Уведомление о прекращении поддержки сервиса Spotify

Благодарим за выбор продуктов LG Electronics.

Сообщаем, что сервис Spotify для некоторых беспроводных аудиосистем LG Multi-room больше не будет доступен в связи с прекращением поддержки компанией-партнером устаревшего SDK Spotify.

Прекращаются следующие услуги:

Сервис потоковой передачи музыки Spotify

Затронутые модели:

▶ Саундбары

LAS650M,MUSICFLOWHS6,

LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,

LAS751M,LAS851M,

LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,

LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,

SH6,DSH7,SH7,

DSH8,LH-175SPK,

SH7B,SH8,DSH9,

SJ6,SJ6B,

SJ8,SJ8S,SJC8,

SJ9,SJC9A

▶ Колонки

NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,

NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,

NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,

NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4

Дата окончания обслуживания:

31 марта 2026 г.

После прекращения обслуживания:

Обратите внимание, что сервис Spotify больше не будет доступен на указанных выше моделях, так как компания-партнер прекратила поддержку устаревшего SDK Spotify.

Отказ от ответственности:

Даже если в руководстве пользователя или описании сервисов на LG.COM указано, что эта функция поддерживается, ее действие все равно будет прекращено после даты окончания, указанной выше.