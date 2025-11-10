About Cookies on This Site

Холодильник GN-B452SKBK
Hygiene Fresh™ 461л

Холодильник GN-B452SKBK
Hygiene Fresh™ 461л

Холодильник GN-B452SKBK
Hygiene Fresh™ 461л

GN-B452SKBK
вид спереди
вид спереди с открытой дверцей с хранящимися внутри продуктами
вид спереди с открытой дверцей
верхняя морозильная камера открыта
выдвижной ящик с фруктами в нем
'открытая нижняя морозильная камера
'верхняя морозильная камера открыта
'верхняя морозильная камера открыта
'увеличенное изображение ручки регулировки температуры
вид слева
вид слева
вид слева
'вид справа
'вид сбоку

Основные характеристики

  • Технология LinearCooling™
  • Технология DoorCooling™
  • Антибактериальный фильтр Hygiene Fresh™
  • Fresh 0 Zone
  • Переносной лоток для льда
Больше
фрукты и овощи, такие как салат, помидоры и черника, прекрасно сохраняют свою свежесть в холодильнике.

LinearCooling™

Дольше Сохраняет Свежесть Продуктов

Технология LinearCooling™ уменьшает колебания температуры и сохраняет аромат и свежесть продуктов до 7 дней.1)

Интерьер современной кухни с большим открытым холодильником LG с верхней морозильной камерой, в котором размещены различные продукты с объяснением работы функции охлаждения дверей DoorCooling+™.

DoorCooling+™

Быстрое и равномерное охлаждение

Благодаря равномерному и быстрому охлаждению, ваши напитки будут холодными на любой полке, а продукты останутся свежими.2)

Крупный план внутренних отсеков холодильника LG с верхней морозильной камерой демонстрирует отсек с надписью Hygiene Fresh с двумя прозрачными контейнерами с зелеными овощами и красными фруктами или овощами. Что демонстрирует функцию холодильника поддержания свежести продуктов.

Hygiene FreshTM

Уменьшает количество бактерий и устраняет неприятные запахи, способствуя максимальному сохранению свежести

Благодаря технологии Hygiene FreshTM, устраняющей неприятные запахи и удаляющей до 99,99%3) бактерий, в вашем холодильнике всегда будет чисто.

Fresh 0 Zone

Экономия времени на разморозке

Специальный выдвижной ящик позволяет эффективнее сохранять такие продукты, как мясо и рыба без заморозки и разморозки.

* Fresh 0 Zone поддерживает более низкую температуру продуктов по сравнению с другими отсеками.

* Температура может отличаться в зависимости от настроек, состояния продуктов и домашних условий использования.

Переносной лоток для льда

Больше места в морозильной камере

Если вам нужно освободить место в морозильной камере, вы можете легко убрать и переместить лоток для льда.

LG ThinQ™

Умное управление, умная жизнь

Управляйте бытовой техникой дистанционно из любого места

Управляйте настройками холодильника LG из любого места посредством мобильного устройства с WiFi, на котором установлено приложение LG ThinQTM.

Женщина управляет холодильником LG дистанционно при помощи своего смартфона. Изображение подчеркивает возможности смарт-подключений холодильника, позволяющих пользователям управлять настройками с мобильных устройств.

Дистанционное управление

Холодильник LG с верхней морозильной камерой приоткрыт, а на экране смартфона отображается оповещение от приложения LG ThinQ. Изображение подчеркивает функцию смарт-оповещений холодильника, которая уведомляет пользователей о том, что дверца осталась открытой.

Смарт-оповещения

Холодильник LG с верхней морозильной камерой в современной кухне с крупным планом экрана смартфона, на котором отображены данные мониторинга. Изображение иллюстрирует возможность холодильника предоставлять пользователям через подключенное приложение статистику эффективности и использования.

Мониторинг

Технология Smart Inverter Compressor™

Экономия электроэнергии и надежность

Технология LG Smart Inverter Compressor™ обеспечивает максимальную экономию энергии, обеспечивая вам при этом 10-летнюю гарантию исправной работы.

* 10-летняя Гарантия распространяется только на детали компрессора. Могут взиматься дополнительные сборы (ремонтные работы, прочие детали и др.).

* Изображения изделий и видеоклипы с ними приведены только в целях иллюстрации и могут отличаться от реального изделия.

 

1) LinearCoolingTM

-На основе результатов испытаний TÜV с использованием внутренней методики тестирования LG для измерения времени, которое требуется для уменьшения веса пекинской капусты на 5 % на полке для свежих продуктов холодильника LGE, оснащенного технологией LinearCoolingTM.

-Результат может отличаться при использовании в реальных условиях.

-Только некоторые модели.

 

2) DoorCooling+TM

На основе результатов испытаний TÜV Rheinland с использованием внутренней методики тестирования LG, сравнивающей время снижения температуры емкости с водой, размещённой в верхней корзине, между моделями с DoorCooling+™ и без нее. 

-Только некоторые модели. 

-DoorCooling+™ должна останавливаться в момент открытия двери.

 

3) Hygiene FreshTM

-Бактерии: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiellapneumonia.

-Подтверждено TÜV Rheinland по всем процессам и результатам, метод тестирования по протоколу теста ASTM E2149.

-Количество бактерий было подсчитано до реакции и через час (1 ч) после нее. Реакция проводилась путем помещения фракций фильтра (1 г) в 50 мл разведенного раствора с бактериями.

-Эффективность удаления бактерий является результатом лабораторного теста, в процессе которого наблюдались прямые взаимодействия. Результаты могут отличаться при условиях реального использования.  

Вопросы и Ответы

Q.

Как менять настройки температуры в холодильной и морозильной камерах?

A.

С помощью панели управления на дверце либо внутри холодильника установите или отрегулируйте температуру в холодильной или морозильной камере. С помощью приложения LG ThinQ™ вы можете изменить температуру удаленно через свой смартфон, если модель поддерживает данную функцию.

Q.

Как мыть технику LG?

A.

Снаружи технику мойте губкой или мягкой тканью с щадящим моющим средством и водой. Не используйте абразивные и агрессивные средства. Вытирайте насухо с помощью мягкой ткани. Не используйте загрязненную ткань для мытья дверок из нержавеющей стали. Всегда пользуйтесь только специально выделенной для этого тканью и протирайте поверхность в направлении зернистости. Это поможет снизить окрашивание и потускнение поверхности.

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

GN-B452SKBK

Характеристики

  • РАЗМЕРЫ И ВЕС - Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

    700 x 1845 x 725

  • ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Экономия энергии (кВт/год)

    270

  • ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - Тип компрессора

    Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)

  • ФУНКЦИИ - Door-in-Door

    Нет

  • МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА - Отделка (двери)

    Матовый черный

Все характеристики

ФУНКЦИИ

  • Bремя уборки

    Нет

  • Охлаждение двери+

    Да

  • ЛИНЕЙНОЕ охлаждение

    Да

  • Door-in-Door

    Нет

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

  • Экономия энергии (кВт/год)

    270

  • Тип компрессора

    Компрессор со смарт-инвертором (BLDC)

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Да

  • Умная диагностика

    Да

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

  • Освещение холодильника

    Верхняя светодиодная подвеска

  • Hygiene Fresh+

    Нет

  • Hygiene Fresh

    Да

  • Полка_Закаленное стекло

    2

  • Прозрачная_корзина в двери

    2 полные + 1 большой

  • Овощной ящик

    Да (1 шт.)

  • Fresh 0 Zone

    Да

ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

  • Освещение в отсеке для заморозки

    Верхняя светодиодная подвеска

  • Полка_Закаленное стекло

    1

  • Прозрачная_корзина в двери

    2

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Тип продукта

    Верхний монтаж

  • УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

    A++

ОБЪЕМ

  • Общий объем (л)

    493

  • Общий объем морозильной камеры (л)

    119

  • Общий объем холодильной камеры (л)

    374

  • Полезный объем (л)

    461

  • Полезный объем, морозильная камера (л)

    87

  • Общий полезный обьем морозильной камеры (2 звезды) (л)

    13

  • Объем хранения в холодильнике (л)

    361

РАЗМЕРЫ И ВЕС

  • Масса продукта (кг)

    70

  • Масса упаковки (кг)

    77

  • Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

    700 x 1845 x 725

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

  • Внешний LED-дисплей управления

    Да [Внешний LED]

  • Быстрая заморозка

    Да

  • Сигнал открытой двери

    Да

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Отделка (двери)

    Матовый черный

  • Материал двери

    PCM

  • Тип рукоятки

    Горизонтальная карман ручка с хромированной отделкой

СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ

  • Диспенсер только для воды

    Нет

  • Автоматический генератор льда

    Нет

  • Ручной_генератор льда

    1 рычаг 2 лотка

