Игровой монитор LG UltraGear™ 27 дюймов 180Hz 4K UHD 27G810A Dual-Mode, DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms GtG, HDMI 2.1
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Погружение в истинные цвета, покорение игры
Наш игровой монитор поддерживает широкий спектр цветов и цветовой гаммы DCI-P3 95%, передавая цвета с высокой точностью при воспроизведении с VESA DisplayHDR™ 400 и обеспечивая реалистичное изображение в играх.
Футуристические вооруженные воины сражаются энергетическим оружием в освещенном неоновым светом городе.
Dual-Mode с вариантами выбора
переходит с 360Hz на 180Hz
Сертифицированный стандарт VESA Dual-Mode позволяет вам переключаться с 4K UHD 180Hz для более графически насыщенных игр на FHD 360Hz для игр в жанре экшен. Наслаждайтесь Dual-Mode, выбирая любимый размер экрана с частотой обновления (180Hz, 360Hz) в экранном меню On-Screen Display. Вы легко можете переключаться с горячей клавиши на клавишу быстрого вызова с помощью LG Switch, что оптимизирует игру любого жанра.
* Эксплуатационные характеристики Dual-Mode могут варьироваться, в зависимости от типа игры, технических характеристик компьютерной графики и конфигурации.
Ошеломляющая скорость и погружение в игру
Сверхбыстрое время отклика 1ms (GtG), устраняющее остаточные изображения, позволит вам насладиться совершенно новой игровой производительностью.
* Выберите «Ускоренный режим» для применения «времени отклика 1ms». («Настройка игры» → «Время отклика» → «Ускоренный режим»).
Сертификация широко применяемой технологии
Этот монитор на базе AMD FreeSync™ Premium, с проверенной NVIDIA совместимостью с G-SYNC® и VESA AdaptiveSync™ certification обеспечивает плавные визуальные эффекты без разрывов и низкую задержку, гарантируя потрясающую точность и плавность в игре.
Изображение для сравнения плавного игрового процесса – изображение слева с разрывом, а изображение справа без разрыва.
* Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Dynamic Action Sync
Уменьшая задержку ввода с помощью технологии Dynamic Action Sync, геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени и быстро реагировать на них.
Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, скрывающихся в самых темных углах, и быстро ориентироваться во вспышках взрывов.
*Гарнитуры продаются отдельно.
Компактный и элегантный
Оцените нашу шестиугольную подсветку и практически безрамочный дизайн с полностью регулируемой подставкой, которая поворачивается, наклоняется и меняет высоту. Подставка L-образной формы без лишних элементов и регулировка угла поворота на широкий диапазон предназначены для минимизации использования рабочего стола и эффективного устранения мертвых зон.
Характеристики
Экран - Диагональ [дюймы]
27"
Экран - Разрешение
3840 x 2160
Экран - Тип Панели
IPS
Экран - Соотношение сторон
16:9
Экран - Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Экран - Яркость (Тип.) [Кд/м²]
400 Кд/м²
Экран - Частота Обновления (Макс.) [Гц]
360 Гц
Экран - Время Отклика
1 мс (GtG)
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
7.4 кг
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
613.5 x 371.6 x 51.3 мм
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
613.5 x 534.5 x 220 (вверх) / 613.5 x 404.5 x 220 (вниз) мм
Вес в Упаковке [кг]
9.9 кг
Вес без Подставки [кг]
4.9 кг
АКСЕССУАРЫ
Адаптер
да
Display Port
да (вер 2.1)
HDMI
да (вер 2.1)
Кабель питания
да
ЭКРАН
Соотношение сторон
16:9
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
320 Кд/м²
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
400 Кд/м²
Цвета Бит
10 бит
Глубина Цвета (Количество Цветов)
1.07 млрд
Цветовая Гамма (Мин.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Коэффициент контрастности (Мин.)
700:1
Коэффициент контрастности (Тип.)
1000:1
Тип Панели
IPS
Шаг Пикселя [мм]
0.1554 x 0.1554 мм
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
360 Гц
Разрешение
3840 x 2160
Время Отклика
1 мс (GtG)
Диагональ [см]
68.4
Диагональ [дюймы]
27"
Покрытие
Антибликовое
Угол Обзора (CR≥10)
178º(П/Л), 178º(В/Н)
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
да
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Заводская Калибровка Цвета
да
Снижение Цветовой Чувствительности
да
Прицел
да
Динамическая Синхронизация Действий
да
Отсутствие Мерцания
да
FPS Счетчик
да
HDR 10
да
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Режим Чтения
да
Умное Энергосбережение
да
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
VRR
да
ИНФОРМАЦИЯ
Наименование товара
27G810A-B
Год
2025
ПИТАНИЕ
Энергопотребление (Режим Сна)
0.5 Вт
Тип
Внешний адаптер
ЗВУК
DTS HP:X
да
