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77-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 года + Саундбар LG SC9S

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77-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 года + Саундбар LG SC9S

77-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 года + Саундбар LG SC9S

OLED77C5RLA.SC9S
()
  • Вид спереди на телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K. На экране показаны эмблема «12 лет №1 в мире среди OLED» и логотип LG OLED evo AI 2025.
  • Задний вид телевизора Smart TV LG OLED evo AI C5 4K.
  • Бокововой вид телевизора Smart TV LG OLED evo AI C5 4K.
  • Передний и боковой вид на Телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K с отображением его размеров длины, ширины, высоты и глубины.
  • ИИ-процессор alpha 9 Gen8 светится различными оттенками синего, а молнии вырываются из него, подчеркивая его цепи. Различимы технические характеристики. В 1,7 раза мощнее нейронная ИИ-обработка, нейронный процессор (NPU). В 1,7 раза быстрее операции, ЦПУ. В 2,1 раза лучше графика, графический процессор (GPU).
  • SC9S
  • SC9S
  • SC9S
  • SC9S
  • SC9S
Вид спереди на телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K. На экране показаны эмблема «12 лет №1 в мире среди OLED» и логотип LG OLED evo AI 2025.
Задний вид телевизора Smart TV LG OLED evo AI C5 4K.
Бокововой вид телевизора Smart TV LG OLED evo AI C5 4K.
Передний и боковой вид на Телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K с отображением его размеров длины, ширины, высоты и глубины.
ИИ-процессор alpha 9 Gen8 светится различными оттенками синего, а молнии вырываются из него, подчеркивая его цепи. Различимы технические характеристики. В 1,7 раза мощнее нейронная ИИ-обработка, нейронный процессор (NPU). В 1,7 раза быстрее операции, ЦПУ. В 2,1 раза лучше графика, графический процессор (GPU).
SC9S
SC9S
SC9S
SC9S
SC9S

Основные характеристики

  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 9 Gen8
  • Настоящий черный цвет в каждом пикселе обеспечивает потрясающий контраст, глубину и детализацию
  • 100% точность цветопередачи для реалистичных и натуральных цветов. 100% цветовой объем для более насыщенных оттенков
  • Кронштейн WOW для телевизора LG OLED серии C
  • Функция WOW Orchestra
  • Интерфейс WOW Interface
Больше
Products in this Bundle: 2
Вид спереди на телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K. На экране показаны эмблема «12 лет №1 в мире среди OLED» и логотип LG OLED evo AI 2025.

OLED77C5RLA

77-дюймовый телевизор Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 года

SC9S

Саундбар LG SC9S

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CES Innovation Awards - 2025 Honoree

Программа webOS Re:New Program

*Премии CES Innovation Awards присуждаются на основе описательных материалов, представленных судьям. CTA не проверяла достоверность представленных материалов и заявлений, а также не проверяла изделие, за которое была присуждена премия.

На экране телевизора LG OLED evo AI представлен абстрактный имидж поразительных цветов и контраста с впечатляющими деталями. За телевизором можно видеть увеличенную версию ИИ-процессора alpha 9 Gen8. Подсветка выделяет микросхемы вокруг него. Заголовок: LG OLED evo AI. Также различим текст: «На базе ИИ-процессора LG alpha 9 Gen8». Золотистый логотип со звездами, на котором написано «Топ-телевизор OLED TV уже 12 лет» расположен в углу.

См. детали для каждого
типа освещения

*Omdia. 12 лет подряд занимает первое место по количеству проданных единиц в период с 2013 по 2024 год. Этот результат не является одобрением компании LGE или ее изделий. Узнать больше можно по адресу https://www.omdia.com/.

Визуальные качества следующего уровня благодаря потрясающему ИИ-процессору alpha 9 Gen8

ИИ-системы нашего процессора анализируют каждый кадр и увеличивают каждую деталь. Распознавая лица, процессор обеспечивает не только визуальное качество 4K, но также улучшенные выражения лица.

ИИ-процессор alpha 9 Gen8 на темном фоне. Бирюзовая подсветка выделяет микросхемы вокруг него. Различимы технические характеристики. В 1,7 раза мощнее нейронная ИИ-обработка, нейронный процессор (NPU). В 1,7 раза быстрее операции, ЦПУ. В 2,1 раза лучше графика, графический процессор (GPU).

*По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.

Более яркое визуальное изображение благодаря Brightness Booster Ultimate

ИИ-процессор alpha 9 Gen8 и наш новый улучшенный алгоритм усиления света обеспечивают повышенную яркость изображения.

Сцена запуска космического корабля, разделенная на две части. Одна половина сцены –– яркая и четкая благодаря алгоритмам усиления яркости LG. Другая половина –– темная, выцветшая и сероватая.

*Яркость может варьироваться в зависимости от модели, размера экрана и региона рынка.

Откройте для себя Идеальный черный OLED только на LG OLED.

Технология «Идеальный черный» даже в ярком или темном пространстве

Технология «Идеальный черный» соответствует требованиям UL и обеспечивает настоящий черный цвет, повышая яркость и контрастность, независимо от яркости или темноты фона.

Гостиная с закрепленным на стене LG OLED TV. На телевизоре изображение горного массива на фоне вечернего темного неба со звездами. Изображение разделено пополам. На одной стороне изображения — затемненная сероватая версия пейзажа под названием «Матовый дисплей». На другой — более эстетичная картинка с более широким диапазоном черного и белого. Название — «Идеальный черный дисплей». Также представлен сертификат логотипа: «Технология «Идеальный черный» обеспечивает уровень черного как минимум 0,24 нит до 500 Лк». Рядом облачко с текстом: «Проверьте знак качества «Идеальный черный»».

*Дисплей LG OLED соответствует требованиям UL для идеального черного, который измеряет отражение кольцевой подсветки 11,5 по методу IDMS на основе стандартных световых условий в помещении (200 Лк - 500 Лк).

*Фактические характеристики могут варьироваться в зависимости от рассеянного освещения и среды просмотра.

Вид по диагонали телевизора LG OLED серии C и звуковой панели SC9S. Для выделения кронштейна WOW звуковой панели SC9S на нем нанесены блики. Слева внизу увеличено изображение кронштейна WOW.

Кронштейн WOW идеально сочетается с телевизором OLED серии C и звуковой панелью

Дополните свой телевизор OLED серии C кронштейном WOW. Он идеально подходит для просмотра развлекательных программ, будучи размещенным на стене или на подставке.

Эффективная синергия для совершенно новых впечатлений

Звуковая панель LG идеально подходит для телевизоров LG. Максимально эффективная синергия телевизора и звуковой панели поднимает впечатления от просмотра на совершенно новый уровень. Наслаждайтесь гармонией.

Видео доступно выше. Ниже показаны три изображения в градациях серого: кронштейн, подставка и закрепленный на стене телевизор.



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Характеристики

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц (VRR 144Гц)

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

Процессор

Интеллектуальный процессор α9 4K Gen8

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Dolby Atmos

Да

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1711 x 982 x 47.1

Вес телевизора без подставки

23.5

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Прикрепленный к)

Пульт

Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

α9 AI Sound Pro (Виртуальный 11.1.2-апмиксинг)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

Аудио выход

40Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да (обработка голоса на основе ИИ)

Dolby Atmos

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.2 Канала

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.3)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

HDMI-вход

4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

3шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1879 x 1130 x 228

Вес упаковки

38.5

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1711 x 982 x 47.1

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1711 x 1035 x 267

Тумба под ТВ (ШхГ)

520 x 267

Вес телевизора без подставки

23.5

Вес телевизора с подставкой

27.1

Крепление VESA (ШхВ)

300 x 200

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Совместимость с G-Sync (Nvidia)

Да

Режим HGIG

Да

Время отклика

< 0,1 мс

VRR (Переменная частота обновления)

Да (До 144Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K OLED

Частота обновления

120Гц (VRR 144Гц)

Широкая цветовая гамма

OLED Цвет

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR)

AI Изображение Pro

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

Интеллектуальное масштабирование α9 4K

Авто калибровка

Да

Технология затемнения

Самосветящиеся пиксели

Динамическое отображение тонов

Да (OLED Динамическое отоброжение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI, USB)

Motion (Технология обработки движений)

OLED Motion

Режим изображения

10 режима

Процессор

Интеллектуальный процессор α9 4K Gen8

QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Всегда готов

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Google Home / Hub

Да

Голосовое управление без пульта

Да

Home Hub

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 25

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Voice ID

Да (за исключением России)

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Home

Да

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Характеристики

Количество каналов

3.1.3

Выходная мощность

400 W

Dolby Atmos

Да

DTS:X

Да

Главный

975 x 63 x 125 mm

Сабвуфер

221 x 390 x 313 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн TV Synergy

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

AAC

Да

AAC+

Да

Dolby Atmos

Да

Dolby Digital

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS:X

Да

MQA

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.0

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

Беспроводной тыловой готов

Да

Wi-Fi

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Настройка звука под комнату (AI Room Calibration Pro), приложение

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Orchestra

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

975 x 63 x 125 mm

Сабвуфер

221 x 390 x 313 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1.3

Количество динамиков

9 EA

Выходная мощность

400 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

120 Гц

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through

Да

Pass-through (4K)

Да

VRR / ALLM

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

Повышающий бит / Повышающая дискретизация

24 бит/ 96 кГц

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

37 W

Энергопотребление (сабвуфер)

38 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

22.7 kg

Главный

4.1 kg

Сабвуфер

7.8 kg

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