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Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 165Гц, IPS, UltraWide, Технология G-Sync, Игровые функции

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Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 165Гц, IPS, UltraWide, Технология G-Sync, Игровые функции

34UC89G-B

Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 165Гц, IPS, UltraWide, Технология G-Sync, Игровые функции

34" UltraWide IPS монитор

Универсальный игровой монитор, которого мы ждали

Поприветствуйте долгожданное игровое устройство! Приготовьтесь к самым громким победам благодаря впечатляющему эффекту погружения и более эффективной игровой среде — независимо от жанра.

Долгожданный игровой монитор с G-Sync™ технологией

IPS-монитор LG с форматом экрана 21:9 и эффектом погружения отличается технологией G-Sync™, которая позволяет вам наслаждаться играми, не отвлекаясь на разрывы и зависания. Только непрерывная и захватывающая игра.

Взгляните на игры по-новому с NVIDIA G-SYNC™

С технологией G-Sync™ о разрывах и зависании в играх можно забыть. Синхронизация частоты обновления монитора с графическим процессором ПК, оснащенным GeForce® GTX™*, обеспечивает полное погружение в игру. Никаких задержек ввода. Более четкое и живое изображение. G-Sync™ перевернет представление об играх даже у требовательных геймеров.

Плавная игра при 144 Гц на дисплее IPS

UltraWide™ 21:9 IPS-монитор покорит вас точной цветопередачей и плавной игрой за счет частоты обновления 144 Гц (до 166 Гц*). Зрители оценят плавность изображения и яркие живые цвета благодаря 99% sRGB диапазону.

Абсолютно новые игровые возможности

Игровой монитор 34UC89G UltraWide с форматом экрана 21:9 оснащен функциями, которые отлично вписываются в настройки вашей игровой станции и не нарушают игровой процесс. Экран можно наклонить, изменить его высоту, а крючок для мыши поможет организовать рабочее пространство.

Монитор UltraWide™ 21:9 с полем обзора 34 дюйма

Благодаря эффекту погружения этот изогнутый монитор позволяет видеть области, невидимые при соотношении 16:9, и выигрывать за счет быстрой реакции.

Идеальный победоносный выстрел с Crosshair

Crosshair — это функция, которая помещает в центр экрана перекрестие для повышения точности стрельбы в играх-шутерах от первого лица. Функцию Crosshair можно включить даже в играх FPS, в которых не поддерживается точное наведение, что увеличит ваши шансы на выигрыш.

Функции Dynamic Action Sync и Black Stabilizer

Dynamic Action Sync™ позволяет мгновенно атаковать врага без задержки. Функция синхронизирует ваши ощущения со сценами в динамичной игре, уменьшая задержку ввода. В шутерах Black Stabilizer дает полную видимость даже в темных сценах. Функция делает темные участки ярче, чтобы вы обнаружили врага, не дав ему атаковать вас в темноте.

Версия OnScreen Control 2.0 с новыми функциями

Предварительный просмотр 5:9 / Контроль прозрачности / Легкий поиск курсора / Управление несколькими мониторами /
Автопозиционирование приложения / Группировка игровых функций.

Игры, поддерживающие формат 21:9

С ростом спроса на мониторы формата 21:9, которые обеспечивают больший эффект погружения, все больше игровых компаний разрабатывают игры, поддерживающие соотношение 21:9 (2560x1080).

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*Разгон варьируется в зависимости от графической карты и игры. LG Electronics не несет ответственности за эффективность функции или побочные эффекты, связанные с ее активацией

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*OnScreen Control версия 2.0
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Все характеристики

ЭКРАН

Размер экрана

34", изогнутый

Тип панели

IPS

Цветовой диапазон (CIE1931)

sRGB более 99 %

Глубина цвета (количество цветов)

8 бит, 16,7 М

Размер пикселя (мм)

0,312 x 0,310

Время отклика (GTG)

5 мс (высокое)

Частота обновления

до 166 Гц с разгоном

Соотношение сторон

21:09

Разрешение

2560x1080

Яркость (ст.)

300 кд/м2

Контрастность (ориг.)

1000:1 (ст.)

Угол обзора (CR≥10)

178 /178 (C R ≥ 10)

Обработка поверхности

Антибликовая, 3H

ЧАСТОТА

HDMI

2560 x 1080 при 60 Гц

Интерфейс DisplayPort

2560 x 1080 при 144 Гц

Интерфейс DisplayPort, разгон

2560 x 1080 при 166 Гц

ВХОДНОЙ/ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

HDMI

● (вер. 1.4)

Интерфейс DisplayPort

● (вер. 1.2)

Восходящий порт USB

● (1)

Нисходящий порт USB

● (2)

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Тип

Адаптер

Входной

100-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Норм. вкл. (EPA)

60 Вт

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим изображения

(Игровой режим) игрок 1, игрок 2, FPS1, FPS2, RTS, чтение

DDC/CI

HDCP (версия)

Блокирование клавиш

Управление временем отклика

G-SYNC

Разгон

Возможность разгона до 166 Гц зависит от видео карты или игры. Компания LG Electronics не несет ответственности за работу данной функции, либо за отрицательное воздействие, возникшее вследствие активации данной функции пользователем.

Игровой режим

Стабилизатор черного цвета

Перекрестие

Подавление мерцания

Автоматический переход в режим ожидания

Режим чтения

Разделение на 4 экрана

Настройка My Display (в OSC)

Экранное управление

ГАБАРИТЫ

Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм

820,4*444,5*566,4*279,4

Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм

820,4*360,7*88,9

Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм

988*525,8*210,8

Вес с подставкой, кг

8,3

Вес без подставки, кг

6,1

Вес в упаковке, кг

11,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Размер настенного крепления (мм)

100 x 100

Наклон (угол наклона)

-5° (вперед) ~ 20° (назад)

Шнур питания

Цифровой интерфейс

Кабель USB 3.0

СТАНДАРТЫ

UL(cUL)

TUV

FCC-B, CE

CCC (для Китая)

BSMI (для Тайваня)

ErP

Windows

● (win10)

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ/UPC

Ограниченная гарантия

1 год на все детали и качество изготовления

UPC

719192614819

Страна происхождения

Китай

ЗВУК

Динамик

Недоступно

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34" UltraWide IPS монитор

34UC89G-B

Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 165Гц, IPS, UltraWide, Технология G-Sync, Игровые функции