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LG XBOOM OK65, 500 Вт, Эффект Вокала, Подсветка, Функций DJ

Характеристики

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LG XBOOM OK65, 500 Вт, Эффект Вокала, Подсветка, Функций DJ

OK65

LG XBOOM OK65, 500 Вт, Эффект Вокала, Подсветка, Функций DJ

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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.1

Выходная мощность/Общая (Вт)

500

Фронтальная колонка, мощность (Вт)

165 × 2

Сабвуфер, мощность (Вт)

170

CD/DVD

● / —

FM-тюнер

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth

NFC

USB

USB Host (аудио)

USB Plus (аудио, видео, фото)

AU×-вход

AU×-выход (×-Boom Plus)

Аудиовход, разъем для подключения портативных устройств (Ø3.5 мм)

Аудиовход оптический

Разъем для подключения наушников (Ø3.5/Ø6.3 мм)

Разъём для микрофона (Ø6.3 мм)

● 2 шт

Разъемы для Фронтальной колонки (лев./прав.)

Built-in

Радиоантенна (FM)

Разъем 4 пин для сабвуфера (левый/правый)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)

● / —

Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

Автоматическое вкл./выкл. при подключении через оптический кабель

Зарядка MP3-плеера через USB/ micro USB

— / —

Удаление файлов

MP3/WMA ID3 теги

Сканирование (вперед/назад)

Пропуск (вперед/назад)

Управление через Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth

Беспроводная синхронизация звука с ТВ по Bluetooth

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Запись созданного трека на USB

Dual USB (запись с USB1 на USB2)

Автоматическое начало воспроизведения музыки

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Повтор 1 трек/Диск

ЖК подсветка колонок

Поиск по файлам/папкам во время воспроизведения

×-Boom Plus/Party Link (беспроводное объединение устройств)

Запись миксов на смартфон DJ Sharing

Медленная перемотка (вперед/назад)

Управление пультом от телевизора Vol + / - , Mute

КАРАОКЕ

Подавление эха

Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)

Изменение тональности голоса (Key changer)

Vocal Effects

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ТИПЫ ДИСКОВ

Audio CD/CD-R/CD-RW

● / ● / ●

MP3/WMA CD

● / ●

Количество загружаемых CD-дисков

1

Лоток для дисков

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКОВ(BD, DVD, CD)

Автовыключение

Блокировка «Родительский контроль»

Запрограмированный режим воспроизведения

● (200)

Произвольный pежим воспроизведения

Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска

— / ● / ●

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

Dolby Digital

DTS

WMA

AAC

MP3

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательский эквалайзер

Обычный

Дангдут

Рок

Джаз

Поп

Классика

Арабский

Афро Хип-Хоп

Индия

Банда

Реггетон

Меренге

Кумбия

Сальса

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Португальский

DJ Loop

Party Kick Starter

Party Kick Starter Sampler creator

АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

Ограничение громкости при включении системы (детский режим)

На сцене

Футбол

Клуб

Квартира

Усиление

Усиление баса Bass Blast

Стандартный

Создание собственного плейлиста Juke bo×

Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke bo×

● / —

DJ эффекты (Flanger, Phaser, Chorus, Delay)

Кнопки с эффектами на панели DJ Pro

Диджейские вертушки (скретч)

Создание миксов вручную/автоматически

Сведение треков Cross Fader

Воспроизведение без остановок Авто DJ

Автоматическое добавление эффектов Smart DJ

Конструктор сэмплов

Контроль скорости воспроизведения Tempo

Auto Sync

2-канальный стерео-звук (By-Pass)

Высокие частоты/бассы

Цифровой звуковой процессор (оптимизация MP3-звука)

Анализатор 3D-звука

Приглушение звука

Родительский контроль

ТЮНЕР

Тюнер FM/AM

FM

MW/10 кГц

MW/9 кГц

Тюнер PLL

Количество предустановленных (запоминаемых) станций

50

Память/Удаление из памяти

● / ●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

●/●/●/●

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

CM4740

Подсветка ЖК

Подсветка сабвуфера (вкл./выкл.)

Клубная подсветка ×-Flash

Диммер

Демо

КОЛОНКИ

ВЧ динамик

2" x 2

СЧ динамик

НЧ динамик

8" × 1

НЧ динамик (сабвуфер)

Магнитное экранирование

Магнитное экранирование (сабвуфер)

Наименование моделей колонок

Система

Фронтальная колонка (лев./прав.)

1-полосная 2 колонки

Сабвуфер (пассивный/активный)

Импенданс

8Ω/3Ω

Импенданс (сабвуфер)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инструкция пользователя

Гарантийный талон

Пульт ДУ

Батарейки для ПДУ

AAA×2 шт

Антенна FM/AM

FM 75Ω

Кабель для подключения колонок

Микрофон

Каталог песен

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

0.5↓

Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)

110 или 220/230 50/60

ГАБАРИТЫ

Сабвуфер, размер (Ш × В × Г, мм)

Основной модуль, размер (Ш × В × Г, мм)

330 × 716 × 318

Фронтальная колонка, размер (Ш × В × Г, мм)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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