Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 165Гц, IPS, UltraWide, Технология G-Sync, Игровые функции

Crosshair — это функция, которая помещает в центр экрана перекрестие для повышения точности стрельбы в играх-шутерах от первого лица. Функцию Crosshair можно включить даже в играх FPS, в которых не поддерживается точное наведение, что увеличит ваши шансы на выигрыш.