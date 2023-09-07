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Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 165Гц, IPS, UltraWide, Технология G-Sync, Игровые функции
Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 165Гц, IPS, UltraWide, Технология G-Sync, Игровые функции
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Все характеристики
-
Размер экрана
-
34", изогнутый
-
Тип панели
-
IPS
-
Цветовой диапазон (CIE1931)
-
sRGB более 99 %
-
Глубина цвета (количество цветов)
-
8 бит, 16,7 М
-
Размер пикселя (мм)
-
0,312 x 0,310
-
Время отклика (GTG)
-
5 мс (высокое)
-
Частота обновления
-
до 166 Гц с разгоном
-
Соотношение сторон
-
21:09
-
Разрешение
-
2560x1080
-
Яркость (ст.)
-
300 кд/м2
-
Контрастность (ориг.)
-
1000:1 (ст.)
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178 /178 (C R ≥ 10)
-
Обработка поверхности
-
Антибликовая, 3H
-
HDMI
-
2560 x 1080 при 60 Гц
-
Интерфейс DisplayPort
-
2560 x 1080 при 144 Гц
-
Интерфейс DisplayPort, разгон
-
2560 x 1080 при 166 Гц
-
HDMI
-
● (вер. 1.4)
-
Интерфейс DisplayPort
-
● (вер. 1.2)
-
Восходящий порт USB
-
● (1)
-
Нисходящий порт USB
-
● (2)
-
Тип
-
Адаптер
-
Входной
-
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
-
Норм. вкл. (EPA)
-
60 Вт
-
Режим изображения
-
(Игровой режим) игрок 1, игрок 2, FPS1, FPS2, RTS, чтение
-
DDC/CI
-
●
-
HDCP (версия)
-
●
-
Блокирование клавиш
-
●
-
Управление временем отклика
-
●
-
G-SYNC
-
●
-
Разгон
-
Возможность разгона до 166 Гц зависит от видео карты или игры. Компания LG Electronics не несет ответственности за работу данной функции, либо за отрицательное воздействие, возникшее вследствие активации данной функции пользователем.
-
Игровой режим
-
●
-
Стабилизатор черного цвета
-
●
-
Перекрестие
-
●
-
Подавление мерцания
-
●
-
Автоматический переход в режим ожидания
-
●
-
Режим чтения
-
●
-
Разделение на 4 экрана
-
●
-
Настройка My Display (в OSC)
-
●
-
Экранное управление
-
●
-
Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм
-
820,4*444,5*566,4*279,4
-
Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм
-
820,4*360,7*88,9
-
Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм
-
988*525,8*210,8
-
Вес с подставкой, кг
-
8,3
-
Вес без подставки, кг
-
6,1
-
Вес в упаковке, кг
-
11,5
-
Размер настенного крепления (мм)
-
100 x 100
-
Наклон (угол наклона)
-
-5° (вперед) ~ 20° (назад)
-
Шнур питания
-
●
-
Цифровой интерфейс
-
●
-
Кабель USB 3.0
-
●
-
UL(cUL)
-
●
-
TUV
-
●
-
FCC-B, CE
-
●
-
CCC (для Китая)
-
●
-
BSMI (для Тайваня)
-
●
-
ErP
-
●
-
Windows
-
● (win10)
-
Ограниченная гарантия
-
1 год на все детали и качество изготовления
-
UPC
-
719192614819
-
Страна происхождения
-
Китай
-
Динамик
-
Недоступно
-
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34UC89G-B
Монитор LG, LED, 34"(86.36 см), UWQHD 3440x1440, 165Гц, IPS, UltraWide, Технология G-Sync, Игровые функции