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Телевизор LG NanoCell 4K

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Телевизор LG NanoCell 4K

65NANO916NA

Телевизор LG NanoCell 4K

(2)
Изображение разноцветного микрокристалла на экране телевизора

Яркие впечатления.

Яркие впечатления

Чистые цвета в диапазоне RGB — залог реалистичного качества изображения. В технологии NanoCell используются наночастицы, которые создают чистые цвета с помощью фильтрации тусклых цветов и повышения чистоты спектра RGB.

Диаграмма RGB-спектра, показывающая, как отфильтрованы тусклые цвета, и картинки, сравнивающие чистоту цвета между обычным телевизором и NanoCell Tech

*Изображение является демонстрацией
*Обычный телевизор относится к LG UHD без технологии NanoCell.

Реальное 4К, усиленное Nano технологией, создаваемые Pure Colors

Телевизор NanoCell обеспечивает качество 4K, отвечающее международным стандартам КМ (контрастной модуляции). Откройте для себя более чистые визуальные ощущения с разрешением 4K вместе с технологией NanoCell.

Экран телевизора, на котором показан природный пейзаж.

Процессор α7 Gen 3 4K

Получите еще более незабываемые впечатления от просмотра

Мощный процессор α7 Gen3 4K обеспечивает высокое качество видео и звука, воздействуя на их источники. Телевизор NanoCell обеспечивает оптимальное качество видео с Pure Colors из любого источника.

Чип Alpha 7 встроен в материнскую плату телевизора

Наслаждайтесь чистотой цвета с комфортом для глаз

Телевизоры LG NanoCell получили сертификат «светобиологической безопасности светодиодов» от Underwriters Laboratories (UL), подтверждающий, что излучение от экрана не вредит глазам.

Изображение леса на экране

Графики соответствия пяти параметрам безопасности светодиодов
Светобиологическая безопасность светодиодов1)

Превосходит требования международных стандартов

В ходе испытаний на светобиологическую безопасность светодиодов оценивается пять показателей: синий свет, актиничное УФ-излучение, ближнее УФ-излучение, инфракрасное излучение и опасность ожога сетчатки глаза.
Эти показатели официально утверждены МЭК2) для оценки уровня опасности излучения светодиодов для тела человека.
Телевизоры NanoCell превзошли требования по всем показателям.

1)Знак качества UL для телевизоров NanoCell 65NANO90, 65NANO80.
2)Международная электротехническая комиссия

Pure Colors превращают ваш дом в кинотеатр

С телевизором NanoCell все сцены стали реалистичными благодаря живому цвету Pure Colors и четкой контрастности Nano Black. Кроме того, видеоряд и звуковое сопровождение стали еще более оптимизированными и настоящими. Наслаждайтесь кинотеатром у вас дома и безлимитными развлечениями вместе с телевизором NanoCell.

На экране сцена из фантастического фильма с женщиной, стреляющей из лука

На телеэкране кадр из фильма: крупным планом глаза женщины
Dolby Vision IQ и Dolby Atmos

Передает авторское видение

Смотрите фильмы так, как их следует смотреть – чтобы захватывало дыхание. Dolby Vision IQ расширяет границы и преимущества Dolby Vision за пределы HDR; яркость, насыщенность и контрастность интеллектуально регулируются по жанру и условиям освещения. Dolby Atmos создает эффект погружения в звук, обеспечивая максимум удовольствия от просмотра.
Мужчина сидит на диване в гостиной перед телевизором и смотрит красочный фильм
Filmmaker mode™

Смотрите контент так, как он был создан

Процессор автоматически регулирует картинку, отключая сглаживание движений для поддержания эффекта реалистичности. Смотрите фильмы с сохранением творческой задумки автора и эффектами, как в кинотеатре. Насладитесь просмотром по стандартам кино и прочувствуйте всё, что хотели сказать режиссер и актеры в каждом фильме.

*Логотип РЕЖИССЕРСКОГО РЕЖИМА™ является товарным знаком UHD Aliance, Inc.

«Железный человек» от Marvel, небольшие таблички с логотипами HLG pro и HDR 10 Pro
HDR 10 Pro и HLG Pro

Улучшенные основные форматы HDR

Телевизоры NanoCell обеспечивают оптимальное качество изображения HDR, выполняя регулировки поддерживаемых HDR-форматов HLG и HDR 10. Это позволяет вам наслаждаться просмотром любого контента в супер-реалистичном высоком разрешении.
Сравнение качества картинки у обычного телевизора и телевизора с профессиональным полнодиапазонным затемнением на примере изображения Земли из космоса

Рассмотрите детали каждой сцены

Профессиональное полнодиапазонное затемнение усиливает контрастность и уровень черного цвета с помощью контроля LED-подсветки и значительно исправляет детализацию, обеспечивая полное погружение.

*Изображение является демонстрацией

Четыре логотипа: Приложение Apple TV, Netflix и LG Channels
Безграничное удовольствие

Multiplex у вас дома

Погрузитесь в разнообразие контента, доступного на приложении Netflix и LG Channels. Выбирайте новинки кино, телешоу, документальные фильмы и спортивные программы в прямом эфире – все в одном месте. Просто садитесь и наслаждайтесь.

*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.

С Pure Colors вы будто лично попадаете на поле битвы

Технология NanoCell вместе с Pure Colors доводит виртуальный мир до совершенства, превращая его в настоящую реальность.Кроме того, различные игровые функции, такие как минимальная задержка, HDMI 2.1 и HGiG позволяют вам наслаждаться виртуальным миром улучшенной графики в реальном времени 

На телеэкране показана батальная сцена из игры.

Игровая батальная сцена самолетом
Минимальная задержка ввода

Реагируйте и добивайтесь цели быстрее

Телевизор NanoCell позволяет игрокам атаковать противника без промедления. Он синхронизирует ваши ощущения с игровыми сценами в реальном времени, минимизируя задержку ввода.
Мужчина сидит на диване и держит джойстик, играя в игру с помощью телевизора.
Технологии VRR, ALLM и eARC

Игровой стандарт нового поколения

Более высокая частота смены кадров, VRR (переменная частота обновления), ALLM (режим автоматической низкой задержки) и eARC (усовершенствованный звуковой обратный канал) — всё полностью соответствует спецификациям HDMI 2.1. Эти новейшие функции обеспечивают реалистичную демонстрацию быстро двигающихся объектов и плавность, синхронизированность графики. Это создает эффект еще более реалистичного погружения в игру.
На обычном телевизоре показана игра с разрывами изображения; на другой половине демонстрируется изображение на телевизоре LG NanoCell без разрывов.
AMD FreeSync™ Premium

Гарантия плавных движений

Благодаря поддержке технологии AMD FreeSync™ Premium, телевизор LG NanoCell TV обеспечивает более плавный игровой процесс за счет уменьшения разрывов и зависаний изображения. Наслаждайтесь играми с быстрой динамикой без искажений.

*Изображения созданы искусственно.
*Для работы этой функции требуется обновление программного обеспечения.

На обычном телевизоре показана сцена из игры с монстром; другая половина демонстрируется на телевизоре LG NanoCell с HDR.
Профиль HGiG игры в режиме HDR

Реалистичность сцен, как будто в кино

Полностью погрузитесь в игру благодаря приятной для глаз картинке. Группа HGiG узнает характеристики работы телевизора и качество картинки, а затем приводит в соответствие графику HDR, чтобы получить максимум от HDR-игры.

*Изображения созданы искусственно.
*Для работы этой функции требуется обновление программного обеспечения.

Атмосфера настоящего стадиона у вас дома

Благодаря Nano-точности телевизор NanoCell показывает цвета точно и без искажений под любым углом.Смотрите, как играют ваши любимые команды, на ультра-большом экране с супер-чистыми цветами и поразительным качеством картинки.

Люди смотрят спортивную игру в гостиной на телевизоре с ультра-большим экраном.

сцена_из_футбольного_матча__одна_половина_на_телевизоре_lcd/LED с размытой картинкой, другая – на LG NanoCell, с небывалой четкостью
Технология Motion Pro

Каждое движение можно рассмотреть в деталях

В случае со спортивными передачами остаточность изображения (размытость из-за движения) должна быть устранена любой ценой. Теперь, благодаря функции Motion Pro, вы видите все быстрые и малейшие движения каждого игрока без размытости. С LG NanoCell вы забудете о размытости и подрагивании картинки.

*Изображение является демонстрацией

Мужчина и женщина смотрят спортивную игру в гостиной с помощью подключенных через Bluetooth тыловых колонок.
Окружи себя звуком через Bluetooth

Хорошей игре – хороший звук

Телевизор NanoCell TV миксует 2.0-канальный звук, чтобы получить более богатый 4.0-канальный. Создайте эффект «звук вокруг», подсоединив два Bluetooth-динамика. Погрузитесь в игру еще глубже и прочувствуйте живую атмосферу.

*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Динамики других брендов, не отвечающих спецификации, могут не быть совместимыми.

ThinQ AI

Больше, чем просто телевизор

Превратите свой телевизор в центр управления с интеллектуальной технологией ThinQ AI. Благодаря распознаванию живого голоса, технология ThinQ AI позволяет легко управлять вашей экосистемой Home Io, и для этого не нужен пульт ДУ.

Мужчина и женщина сидят на диване в гостиной перед телевизором, на котором показана панель управления бытовой техникой.

*Распознавание живого голоса доступно на следующих языках: английский, корейский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, русский, польский, турецкий, японский, арабский, вьетнамский, тайский, шведский, индонезийский, датский, голландский, тайваньский и норвежский.
**Голландский и норвежский будут доступны во второй половине 2020 года.
***Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.
****Название функции в настройках может отличаться в зависимости от версии операционной системы телевизора.

Минималистичный утонченный дизайн

Телевизор NanoCell с минималистичной нано-рамкой впишется в любой интерьер и создаст настроение погружения без задержек.

На экране показано изображение природы, снятое на уровне глаз, с роскошной домашней обстановкой вокруг

«Миллионы крошечных разноцветных частиц в космосе»

Интересно узнать об OLED, превосходящем NanoCell?

Интересно узнать об OLED, превосходящем NanoCell? Узнать больше
Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

4K NanoCell

Размер экрана

65

Разрешение

3840*2160

NanoCell

IPS

Широкий угол обзора

Широкий угол обзора

Широкая цветовая гамма

Nano Цвет

Миллиард богатых цветов

Идеальный черный

-

Затемнение

Полноматричное затемнение

Ультра яркость

Ультра яркость

Подсветка

Тонкая прямая

TruMotion / Частота обновления

TM200 (Частота обновления 120Hz)

Переменный экран

-

ВИДЕО

Процессор

α7 Gen3 Processor 4K

AI Изображение / Про

AI Изображение

Улучшение лица

-

AI повышение качества

-

Автоматический выбор жанра

● (Dolby HDR only)

Улучшение изображения

Улучшение изображения

AI контроль яркости

HDR

Cinema HDR

Dolby Vision IQ

- / ● / ● / ●(4K/2K)

HDR10 Pro

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG

● / ● / ● / ● (4K/2K)

FILMMAKER MODE ™

HDR Effect

● (4K/2K)

Динамическое отображение тона / Pro

HDR Динамическое отображение тона

4K HFR

- / ● / - / -

2K HFR

- / ● / - / -

Движение Про

Движение Про

Алгоритм затемнение

LG Локальный контраст

Масштабирование

4K Масштабирование

HEVC (Video Decoder)

4K@120P, 10bit

VP9 (Video Decoder)

4K@60P, 10bit

AV1

4K@60P, 10bit

G-Sync Compatible

-

FreeSyncTM

● (TBD)

HGIG Mode

Мгновенный игровой отклик (VRR/ALLM)

● / ●

Режим изображения

● 10 modes (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Кинопроизводитель, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

Авто калибровка

АУДИО

Динамики (Sound Output)

20W (10W per Channel)

Количество динамиков

2.0ch

Направление

Нижнее направление

Одновременный аудио выход

DOLBY ATMOS

AI Звук / Про

AI Звук

AI Акустический тюнинг

Объемное звучание

Ultra Объемный звук

Чистый голос(clear voice)

Clear Voice III

Bluetooth Surround Ready

WiSA Speakers

LG Sound Sync

Авто Уведомление (Bluetooth easy paring)

Поделиться звуком

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Обратитесь к руководству)

AI ФУНКЦИЙ

ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Речь в текст

LG Голосовой поиск

Google Assistant

-

Amazon Alexa

-

AI UX

AI Home

AI Рекомендация

Интеллектуальное Исправление

Home Dashboard

Автоопределение устройства

Smart Speaker Compatible

-

Google Home Connection

-

Amazon Echo Connection

-

Naver Clova

-

LG ThinQ

-

LG Smart Speaker (WK7,WK9)

-

Kakao i

-

Мобильное подключение

Поделиться экраном

LG TV Plus App

ThinQ App

Распознавание голоса на большие расстояния

-

LED подсветка

-

Режим приветствия

-

SMART ФУНКЦИИ

Операционная система (OS)

webOS Smart TV

Число CPUs

Четырехъядерный

Magic Remote Control

Встроенный

Быстрый доступ

Универсальный контроль

360° VR Play

Поиск соответствующего контента

Аудиогид (текст в речь)

Art Gallery

LG Store

DIAL

Web Browser

Music Player

LG Channels

● (Только в России)

TV On With Mobile

Wi-Fi TV On

Bluetooth Low Energy On

Сетевой браузер файлов

Блокировать доступ к вредоносному сайту

Live Plus (ACR-based Bilateral Service)

-

Режим гостиница

Live Pick

-

Sports Alert

● (Кроме россии)

Music Discovery

СИСТЕМА ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового телевидения(Terrestrial,Cable,Satellite)

DVB-T2/C/S2

Наземный

DVB-T2/T

Кабель

DVB-C

Спутниковое

DVB-S2/S

Прием аналогового телевидения

Мульти тюнер

-

Передача данных (спецификация страны)

HbbTV (Russia)

CI + (Common Interface)

CI+ 1.4

Страница телетекста

●(2000 страниц)

Телетекст (Top/Flof/List)

● (TOP : ,--, Flof: Others) / -

[DVB] Субтитры

[ATSC] Титры

-

AD (Описание аудио)

EPG (8 дней)

СОЕДИНЕНИЕ

HDMI

4 (Боковая сторона)

Версия

HDMI 2.1 (2) / HDMI 2.0 (2)

Simplink (HDMI CEC)

eARC / ARC (Audio Return Channel)

eARC (HDMI 3)

USB

1 (Сзади) / 2 (Боковая сторона)

LAN

● (Сзади)

Component

-

Composite In (AV)

-

CI Slot

● (Боковая сторона)

A-CAS

-

RF In

2 (Сзади, RF/Sat)

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

● (Сзади)

Выход на наушники

● (Сзади) (Различаются по региону)

Line out

● (Выход для наушников общий)

RS-232C (Control / SVC)

-

IR Blaster

-

Wifi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

ПИТАНИЕ & ЭКО

Источник питания

AC 100~240V 50-60Hz

Энергопотребление в режиме ожидания

Выше 0.5W (Различаются по региону)

Потребляемая мощность (Макс)

Различаются по размеру, региону

Режим энергосбережения

Зеленый датчик освещенности

Энергетический стандарт

-

ENERGY STAR® Qualified

-

Ориентировочная годовая стоимость эксплуатации

-

Расчетное годовое использование электроэнергии

-

ВЕС, КГ

Вес без подставки

24

Вес с подставкой

33.4

Вес в упаковке

31.7

ГАБАРИТЫ, ММ

Размер без подставки (ШxДxВ)

1456x70.5x840

Размер с подставкой (ШxДxВ)

1456x324x910

Размер в упаковке (ШxДxВ)

1600x207x1070

АКСЕССУАРЫ

Пульт

MR20

Батарейка

● (AA x 2EA)

Компонент / AV Жанр

-

IR Blaster Cable

-

Кабель питания

● (TV отдельный)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Авто калибровка

OSD выбор языка

37 языков

Time Machine (DVR)

-

Цифровая запись

-

Analog DVR

-

Time Shift

-

Смотреть и записывать

-

Встроенная игра

-

VESA Модель настенного крепления

Обратитесь к листу аксессуаров

SMART ФУНКЦИЙ

Частичный вид на дом

-

Датчик движения

-

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65NANO916NA

Телевизор LG NanoCell 4K

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