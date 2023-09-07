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643 л, Холодильник LG Side-by-Side, Smart Инверторный компрессор, технология Multi Air Flow

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643 л, Холодильник LG Side-by-Side, Smart Инверторный компрессор, технология Multi Air Flow

GC-B257JEYV

643 л, Холодильник LG Side-by-Side, Smart Инверторный компрессор, технология Multi Air Flow

Холодильник Side By Side LG GC-B257JLYV
Видео крупным планом: сначала вода капает с хрустящего зеленого салата, затем вода капает на свежие красные помидоры, затем показана двигающаяся яркая влажная черника.
LinearCooling™

Дольше сохраняет свежесть продуктов

Технология LinearCooling™ уменьшает колебания температуры и сохраняет аромат и свежесть продуктов до 7 дней.

*Согласно результатам испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, необходимого для потери веса пекинской капусты на 5% на полке отсека свежих продуктов в холодильнике LGE LinearCooling модели GSXV91NSAE. Фактический результат может зависеть от использования.

Вид спереди холодильника с двумя широко открытыми передними дверцами, показывающими заполненный холодильник. Голубые облака тумана опускаются на все продукты.
Multi Air Flow

Оптимальные температуры везде

Воздух циркулирует во всех направлениях, сохраняя продукты свежими, куда бы вы их ни поставили.

LG DoorCooling+ Нулевой зазор

Улучшите интерьер благодаря двери UltraSleek

Дверь UltraSleek станет украшением любой кухни.

LG DoorCooling Нулевой зазор

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ

Храните больше благодаря увеличенному внутреннему пространству

Большой объем позволяет хранить всю еду и напитки таким образом, чтобы они не загромождали вашу кухню.

*635L:согласно стандарту ЕС, 635 л — емкость холодильника LGE модели GSXV91NSAE. *27 куб. футов: Согласно стандарту Северной Америки, 27 куб. футов — емкость LGE модели LRS*2706.

LG ThinQ™

Смарт-управление, смарт-жизнь

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Удаленное управление

Smart-оповещения

Подключайся и управляй из любого места

Приложение LG ThinQ™ позволяет легко подключаться к холодильнику самым простым способом. Включите режим быстрой заморозки, просто коснувшись кнопки Express Freeze.

Подключайтесь для простоты управления

Забыли закрыть дверцу холодильника? Не волнуйтесь. Приложение LG ThinQ™ отправит уведомление на ваш телефон, чтобы предупредить вас.

*Google и Google Home являются торговыми марками Google LLC. *Amazon, Alexa, Echo и все связанные логотипы и марки движения являются торговыми марками Amazon.com, Inc и аффилированных компаний. *LG SmartThinQ переименовано в LG ThinQ. *Смарт-функции и функции голосового помощника могут зависеть от страны и модели. Проконсультируйтесь с локальным розничным продавцом или представителем LG о доступности сервиса. *Умная колонка с голосовым управлением в комплект не входит.
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

Логотип 10-летней гарантии на инверторный смарт-компрессор рядом с логотипом смарт-инвертора.

Экономия электроэнергии и надежность

Инверторный смарт-компрессор LG Smart Inverter Compressor™ обеспечивает максимальную экономию энергии, позволяя вам наслаждаться спокойствием в течение 10 лет.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
643
Размеры (Ш х В х Г), мм
913 x 1,790 x 743
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Умный Инверторный Компрессор
ОСОБЕННОСТИ
технология Multi Air Flow, Fresh Zone, Отделение для снеков, Total No Frost

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Side by Side

Система охлаждения

No Frost

Тип компрессора

Умный Инверторный

Тип охлаждения

Multi Air Flow

Хладагент

R600a

Уровень шума, Дб

36

Мощность замораживания, кг/сутки

12

ОБЪЕМ(Л)

Общий (Брутто)

694

Общий (Нетто)

643

Холодильная камера (Брутто)

424

Холодильная камера (Нетто)

414

Морозильная камера (Брутто)

270

Морозильная камера (Нетто)

229

ГАБАРИТЫ(Ш Х В Х Г), ММ

Габариты без упаковки

913 x 1,790 x 743

Габариты в упаковке

968 x 1,891 x 770

ВЕС, КГ

Без упаковки

106кг

В упаковке

116кг

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности

A+(Inverter)

ДИЗАЙН

Цвет

Бежевый

Тип ручки

Карман

Дисплей

Кнопочный

Расположение дисплея

Внутренний

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Быстрая заморозка

Сигнал открытой двери

Мобильная диагностика

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Количество полок

4

Материал полок

закаленное стекло

Полка для овощей

2

Fresh Zone

Отделение для снеков

Дверные корзины

4

Тип дверных корзин

Прозрачные (4)

Уплотнитель BioShield

Тип ящиков

Прозрачные

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Количество полок

5

Материал полок

Закаленное стекло

Дверные корзины

● (4)

Количество ящиков

● (1)

Тип ящиков

Прозрачные

ГАРАНТИЯ

12 месяцев

10 лет на компрессор

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Холодильник Side By Side LG GC-B257JLYV

GC-B257JEYV

643 л, Холодильник LG Side-by-Side, Smart Инверторный компрессор, технология Multi Air Flow