34-дюймовый изогнутый игровой смарт-монитор LG UltraGear™ OLED 240Hz WQHD | webOS 0.03ms (GtG), 240Hz, DisplayHDR True Black 400

* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.

* Требуются подключение к Интернету и подписка на соответствующие стриминговые сервисы. Может потребоваться отдельная подписка или оплата, которые не предоставляются бесплатно (приобретаются отдельно).

* Поддерживаемые сервисы могут отличаться в зависимости от страны.

*Применимо только к контенту для монитора 21:9. Для стримингового контента могут применяться ограничения платформы.

* Пульт дистанционного управления входит в комплект.