Оцените нашу шестиугольную подсветку и практически безрамочный дизайн с полностью регулируемой подставкой, которая поворачивается, наклоняется и меняет высоту. Подставка L-образной формы без лишних элементов и регулировка угла поворота на широкий диапазон предназначены для минимизации использования рабочего стола и эффективного устранения мертвых зон.

Значок, обозначающий возможность регулировки шарнира.

Шарнир

–30° ~ 30°

Значок, обозначающий возможность регулировки наклона.

Наклон

–5° ~ 21°

Значок, обозначающий возможность регулировки высоты.

Высота

130 мм

Значок двунаправленного регулируемого поворота

Поворот

Двунаправленный

Вид спереди и сзади игрового монитора UltraGear™ 27G640A, на экране которого отображается футуристическая гоночная сцена.

Вид спереди и сзади игрового монитора UltraGear™ 27G640A, на экране которого отображается футуристическая гоночная сцена.

Значок HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Значок DisplayPort.

DisplayPort1.4 x1 

с DSC

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

Печать

Характеристики

  • Экран - Диагональ [дюймы]

    27"

  • Экран - Разрешение

    3840 x 2160

  • Экран - Тип Панели

    IPS

  • Экран - Соотношение сторон

    16:9

  • Экран - Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    400 Кд/м²

  • Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    360 Гц

  • Экран - Время Отклика

    1 мс (GtG)

Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес с Подставкой [кг]

    7.4 кг

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    613.5 x 371.6 x 51.3 мм

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    613.5 x 534.5 x 220 (вверх) / 613.5 x 404.5 x 220 (вниз) мм

  • Вес в Упаковке [кг]

    9.9 кг

  • Вес без Подставки [кг]

    4.9 кг

АКСЕССУАРЫ

  • Адаптер

    да

  • Display Port

    да (вер 2.1)

  • HDMI

    да (вер 2.1)

  • Кабель питания

    да

ЭКРАН

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    320 Кд/м²

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    400 Кд/м²

  • Цвета Бит

    10 бит

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    1.07 млрд

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    700:1

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1000:1

  • Тип Панели

    IPS

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.1554 x 0.1554 мм

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    360 Гц

  • Разрешение

    3840 x 2160

  • Время Отклика

    1 мс (GtG)

  • Диагональ [см]

    68.4

  • Диагональ [дюймы]

    27"

  • Покрытие

    Антибликовое

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(П/Л), 178º(В/Н)

ФУНКЦИИ

  • Стабилизатор Черного Цвета

    да

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Заводская Калибровка Цвета

    да

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    да

  • Прицел

    да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    да

  • Отсутствие Мерцания

    да

  • FPS Счетчик

    да

  • HDR 10

    да

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • Режим Чтения

    да

  • Умное Энергосбережение

    да

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • VRR

    да

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    27G810A-B

  • Год

    2025

ПИТАНИЕ

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    0.5 Вт

  • Тип

    Внешний адаптер

ЗВУК

  • DTS HP:X

    да

