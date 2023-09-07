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Телевизор LG NanoCell 55’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround

Характеристики

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Телевизор LG NanoCell 55’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround

55NANO796NF

Телевизор LG NanoCell 55’ 4K IPS, ThinQ AI, WebOS 5.0, AI Sound, Ultra Surround

55nano796nf
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Все характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Линейка

NanoCell 4K (LED)

Размер экрана (дюймы)

55

Smart TV

webOS Smart TV

Тип HDR

Активный HDR

Угол обзора

Широкий угол обзора

Звуковая система

Ultra Surround

Система динамиков

2.0

Пульт Magic Remote в комплекте

IPS панель

МАТРИЦА

Тип дисплея

LED IPS

Разрешение экрана

3840 × 2160

Размер экрана (дюймы)

55

Тип подсветки

Edge

NanoCell дисплей

IPS Panel

Угол обзора

Широкий угол обзора

ВИДЕО

Тип HDR

Активный HDR

УЛЬТРА Яркость

HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

Эффект HDR

● (4K/2K)

Процессор обработки изображений

Четырехъядерный процессор 4K

Улучшение изображения

Цветобустер

Advanced Color Enhancer

Цветокорректор

True Color Accuracy

Улучшение глубины фона / объектов

● / ●

Подавление шума

Двухступенчатое

Масштабирование разрешения

4K

Цветовой диапазон (Wide Color Gamut)

NanoCell Color

Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет)

Возможность управления подсветкой

Локальное (Local Dimming)

Режимы изображения

● 10 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Filmmaker, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

Режим FILMMAKER ™

Алгоритм тонального отображения

HDR Dynamic Tone Mapping

Оптимизатор подсветки для Local Dimming Ⅱ

LG Local Contrast

HEVC (Видео декодер)

4K@60P, 10bit

VP9 (Видео декодер)

4K@60P, 10bit

AV1 (Декодер высокого разрешения 4K/8K)

4K@60p, 10bit

Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM)

— /●

True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)

TM100 (Частота обновления 50 Гц)

HGIG режим (HDR Gaming Interest Group)

MR

АУДИО

Выходная мощность

20 Вт (10 Вт на канал)

Система динамиков

2.0

Направленность динамиков

Вниз

Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)

ИИ Звук (AI Sound)

Настройка звука одним касанием (AI Acoustic Tuning)

Звуковая система

Ultra Surround

Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)

Clear Voice III

LG Sound Sync / Bluetooth

Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)

Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (см. инструкцию)

AI ФУНКЦИИ

Технология LG ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Технология речевого ввода текста (Speech to Text)

Голосовой поиск LG

Технология AI UX

Технология AI Home

Технология AI Recommendation

Интеллектуальное редактирование

Панель управления домом (Home Dashboard)

Авто определение устройств

Технология Mobile Connectivity

Технология Screen Share

Работа с приложением LG TV Plus

Работа с приложением Smart ThinQ

SMART TV

Операционная Система

webOS Smart TV

Количество ядер

4

Пульт Magic Remote

В комплекте

Функция «Универсальный Пульт»

Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)

Функция Виртуальная реальность (360 VR)

Функция Magic Link

Аудиогид (преобразование текста в речь)

Магазин контента и приложений LG

DIAL

Браузер

Музыкальный проигрыватель

LG каналы Плюс

● (только Россия)

SMART ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Mobile TV

Поддержка Wi-Fi TV

Поддержка Bluetooth Low Energy

Сетевой Файловый Браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Родительский режим

Режим Гостиница

Языковая поддержка / OSD Language

37 языков

Music Discovery

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового ТВ (Наземное, Кабельное, Спутниковое)

DVB-T2/C/S2

Эфирное ТВ

DVB-T2/T

Кабельное ТВ

DVB-C

Спутниковое ТВ

DVB-S2/S

Приём аналогового сигнала

Передача данных (зависит от страны)

HbbTV (Россия)

CI+

CI+ 1.4

Телетекст, количество страниц

2000

Телетекст, способ навигации

Flof

Субтитры

Аудио описание (AD)

Электронная телепрограмма (EPG)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

HDMI

2 (Сзади) / 2 (Сбоку) v2.0

Simplink (HDMI CEC)

Обратный звуковой канал (ARC)

ARC (HDMI 2)

USB

1 (Сзади) / 1 (Сбоку)

LAN

● (Сзади)

Композитный / Компонентный вход

Слот CI

● (Сбоку)

Вход для антенны (RF)

2 (Сзади, RF/Sat)

Оптический Аудио выход

Wi-Fi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

МОЩНОСТЬ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Потребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Функция энергосбережения

Датчик освещенности

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

MR20

Батарейки

● (AA x 2 шт)

Кабель питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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