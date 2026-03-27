Уведомление о прекращении поддержки сервиса Spotify

Благодарим за выбор продуктов LG Electronics.
Сообщаем, что сервис Spotify для некоторых беспроводных аудиосистем LG Multi-room больше не будет доступен в связи с прекращением поддержки компанией-партнером устаревшего SDK Spotify.
Прекращаются следующие услуги:
Сервис потоковой передачи музыки Spotify
Затронутые модели:
▶ Саундбары
LAS650M,MUSICFLOWHS6,
LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,
LAS751M,LAS851M,
LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,
LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,
SH6,DSH7,SH7,
DSH8,LH-175SPK,
SH7B,SH8,DSH9,
SJ6,SJ6B,
SJ8,SJ8S,SJC8,
SJ9,SJC9A
▶ Колонки
NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,
NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,
NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4
Дата окончания обслуживания:
31 марта 2026 г.
После прекращения обслуживания:
Обратите внимание, что сервис Spotify больше не будет доступен на указанных выше моделях, так как компания-партнер прекратила поддержку устаревшего SDK Spotify.
Отказ от ответственности:
Даже если в руководстве пользователя или описании сервисов на LG.COM указано, что эта функция поддерживается, ее действие все равно будет прекращено после даты окончания, указанной выше.