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384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

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384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

GA-B509SMDZ

384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

Холодильник с нижней морозильной камерой

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  •

    Door Cooling⁺™

  •

    Линейный Инверторный

    компрессор

  •

    10 лет гарантии на Инверторный Линейный компрессор

  •

    Cистема Total No Frost

  •

    Складная полка

  •

    Зона свежести FreshBalancer

  •

    Зона свежести FreshConverter


Быстрое и равномерное охлаждение

Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32%* более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.

*На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг ) и GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6%.

Технология LINEARCooling™

Сохраняйте еду свежей еще дольше

Инверторный Линейный компрессор LG помогает дольше сохранять внешний вид и свежий вкус продуктов за счет минимизации температурных колебаний.

Точный контроль температуры

Охлаждение 24 часа

* На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-a от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) с применением методики LG по измерению температурных колебаний в моделях LG GBB72NSDFN (+-0,5°C), и LG GBB60NSZHE (+-1°C). Результаты могут варьироваться.

FRESHBalancer™

Оптимальный уровень влажности

При помощи простого регулятора FRESHBalancer™* поддерживает оптимальную влажность для ваших овощей и фруктов.

* ФрешБэлансэр

FRESHConverter™

Оптимальная температура

Различные продукты требуют различных температурных режимов хранения.
С помощью FRESHConverter™* можно выбрать один из трех температурных режимов
(-2℃: Мясо/ 0℃: Рыба / 3℃: Овощи).

* ФрешКонвертэр

Инверторный Линейный Компрессор

10 лет гарантии на Линейный Компрессор

Инверторный Линейный компресор LG издает меньше шума, чем обычный компрессор, благодаря передовой технологии LG. Он также экономит больше энергии и обеспечивает более высокую надежность и долговечность, что подтверждено 10-летней гарантией на компрессор.
Тихая работа

Оптимально низкий уровень шума

Устраняя ненужные шумы, Инверторный Линейный компрессор работает с минимальным уровнем звука в 36 дБ благодаря более плавной работе, и Вы его даже не заметите.

Почему именно инверторный линейный компрессор?

У инверторного линейного компрессора меньше точек трения благодаря отсутствию стыков, поэтому он запускается и останавливается гораздо тише, чем обычный инверторный компрессор.
Удобное хранение

Максимальный комфорт для вашей кухни

Полка для вина и складная полка в два сложения позволяют легко группировать продукты по типу для удобной организации продуктов внутри холодильника.
Складная полка в 2 сложения

Простое и удобное хранение

Усовершенствованная складная полка теперь имеет два этапа сложения, что позволяет хранить крупные и габаритные продукты или блюда.
Винная полка

Увеличенная винная полка

Если вы истинный ценитель вина, то удобная винная полка – то, что вам нужно. Теперь она позволяет хранить до 5 бутылок.
ThinQ™

Умный контроль холодильника

Со смартфоном и приложением LG ThinQ™ вы можете удаленно регулировать настройки температуры, чтобы всегда быть готовым к шумной вечеринке.

*СмартСинк *Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

Премиальный компактный дизайн

Элегантный и практичный минимализм

Новый холодильник с нижней морозильной камерой – воплощение функциональности и стиля в элегантном корпусе. Минималистский дизайн максимизирует элегантность и удобство.

* Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.

Более легкий доступ к отсеку объемом 384 литров

Более легкий доступ к отсеку объемом 384 литров

Все 384 литров пространтсва вы сможете настроить и приспособить под себя

*Модель на фото может отличаться по характеристикам и внешнему виду от представленных моделей.

Нулевой зазор

С нулевым зазором холодильник LG можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.

Обзор основных характеристик

ОПИСАНИЕ

Печать
ОБЪЁМ (Л)
384
Размеры (Ш х В х Г), мм
595 x 2030 x 682
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling+
ОСОБЕННОСТИ
Инверторный Линейный компрессор, Total No Frost, Fresh Balancer, FreshConverter, Увеличенный объем, Складная полка в два сложения, Нулевой зазор

Характеристики

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

595 x 2030 x 684

Экономия энергии (кВт/год)

275

Тип компрессора

Инверторный Линейный

Все характеристики

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ThinQ (Wi-Fi)

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

А++

Тип продукта

Холодильник с нижней морозильной камерой

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Прозрачная_корзина в двери

3

Освещение холодильника

LED

Овощной ящик

Стеллаж для бутылок (винных)

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

107

Общий объем холодильной камеры (л)

277

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Быстрая заморозка

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

81

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

595 x 2030 x 684

Масса продукта (кг)

77

ФУНКЦИИ

Охлаждение двери+

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Материал двери

Металл

Тип рукоятки

Скрытая

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Инверторный Линейный

Экономия энергии (кВт/год)

275

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Холодильник с нижней морозильной камерой

GA-B509SMDZ

384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор

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