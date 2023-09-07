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Домашний кинотеатр с напольными колонками

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Домашний кинотеатр с напольными колонками

HT906TA

Домашний кинотеатр с напольными колонками

Прямая запись и воспроизведение с USB

Прямая запись на USB – мощная и простая функция, которая позволяет вам записывать музыкальные дорожки непосредственно с CD на USB-устройство. Просто вставьте флешку, и запишите музыкальный файл МР3. Так же аудио система воспроизводит музыкальные файлы напрямую с флэш накопителя

Звуковая галлерея LG

Звуковая галлерей от LG представляет собой встроенный профессиональный процессор для воспроизведения цифрового звука. На выбор представленно 7 аккустических режимов для идеального звучания разных музыкальных жанров.

SIMPLINK

Единое управление телевизором и Blu-ray плеером (SIMPLink)
Полный контроль над телевизором и Blu-ray плеером одним пультом! Пульт воспринимает сигнал HDMI, а значит пультом можно управлять всем устройствами, которые соединениы между собой портами HDMI. Фукнция SIMPLinK работает для всех устройств производства LG Electronics.

Преобразование Full HD (1080p)

Обычный DVD формат (576i SD) можно преобразовать в широкий формат (Full HD 1080p) благодаря автоматической конвертацией, которой обладает новый домашний кинотеатр от LG

Преобразование Full HD (1080p)

Обычный DVD формат (576i SD) можно преобразовать в широкий формат (Full HD 1080p) благодаря автоматической конвертацией, которой обладает новый Blu-ray™ плеер от LG
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

5.1

Общая выходная мощность (RMS)

1100 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

180 Вт х 2

Центральная колонка, мощность (RMS)

180 Вт

Колонка объемного звучания, мощность (RMS)

180 Вт х 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

200 Вт (пассивный)

Тип колонок

Напольные + настенное крепление

Возможность настенного крепления/передние колонки

Возможность настенного крепления/колонки объемного звучания

Возможность настенного крепления/центральная колонка

Возможность настенного крепления/основной блок

-

ЗВУК

Звуковые декодеры - Dolby Prologiс / Dolby PrologicⅡ

-/●

Звуковые декодеры - Dolby Digital/ Dolby Digital +

●/-

Звуковые декодеры - DTS

Звуковые декодеры -DTS HD (High Resoultion Audio)

-

2-канальный стерео-звук (By-Pass)

LG Звуковая галерея

Автоматический эквалайзер

Естественный эквалайзер

VSM

-

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Воспроизводимые диски - DVD (PAL/NTSC)

Воспроизводимые диски - DVD-R / -RW (режим видео)

Воспроизводимые диски - CD/CD-R/CD-RW

●/●/●

Воспроизводимые форматы - DivX/DivX HD

●/-

Воспроизводимые форматы - WMA

Воспроизводимые форматы - JPEG

Воспроизводимые форматы - MP3

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

AV Sync delay

Громкость ТВ звука

USB-запись напрямую

SIMPLINK (через HDMI)

КАРАОКЕ

Диск караоке-песен в комплекте (4000, 2000, 1000, 200)

200 песен

Микрофон в комплекте

-

Разъем для микрофона

2

Оценка исполнения в реальном времени

-

Фанфары

Подавление искажений

Контроль эха

Удаление вокала с CD

РАЗЪЕМЫ

USB

Аудиовход

Scart

-

Вход для портативных устройств (3,5 мм)

Оптический вход/выход

● / -

HDMI вход/выход

-/●

Композитный выход

Компонентный выход

для iPod / iPhone

-

ТЮНЕР

FM

Память предустановленных станций

50 станций

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм/Основной модуль (при установке на плоскость)

430 X 62.5 X 281

Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка

280 X 1 152 X 225

Размер (Ш х В х Г), мм / Центральная колонка

327 x 99 x 76

Размер (Ш х В х Г), мм / Колонка объемного звучания

280 X 1 152 X 225

Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер

190 X 385 X 358

Вес нетто (кг) / Основной модуль

4

Вес нетто (кг) / Передняя колонка

3.33

Вес нетто (кг) / Центральная колонка

1.21

Вес нетто (кг) / Колонка объемного звучания

3.33

Вес нетто (кг) / Сабвуфер

5.4

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HT906TA

Домашний кинотеатр с напольными колонками