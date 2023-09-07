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LG XBOOM, аудиосистема, 2000 Ватт, 2000 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Акселератор Вечеринки

Функции

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LG XBOOM, аудиосистема, 2000 Ватт, 2000 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Акселератор Вечеринки

OL100

LG XBOOM, аудиосистема, 2000 Ватт, 2000 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Акселератор Вечеринки

Аудио LG XBOOM

Исключительный звук с MERIDIAN

LG XBOOM OL100 использует технологии Meridian — ведущего мирового аудио-бренда высокого качества. Аудиосистема идеально подойдет для вечеринки любого масштаба.

Взрывная волна звука мощностью 2000 Вт

Мощный звук и громкий бас делают эту универсальную аудиосистему отличным выбором для любой вечеринки. Заполните пространство мощными басами, которые заставят всех танцевать.

Зажгите вечеринку

С цветовым сопровождением, мигающим
и пульсирующим в такт музыке, любая домашняя вечеринка превратится в клубную.

Почувствуйте себя диджеем

Почувствуйте себя настоящим диджеем
с функцией Pro DJ. С помощью колесика регулятора создавайте разнообразные звуковые эффекты, включая скретчинг, или одним нажатием кнопки включите повторение определенной части дорожки.

Откройте в себе талант диджея

С музыкальной системой LG XBOOM OL100 вы сможете почувствовать себя настоящим диджеем. Добавьте вечеринке незабываемых звуковых эффектов одним касанием прямо
с вашего смартфона.

Раскачайте вечеринку

Любая вечеринка станет еще более зажигательной при помощи контроллера Party Accelerator. Просто сдвиньте рычаг и вечеринка станет еще круче — оглушительный бит и яркая подсветка не дадут заскучать на танцполе.

Karaoke Star

Одним нажатием кнопки заглушите вокал в практически любом аудиотреке. Вы можете изменить тональность в соответствии со своим голосом или выбрать любой из 18 вокальных эффектов для пения.

*Эта функция может не применяться к некоторым трекам.

Удвой звук с помощью Wireless Party Link

Соедините две системы LG XBOOM OL100 вместе по беспроводной связи, чтобы увеличить мощность до 4000 Вт. Больше динамиков, более мощный звук и больше веселья.

*Совместимо только с другими динамиками XBOOM, которые поддерживают Wireless Party Link.

Множество возможностей подключения

Выберите один из вариантов подключения: Bluetooth®, 2 порта USB, DVD, CD и FM-радио.

Синхронизация
звука с ТВ

Подключите OL100 к телевизору LG через Bluetooth®, чтобы получить более впечатляющий, наполняющий комнату звук.

Музыка в любое время
в любом месте

Аудиосистема LG XBOOM OL100 оснащена удобными ручками и колесиками, благодаря которым вы сможете организовать вечеринку
в любом месте.

Multi Jukebox

С помощью мобильных устройств до трех человек одновременно могут подключаться к аудиосистеме и создавать плейлист прямо во время вечеринки, не прерывая ее. Просто выберите нужный аудиотрек и добавьте его в список воспроизведения.
Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

2.1

Выходная мощность (RMS) / Общая (Вт)

2000

Фронтальные колонки, мощность RMS (Вт)

550 × 2

Сабвуфер, мощность RMS (Вт)

900

CD/DVD

● / —

FM-тюнер

Bluetooth

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Bluetooth ver. 4.0 (Rx/Tx)

USB

● 3

AUX-вход

● 2

Аудиовход оптический

Разъем для подключения наушников (Ø3.5/Ø6.3 мм)

● / —

Разъём для микрофона (Ø6.3 мм)

● (2 шт, Перед)

Разъём для радиоантенны (FM/AM)

●/—

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Обновление прошивки через смартфон (FOTA)

Поиск по файлам и папкам во время воспроизведения (EZ File Search)

Управление через Bluetooth

Режим ожидания Bluetooth

Управление через смартфон Bluetooth Remote App (Android/iOS)

● / —

Мультиподключение нескольких смартфонов по Bluetooth

● (макс. 3, Android)

Автоматическое изменение функции Bluetooth

Управление пультом от телевизора Vol + / - , Mute

Беспроводная синхронизация звука с LG ТВ по Bluetooth

Автоматическое вкл./выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

Синхронизация звука с ТВ через оптический кабель

Автоматическое вкл./выкл. при подключении через оптический кабель

X-Boom Plus / Party Link (беспроводное объединение устройств)

— / ●

Удаление файлов

Отображение ID3-тэгов MP3/WMA

Сканирование (вперед/назад)

Пропуск (вперед/назад)

Замедленная перемотка вперед / назад

Автоматическое начало воспроизведения музыки

Повтор 1 трек/диск/фильм/все

● / — / — / ●

Программирование воспроизведения (Память)

● (100)

Ручка для транспортировки

● (2 шт по бокам)

КАРАОКЕ

Регулировка громкости микрофона/эха

● / —

Уменьшение громкости вокала в песнях (Voice canceller)

Изменение тональности голоса (Key changer)

Голосовые эффекты (Vocal Effects)

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ТИПЫ ДИСКОВ

Лоток для дисков

1-CD Tray

Количество загружаемых дисков

1

MP3/WMA CD

● / ●

Audio CD/CD-R/CD-RW

● / ● / ●

ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКОВ(BD, DVD, CD)

Повтор Фильма/Аудиотрека/Диска

— / ● / ●

Запрограмированный режим воспроизведения

● (100)

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

Dolby Digital

MP3

WMA

AAC

ЭКВАЛАЙЗЕР

Пользовательский эквалайзер

Местные настройки эквалайзера

Обычный

Поп

Классика

Рок

Джаз

Дангдут

Арабский

Афро Хип-Хоп

Индия

Реггетон

Меренге

Сальса

Самба

Акс

Фохо

Фанк

Португальский

АУДИОРЕЖИМЫ И ЭФФЕКТЫ

Усиление баса Bass Blast

Стандартный (по умолчанию)

Футбол

Создание собственного плейлиста Juke box

Создание плейлиста на базе песен из разных смартфонов/планшетов Multi Juke box

● Android

DJ эффекты (Flanger, Phaser, Chorus, Delay)

DJ Loop

Кнопки с эффектами на панели DJ Pro

Сведение треков Cross Fader

Диджейские вертушки (скретч)

Конструктор сэмплов

Воспроизведение без остановок Авто DJ

Party Kick Starter

Party Thruster (Акселератор вечеринки)

Контроль громкости звука при включении (Childsafe)

Приглушение звука

Auto Sync

2-канальный стерео-звук (By-Pass)

ТЮНЕР

Тип тюнера

PLL

Тюнер FM

Диапазон

87.5 - 108.0 МГц

Количество запоминаемых станций

50

Память/Удаление из памяти

● / ●

Часы/Таймер/Режим ожидания/Настройки

● / ● / ● / ●

ДИСПЛЕЙ

Демо

Диммер

Разноцветная подсветка Multi Color (RGB) Lighting

Клубная подсветка X-Flash

КОЛОНКИ

ВЧ-динамик (дюймы)

2" × 2

CЧ-динамик (дюймы)

4" × 2

НЧ-динамик/сабвуфер (дюймы)

12" × 1

Система

2Way 2Speaker

Магнитное экранирование

Не экранируется

Импенданс (Ом)

6Ω

Импенданс сабвуфер (Ом)

12Ω

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Руководство по быстрой настройке

Гарантийный талон

Пульт ДУ

● MA2

Количество клавиш

40

Батарейки для ПДУ, тип, количество

AAA × 2

Антенна FM/AM

● (FM 75Ω) / —

Кабель питания

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Требования к напряжению и частоте тока (В/Гц)

110 или 220/230 50/60

Энергопотребление в рабочем режиме (Вт)

170

Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)

0.5↓

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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Аудио LG XBOOM

OL100

LG XBOOM, аудиосистема, 2000 Ватт, 2000 Вт, Функция Караоке, Подсветка, Акселератор Вечеринки