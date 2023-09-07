617 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling⁺, диспенсер для воды и льда

*Устройство UVnano (название функции: Self Care) было протестировано в лабораторных испытаниях TÜV Rheinland с использованием внутренних методов измерения сокращения E. coli, S. aureus и P. aeruginosa в образцах дистиллированной воды после воздействия на продукт светодиодного источника УФ-света в течение 10 минут каждый час, после общего времени воздействия в течение 24 часов в нормальных бытовых условиях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий и использования. Продукт не предназначен для лечения заболеваний и не гарантирует, что в воде, отфильтрованная продуктом, не будет загрязняющих веществ, таких как микробиологические частицы, влияющих на здоровье пользователей. *UVnano образовано из двух слов: UV(ультрафиолет) и nanometer(нанометры — единица измерения длины).