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77-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 года + Саундбар LG SC9S
77-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 года + Саундбар LG SC9S
Основные характеристики
- Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 9 Gen8
- Настоящий черный цвет в каждом пикселе обеспечивает потрясающий контраст, глубину и детализацию
- 100% точность цветопередачи для реалистичных и натуральных цветов. 100% цветовой объем для более насыщенных оттенков
- Кронштейн WOW для телевизора LG OLED серии C
- Функция WOW Orchestra
- Интерфейс WOW Interface
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CES Innovation Awards - 2025 Honoree
Программа webOS Re:New Program
*Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.
*Omdia. 12 лет подряд занимает первое место по количеству проданных единиц в период с 2013 по 2024 год. Этот результат не является одобрением компании LGE или ее изделий. Узнать больше можно по адресу https://www.omdia.com/.
Визуальные качества следующего уровня благодаря потрясающему ИИ-процессору alpha 9 Gen8
ИИ-системы нашего процессора анализируют каждый кадр и увеличивают каждую деталь. Распознавая лица, процессор обеспечивает не только визуальное качество 4K, но также улучшенные выражения лица.
*По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.
Более яркое визуальное изображение благодаря Brightness Booster Ultimate
ИИ-процессор alpha 9 Gen8 и наш новый улучшенный алгоритм усиления света обеспечивают повышенную яркость изображения.
*Яркость может варьироваться в зависимости от модели, размера экрана и региона рынка.
Откройте для себя Идеальный черный OLED только на LG OLED.
Технология «Идеальный черный» даже в ярком или темном пространстве
Технология «Идеальный черный» соответствует требованиям UL и обеспечивает настоящий черный цвет, повышая яркость и контрастность, независимо от яркости или темноты фона.
*Дисплей LG OLED соответствует требованиям UL для идеального черного, который измеряет отражение кольцевой подсветки 11,5 по методу IDMS на основе стандартных световых условий в помещении (200 Лк - 500 Лк).
*Фактические характеристики могут варьироваться в зависимости от рассеянного освещения и среды просмотра.
Эффективная синергия для совершенно новых впечатлений
Звуковая панель LG идеально подходит для телевизоров LG. Максимально эффективная синергия телевизора и звуковой панели поднимает впечатления от просмотра на совершенно новый уровень. Наслаждайтесь гармонией.
Видео доступно выше. Ниже показаны три изображения в градациях серого: кронштейн, подставка и закрепленный на стене телевизор.
-
77-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 года
-
Саундбар LG SC9S
Характеристики
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
120Гц (VRR 144Гц)
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α9 4K Gen8
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1711 x 982 x 47.1
-
Вес телевизора без подставки
-
23.5
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
-
Оттенки серого
-
Да
-
Высокая контрастность
-
Да
-
Инвертировать цвета
-
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
-
Кабель питания
-
Да (Прикрепленный к)
-
Пульт
-
Пульт Magic Remote (MR25)
АУДИО
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
-
α9 AI Sound Pro (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
Аудио кодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
-
Аудио выход
-
40Вт
-
Bluetooth Surround Ready
-
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
-
Да (обработка голоса на основе ИИ)
-
Dolby Atmos
-
Да
-
LG Синхронизация звука
-
Да
-
Одновременный вывод звука
-
Да
-
Звуковой режим
-
Да
-
Направление динамика
-
Вниз
-
Акустическая система
-
2.2 Канала
-
Поддержка WiSA
-
Да (увеличение до 2.1 канала)
-
WOW-оркестр
-
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
-
Аналоговый ТВ-прием
-
Да
-
Диджитал ТВ-прием
-
DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-
Поддержка Bluetooth
-
Да (v 5.3)
-
CI-слот
-
1шт
-
Ethernet- вход
-
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
-
eARC (HDMI 2)
-
HDMI-вход
-
4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)
-
RF вход (антенна/кабель)
-
2шт
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
-
1шт
-
USB-вход
-
3шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Да (Wi-Fi 6)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
-
1879 x 1130 x 228
-
Вес упаковки
-
38.5
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
-
1711 x 982 x 47.1
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
-
1711 x 1035 x 267
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
-
520 x 267
-
Вес телевизора без подставки
-
23.5
-
Вес телевизора с подставкой
-
27.1
-
Крепление VESA (ШхВ)
-
300 x 200
ИГРЫ
-
Оптимизатор игр
-
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
-
Да
-
Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)
-
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
-
Да
-
Совместимость с G-Sync (Nvidia)
-
Да
-
Режим HGIG
-
Да
-
Время отклика
-
< 0,1 мс
-
VRR (Переменная частота обновления)
-
Да (До 144Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
-
Разрешение экрана
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Частота обновления
-
120Гц (VRR 144Гц)
-
Широкая цветовая гамма
-
OLED Цвет
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
-
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
-
Да (SDR/HDR)
-
AI Изображение Pro
-
Да
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
-
Интеллектуальное масштабирование α9 4K
-
Авто калибровка
-
Да
-
Технология затемнения
-
Самосветящиеся пиксели
-
Динамическое отображение тонов
-
Да (OLED Динамическое отоброжение тонов Pro)
-
FILMMAKER MODE ™
-
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
-
4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)
-
Motion (Технология обработки движений)
-
OLED Motion
-
Режим изображения
-
10 режима
-
Процессор
-
Интеллектуальный процессор α9 4K Gen8
-
QMS (Быстрое переключение мультимедиа)
-
Да
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
-
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
Менее 0.5Вт
SMART TV
-
AI Чатбот
-
Да
-
Всегда готов
-
Да
-
Веб-браузер
-
Да
-
Google Cast
-
Да
-
Google Home / Hub
-
Да
-
Голосовое управление без пульта
-
Да
-
Home Hub
-
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
Да
-
LG Каналы
-
Да
-
Пульт Magic Remote
-
В комплекте
-
Мультипросмотр
-
Да
-
Операционная система (ОС)
-
webOS 25
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
-
Да (LG ThinQ)
-
Совместимость с USB-камерой
-
Да
-
Voice ID
-
Да (за исключением России)
-
Работает с Apple AirPlay 2
-
Да
-
Работает с Apple Home
-
Да
Характеристики
-
Количество каналов
-
3.1.3
-
Выходная мощность
-
400 W
-
Dolby Atmos
-
Да
-
DTS:X
-
Да
-
Главный
-
975 x 63 x 125 mm
-
Сабвуфер
-
221 x 390 x 313 mm
Все характеристики
АКСЕССУАР
-
Кабель HDMI
-
Да
-
Дистанционное управление
-
Да
-
Кронштейн TV Synergy
-
Да
-
Гарантийный талон
-
Да
АУДИОФОРМАТ
-
AAC
-
Да
-
AAC+
-
Да
-
Dolby Atmos
-
Да
-
Dolby Digital
-
Да
-
DTS Digital Surround
-
Да
-
DTS:X
-
Да
-
MQA
-
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
Bluetooth кодек - SBC/AAC
-
Да
-
Версия Bluetooth
-
5.0
-
HDMI вход
-
1
-
HDMI выход
-
1
-
Оптический
-
1
-
Беспроводной тыловой готов
-
Да
-
Wi-Fi
-
Да
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
-
Управление через смартфон - Android/iOS
-
Да
-
Настройка звука под комнату (AI Room Calibration Pro), приложение
-
Да
-
Управление саундбаром
-
Да
-
TV Sound Mode Share
-
Да
-
WOW Orchestra
-
Да
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
-
Главный
-
975 x 63 x 125 mm
-
Сабвуфер
-
221 x 390 x 313 mm
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
-
Количество каналов
-
3.1.3
-
Количество динамиков
-
9 EA
-
Выходная мощность
-
400 W
ПОДДЕРЖКА HDMI
-
Реверсивный звуковой канал ARC
-
Да
-
120 Гц
-
Да
-
Реверсивный звуковой канал e-ARC
-
Да
-
CEC (Simplink)
-
Да
-
Dolby Vision
-
Да
-
HDR10
-
Да
-
Pass-through
-
Да
-
Pass-through (4K)
-
Да
-
VRR / ALLM
-
Да
HI-RESOLUTION AUDIO
-
Выборка
-
24 бит/ 96 кГц
-
Повышающий бит / Повышающая дискретизация
-
24 бит/ 96 кГц
МОЩНОСТЬ
-
Энергопотребление (основное устройство)
-
37 W
-
Энергопотребление (сабвуфер)
-
38 W
-
Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)
-
0.5 W ↓
-
Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)
-
0.5 W ↓
ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ
-
Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)
-
Да
-
Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +
-
Да
-
Кино
-
Да
-
Clear Voice Pro
-
Да
-
Игра
-
Да
-
Музыка
-
Да
-
Спорт
-
Да
-
Стандарт
-
Да
ВЕС
-
Вес брутто
-
22.7 kg
-
Главный
-
4.1 kg
-
Сабвуфер
-
7.8 kg
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