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Телевизор LG UN73 50 дюймов 4K Smart UHD

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Телевизор LG UN73 50 дюймов 4K Smart UHD

50UN73506LB

Телевизор LG UN73 50 дюймов 4K Smart UHD

(5)
Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

4K UHD

Размер экрана

50

Разрешение

3840*2160

Подсветка

Прямая

TruMotion / Частота обновления

TM100 (Частота обновления 50Hz)

ВИДЕО

Процессор

Quad Core Processor 4K

Улучшение изображения

Улучшение изображения

HDR

Active HDR

HDR10 Pro

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG

● / ● / ● / ● (4K/2K)

FILMMAKER MODE ™

HDR Effect

● (4K/2K)

Динамическое отображение тона / Pro

HDR Динамическое отображение тона

Алгоритм затемнение

LG Локальный контраст

Масштабирование

4K Масштабирование

HEVC (Video Decoder)

4K@60P, 10bit

VP9 (Video Decoder)

4K@60P, 10bit

AV1

4K@60P, 10bit

HGIG Mode

MR

Мгновенный игровой отклик (VRR/ALLM)

- / ●

Режим изображения

● 10 modes (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Кинопроизводитель, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

АУДИО

Динамики (Sound Output)

20W (10W per Channel)

Количество динамиков

2.0ch

Направление

Нижнее направление

Одновременный аудио выход

AI Звук / Про

AI Звук

AI Акустический тюнинг

Объемное звучание

Ultra Объемный звук

Чистый голос(clear voice)

Clear Voice III

Bluetooth Surround Ready

LG Sound Sync

Авто Уведомление (Bluetooth easy paring)

Поделиться звуком

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Обратитесь к руководству)

AI ФУНКЦИЙ

ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Речь в текст

LG Голосовой поиск

AI UX

AI Home

AI Рекомендация

Интеллектуальное Исправление

Home Dashboard

Автоопределение устройства

Мобильное подключение

Поделиться экраном

LG TV Plus App

ThinQ App

SMART ФУНКЦИИ

Операционная система (OS)

webOS Smart TV

Число CPUs

Четырехъядерный

Magic Remote Control

Встроенный

Быстрый доступ

Универсальный контроль

360° VR Play

Поиск соответствующего контента

Аудиогид (текст в речь)

LG Store

DIAL

Web Browser

Music Player

LG Channels

● (Только в России)

TV On With Mobile

Wi-Fi TV On

Bluetooth Low Energy On

Сетевой браузер файлов

Блокировать доступ к вредоносному сайту

Режим гостиница

Sports Alert

● (Кроме россии)

Music Discovery

СИСТЕМА ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового телевидения(Terrestrial,Cable,Satellite)

DVB-T2/C/S2

Наземный

DVB-T2/T

Кабель

DVB-C

Спутниковое

DVB-S2/S

Прием аналогового телевидения

Передача данных (спецификация страны)

HbbTV (Russia)

CI + (Common Interface)

CI+ 1.4

Страница телетекста

●(2000 страниц)

Телетекст (Top/Flof/List)

● (TOP : ,--, Flof: Others) / -

[DVB] Субтитры

AD (Описание аудио)

EPG (8 дней)

СОЕДИНЕНИЕ

HDMI

1 (Задний) / 2 (Боковая сторона)

Версия

HDMI 2.0

Simplink (HDMI CEC)

eARC / ARC (Audio Return Channel)

ARC (HDMI 2)

USB

1 (Сзади) / 1 (Боковая сторона)

LAN

● (Сзади)

Component

● (Rear, Component in/AV in common)

Composite In (AV)

● (Rear, Component in/AV in common)

CI Slot

● (Боковая сторона)

RF In

2 (Сзади, RF/Sat)

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

● (Сзади)

Wifi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

ПИТАНИЕ & ЭКО

Источник питания

AC 100~240V 50-60Hz

Энергопотребление в режиме ожидания

Выше 0.5W (Различаются по региону)

Потребляемая мощность (Макс)

Различаются по размеру, региону

Режим энергосбережения

Зеленый датчик освещенности

ВЕС, КГ

Вес без подставки

16.0

Вес с подставкой

14.3

Вес в упаковке

14.1

ГАБАРИТЫ, ММ

Размер без подставки (ШxДxВ)

1130x86.3x663

Размер с подставкой (ШxДxВ)

1130x232x716

Размер в упаковке (ШxДxВ)

1215x175x775

АКСЕССУАРЫ

Пульт

MR20

Батарейка

● (AA x 2EA)

Кабель питания

● (TV отдельный)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

OSD выбор языка

37 языков

VESA Модель настенного крепления

Обратитесь к листу аксессуаров

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