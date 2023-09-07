Саундбар SJ9 с технологией Dolby Atmos, 5.1.2-канальный, 500 Вт, Dolby Atmos, Hi-Res

Самый высококачественный звук может быть передан только по HDMI кабелю, так как оптический кабель не имеет возможности в полном объеме передать качество аудиозаписей, закодированных с помощью современных звуковых форматов. Если вы передаете видеоконтент напрямую на телевизор, качество звука и изображения теряется. Для того, чтобы этого избежать, лучше сделать подключение через саундбар. Саундбар выступит в роли аудио-видео ресивера и передаст ваш контент без искажений.