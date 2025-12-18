We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34-дюймовый изогнутый игровой смарт-монитор LG UltraGear™ OLED 240Hz WQHD | webOS 0.03ms (GtG), 240Hz, DisplayHDR True Black 400
34-дюймовый изогнутый игровой смарт-монитор LG UltraGear™ OLED 240Hz WQHD | webOS 0.03ms (GtG), 240Hz, DisplayHDR True Black 400
Основные характеристики
- 34-дюймовый дисплей WQHD (3440x1440) OLED
- Частота обновления 240Hz/время отклика 0.03ms (GtG).
- webOS
- AI Picture / Dynamic Tone Mapping / AI Personalized Picture Wizard / AI Sound
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
- Дизайн с гексагональной подсветкой и экономящей пространство подставкой L-образной формы
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
СТРИМИНГ
webOS
AI Picture
Dynamic Tone Mapping
AI Personalized Picture Wizard
AI Sound
ПОБЕДИТЕЛЬ
34-дюймовый изогнутый WQHD OLED-дисплей
DisplayHDR True Black 400 и DCI-P3 98.5%
0.03ms (GtG) и 240Hz
AMD FreeSync™ Premium
VESA certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
USB-C (PD 65W) и HDMI 2.1
Приложение LG Switch
Утонченный дизайн с удобной L-образной подставкой
Игровой монитор с поддержкой smart-функций
на базе webOS
Представляем 34-дюймовый игровой смарт-монитор на базе webOS с LG AI, позволяющий расслабиться во время игровых пауз и смотреть потоковый контент, включая бесплатные LG Channels и множество других стриминговых сервисов. К вашим услугам также высококачественный облачный гейминг, для которого не понадобятся ПК или консоль и которым легко и удобно управлять с помощью пульта.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Требуются подключение к Интернету и подписка на соответствующие стриминговые сервисы. Может потребоваться отдельная подписка или оплата, которые не предоставляются бесплатно (приобретаются отдельно).
* Поддерживаемые сервисы могут отличаться в зависимости от страны.
*Применимо только к контенту для монитора 21:9. Для стримингового контента могут применяться ограничения платформы.
* Пульт дистанционного управления входит в комплект.
* Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
* Указанные выше клавиатура, мышь, гарнитура и геймпад не входят в комплект (продаются отдельно).
* Требуются подключение к Интернету и подписка на соответствующие стриминговые сервисы. Отдельные стриминговые сервисы могут требовать оплаты подписки и не предоставляются (подписка приобретается отдельно).
* Поддерживаемые сервисы могут отличаться в зависимости от страны.
AI Picture
Более четкие персонажи и
более реалистичное изображение
Благодаря AI Picture можно наслаждаться реалистичными изображениями лиц и тел в игре, пониженным уровнем шума и дополнительной глубиной. Легко уловить каждую деталь –– от утонченных выражений лица до движений врага, что позволит сконцентрироваться на экране, полностью погрузившись в игру или стриминг.
Сравнение изображений с включенной и выключенной функцией AI Picture.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Не доступно в режиме подключения к ПК и оптимизатору игр.
Dynamic Tone Mapping
Яркие краски и контраст вдыхают новую жизнь
Наслаждайтесь визуальными эффектами на новом уровне благодаря функции Dynamic Tone Mapping, которая позволяет регулировать яркость и контраст для оптимального реалистичного изображения деталей. Фильмы и игры оживают благодаря эффекту погружения и консистентному качеству для всего контента.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Доступно только при подключенном видеосигнале HDR.
AI Personalized Picture Wizard
Создано специально под ваши вкусы
Выберите понравившееся изображение, и мастер AI Personalized Picture Wizard подберет для вас картинку из 85 миллионов изображений, сохранив ее в вашем профиле. Выведите свою игру и просмотр видео на новый уровень, подобрав свой уникальный образ.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
AI Sound
Звук, который определяет, распознает и настраивается
Определяет ваше пространство и идеально настраивает звук с помощью смоделированных настроек 9.1-канального звука, а также точно определяя локацию звука, чтобы обеспечить преимущество без дополнительных динамиков или наушников. Распознает голос игрока в шумовом фоне, регулируя уровень голоса и его четкость, что позволяет вам сфокусироваться на игре.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Вид UltraWide с глубоким черным OLED
34-дюймовый дисплей WQHD (3440x1440) на 34 % шире по сравнению со стандартными экранами 16:9, что обеспечивает четкое и яркое изображение на дисплее. Этот дисплей WQHD OLED гарантирует более темные тона, больше света и более яркие краски для игры при любом освещении.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
** Среди игровых мониторов LG OLED с MLA+. Яркость SDR на 37,5% выше, чем у наших предыдущих моделей (27GR95QE, 45GR95QE), согласно опубликованным спецификациям.
Расширяй обзор, не уменьшая высоту.
Идеальное соотношение 21:9 UltraWide для игр
Больше никакого эффекта «рыбьего глаза» – вы видите обе стороны 32:9 дисплея без искажений. Изогнутый монитор 21:9 OLED обеспечивает захватывающий эффект погружения для игрового и развлекательного контента благодаря сбалансированному и оптимальному соотношению сторон. Однажды испытав монитор с соотношением сторон 21:9 UltraWide, вы никогда не вернетесь к меньшему.
Изогнутый монитор 21:9 OLED обеспечивает захватывающий эффект погружения благодаря сбалансированному и оптимальному соотношению сторон.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Идеальная кривизна 800R
Оцените кривизну 800R, спроектированную под естественное восприятие, с полным эффектом присутствия. Погрузитесь в яркую графику без искажений, исследуя игровой мир.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Впечатления от просмотра могут меняться в зависимости от расстояния до экрана и позы пользователя.
Более насыщенный реалистичный
черный цвет
Непревзойденная глубина и яркие краски с VESA DisplayHDR true black 400, который гарантирует более насыщенный черный цвет, даже для самых темных сцен. С уровнем контрастности 1,5M, цветовым охватом DCI-P3 98.5% (типичное значение) гарантируется, что цвета отображаются с реалистичной детализацией, точно так, как это было задумано изначально.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* 1.5m:1 – это коэффициент контрастности при уровне яркости изображения 25 % APL (средний уровень изображения), который выражается в процентах и относится к значению между уровнем черного и эталонным уровнем белого.
Высокотехнологичное антибликовое покрытие с тройной UL-сертификацией
Продвинутая антибликовая технология LG WOLED минимизирует отвлекающие отражения, обеспечивая кристально чистое изображение в играх и сохраняя стабильную четкость при любом освещении. Кроме того, благодаря тройной сертификации UL, которая снижает вредное излучение синего света при сохранении насыщенных цветов и реалистичной картинки, монитор обеспечивает комфорт для глаз и более плавный игровой процесс – как в ярко освещенной комнате, так и в помещении с LED-подсветкой.
На изогнутом игровом мониторе представлен робот в футуристической обстановке, а ниже показаны UL-сертификаты.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Панели LG OLED прошли сертификацию UL на отсутствие мерцания, дискомфортных бликов и низкий уровень синего света.
* Номер сертификата: дисплей без мерцания (OLED) – A196009, без дискомфортных бликов – V563481 (условия UGR менее 22), техника с низким уровнем синего света Platinum – V745051.
* Вышеуказанная функция может отличаться в зависимости от вычислительной среды или условий пользователя.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Сертификация широко применяемой технологии
Этот монитор на базе AMD FreeSync™ Premium, с проверенной NVIDIA совместимостью с G-SYNC® и VESA AdaptiveSync™ certification обеспечивает плавные визуальные эффекты без разрывов и низкую задержку, гарантируя потрясающую точность и плавность в игре.
Изображение гоночной трассы с зеленым автомобилем на ней.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
* В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Расширенные игровые возможности
• Низкая задержка ввода обеспечивает отклик в режиме реального времени.
• Black Stabilizer придает яркости темным сценам, помогая игрокам заметить противника и мелкие детали.
• Отображение прицела повышает точность.
• Счетчик FPS показывает частоту кадров в режиме реального времени.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Функция отображения прицела недоступна, когда активирован счетчик FPS.
* Счетчик FPS может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
* Счетчик FPS (кадров в секунду): измерение количества кадров в секунду.
Кабель USB-C «все-в-одном» для игры без задержек
Подключите свой ноутбук к монитору с помощью кабеля USB-C с мощностью до 65 Вт, и вам не понадобится отдельный переходник. Наслаждайтесь разрешением WQHD и частотой обновления 240Hz за счет DP 1.4 или HDMI 2.1, и вам не придется прерывать игру.
34-дюймовый игровой монитор расположен в центре стола, вокруг которого размещены различные IT-устройства.
* Изображения смоделированы для улучшения пониманияфункций, в реальном использовании возможныотличия.
* Для оптимальной работы необходимо использовать кабель USB-C для подключения порта USB-C к монитору.
* Он поддерживает частоту обновления QHD@240Hz. Для оптимальной работы требуется видеокарта, поддерживающая кабель DP 1.4 или HDMI 2.1.
* Видеокарта НЕ входит в комплект.
* Кабели USB-C, DP и HDMI входят в комплект.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* Для загрузки последней версии приложения LG Switch посетите сайт LG.com.
Видеоурок по приложению LG Switch
Отрегулируйте настройки своего монитора с помощью приложения LG Switch.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
* В видео в качестве примера показан репрезентативный продукт LG UltraGear. Просмотрите галерею изображений реального продукта.
Утонченный элегантный дизайн
Элегантная L-образная подставка и утонченный дизайн экономят пространство на столе и сводят к минимуму мертвые зоны, делая настройку более эффективной. Оцените гексагональную подсветку и практически безрамочный 4-сторонний дизайн с полностью регулируемой подставкой, которую можно поворачивать, наклонять, а также регулировать высоту.
На изогнутом игровом мониторе изображена игра в жанре приключенческого экшена с яркими красками, фиолетовой подсветкой и корпусом ПК рядом.
* Изображения смоделированы для улучшения понимания функций, в реальном использовании возможны отличия.
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
Вес с Подставкой [кг]
10.4 кг
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
927 x 295 x 550 мм
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
784.1 x 358.3 x 167.1 мм
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
784.1x580.4x291.8 мм (вверх) 784.1x470.4x291.8 мм (вниз)
Вес в Упаковке [кг]
15.1 кг
Вес без Подставки [кг]
6.2 кг
АКСЕССУАРЫ
Display Port
да
HDMI
да
HDMI (Цвет/Длина)
Белый / 1.5м
Кабель питания
да
Пульт ДУ
да
USB-C
да
ЭКРАН
Соотношение сторон
21:9
Тип Панели
OLED
Шаг Пикселя [мм]
0.231 x 0.231 мм
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
240 Гц
Разрешение
3440 x 1440
Время Отклика
0.03мс (GtG)
Диагональ [см]
86.2 см
Диагональ [дюймы]
34"
Покрытие
антибликовое
Угол Обзора (CR≥10)
178º(П/Л), 178º(В/Н)
ФУНКЦИИ
Стабилизатор Черного Цвета
да
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Прицел
да
Динамическая Синхронизация Действий
да
FPS Счетчик
да
HDR 10
да
HDR Effect
да
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Светодиодная RGB-подсветка
Hexagon Lighting
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
VRR
да
ИНФОРМАЦИЯ
Наименование товара
34GX90SA-W
Год
2025
ПИТАНИЕ
Энергопотребление (Режим Сна)
менее 0.5Вт
УМНЫЕ ФУНКЦИИ
Веб-браузер
да
LG ThinQ®
да
Операционная Система
да, webOS 24
Wi-Fi
да
ЗВУК
Динамик
7Вт x 2 шт.
Что говорят
Preguntas Frecuentes
¿Cómo elegir un monitor para videojuegos?
Comienza con tus prioridades. ¿Quieres imágenes nítidas? Elige una resolución 4K. ¿Necesitas un movimiento ultrafluido? Prioriza una alta tasa de refresco (144Hz o más) y un bajo tiempo de respuesta. Si buscas un contraste profundo y precisión de color, considera los paneles OLED o Nano IPS, o los paneles Nano IPS black. No olvides las tecnologías de sincronización adaptativa como NVIDIA G-SYNC o AMD FreeSync™ Premium para eliminar el screen tearing. La serie LG UltraGear™ ofrece una gama de monitores gaming adaptados a tu estilo, desde el gaming casual en consolas hasta las competiciones intensas en PC.
¿Qué es la tasa de refresco de un monitor de videojuegos?
La tasa de refresco, medida en Hertz (Hz), se refiere a la cantidad de veces que la pantalla se actualiza en un segundo. Por ejemplo, 120Hz indica que la pantalla se refresca 120 veces por segundo. Los monitores de videojuegos con altas tasas de refresco ofrecen imágenes más fluidas y menos screen tearing.
¿Cuántos hertz son buenos para los videojuegos?
Para la mayoría de los jugadores, 144Hz es el punto ideal para una jugabilidad fluida y con buena capacidad de respuesta. Los jugadores competitivos pueden preferir tasas de refresco aún más rápidas, como 240Hz, para obtener una ventaja adicional en los shooters de ritmo rápido o en los títulos de esports. La línea de monitores gaming LG UltraGear™ incluye modelos que van desde 144Hz a 240Hz y más, todos diseñados para mantenerse al día con la acción mientras se minimizan el lag y el screen tearing.
*Las tasas de refresco reales pueden variar según las especificaciones y configuraciones de la tarjeta gráfica de la computadora.
¿Cuáles son las diferencias entre los paneles OLED, IPS y VA?
Los paneles OLED emiten su propia luz a nivel de píxel, lo que ofrece negros casi perfectos, un contraste excepcional y colores vívidos. También ofrecen tiempos de respuesta ultrarrápidos, lo que los hace ideales para monitores de videojuegos de alta gama, televisores premium y edición de video profesional.
Los paneles IPS son conocidos por su precisa reproducción del color y sus amplios ángulos de visión, lo que mantiene las imágenes nítidas desde varias posiciones. Esto los hace adecuados para el trabajo de oficina, el diseño y los videojuegos. Su excelente precisión de color es especialmente atractiva para los jugadores que desean experimentar las imágenes exactamente como los desarrolladores las concibieron.
Los paneles VA cuentan con la relación de contraste más alta entre los tipos de LCD, lo que proporciona una experiencia inmersiva para ver películas y videos. Si bien no son tan rápidos como los paneles TN, ofrecen un rendimiento casi comparable.
¿Debo comprar un monitor curvo?
Si quieres una experiencia de juego más inmersiva, los monitores curvos son una excelente opción. La curvatura ayuda a mantener tus ojos enfocados en el centro de la pantalla de forma natural, lo que es ideal para largas sesiones de juego.
LG UltraGear GX9 es compatible con una curvatura 800R y una relación de aspecto ultra ancha de 21:9, lo que ofrece imágenes inmersivas y una distancia de visualización ideal. A una distancia de visualización de 800 mm, su curvatura 800R crea un ángulo de visión de 90 grados tanto en el centro como en el borde, lo que te sumerge más profundamente en el juego.
¿Es mejor 1440p o 4K para los videojuegos?
Ambas tienen sus puntos fuertes. Para muchos jugadores, 1440p (QHD) es el punto ideal entre resolución y rendimiento, especialmente para los videojuegos competitivos donde la tasa de cuadros (frame rate) es lo más importante. Es más fácil lograr un FPS más alto sin sobrecargar tu GPU. El 4K, por otro lado, se trata de detalle e inmersión—perfecto para aventuras para un solo jugador o para jugar en consolas de última generación. Los monitores gaming LG UltraGear™ ofrecen opciones tanto QHD como 4K, por lo que ya sea que priorices la velocidad o los efectos visuales impresionantes, hay una opción perfecta para tu configuración.
¿Puedo conectar mi monitor a mi PC con un cable USB-C?
Conectar tu monitor gaming a través de USB-C es simple: solo tienes que conectar un extremo del cable de tu monitor en el puerto USB-C de tu dispositivo, y listo. También puedes cargar tu computadora portátil si tu PC está conectada a tu monitor con un puerto USB-C.
* Los modelos compatibles pueden variar.
¿Qué es DisplayPort 2.1?
DisplayPort 2.1, la última versión del estándar DisplayPort, ofrece velocidades de datos ultrarrápidas para un juego impecable con una alta tasa de refresco. Fue desarrollado por VESA (Video Electronics Standards Association) para proporcionar conectividad de pantalla de alto rendimiento para computadoras y monitores.
Muchos de los últimos modelos de LG son compatibles con DisplayPort 2.1*, que duplica el ancho de banda de DP 1.4. Eso significa que obtienes resoluciones más altas, tasas de cuadros más fluidas y menor latencia—perfecto para videojuegos de ritmo rápido.
*Nota: Hemos recibido numerosos informes de usuarios de tarjetas gráficas NVIDIA de la serie 50 que experimentan que las pantallas se apagan cuando usan DisplayPort 2.1 con configuraciones de 10 o 12 bits. Si estás experimentando lo mismo, como solución temporal, puedes cambiar la entrada DisplayPort a 1.4 en el menú OSD de tu monitor o ajustar la configuración de color a 8 bits en el Panel de control de NVIDIA. Este problema ha sido reportado a NVIDIA para una solución más permanente.
¿Qué es HDMI 2.1?
Con la compatibilidad con HDMI 2.1, disfrutarás de funciones como la Tasa de Refresco Variable (Variable Refresh Rate, VRR), el Modo Automático de Baja Latencia (Auto Low Latency Mode, ALLM) y compatibilidad con 4K de hasta 120Hz. Ya sea que estés jugando en una consola o en una PC, estas actualizaciones te brindan la flexibilidad y el rendimiento para que coincida con cualquier configuración.
Наш выбор для Вас
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.