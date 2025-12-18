Игровой монитор LG UltraGear™ 27 дюймов 180Hz 4K UHD 27G810A Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1

Коллаж из пяти карточек с функциями LG UltraGear™ 27G810A: на левой верхней изображено фэнтезийное поле боя и текст “27″ 4K UHD 3840 × 2160”; на правой верхней воины в броне в sci-fi стиле и текст “DCI-P3 95% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400”; на левой нижней элементы гонок и фэнтези с текстом “Dual-Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz”; внизу по центру изображение космического корабля над Землей и текст “1 ms (GtG)”; справа внизу крупный план кабеля HDMI 2.1.