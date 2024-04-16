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75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками

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75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками

75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками

75QNED86A6A.S70TR
()
  • LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
  • LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
  • LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
  • LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
  • LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
  • LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
  • LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
  • LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
  • LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
  • LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
  • LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR
LG 75-дюймовый LG QNED evo AI QNED86 4K Телевизор Smart TV 2025+Звуковая панель S70TR LG для домашнего кинотеатра с поддержкой технологии Dolby Atmos, 5.1.1-канальным звуком и задними динамиками, 75QNED86A6A.S70TR

Основные характеристики

  • Невероятно богатая цветовая палитра от новой динамической QNED Color
  • Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 8 Gen2
  • Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
  • Полная звуковая панель, разработанная для усиления телевизоров LG и удобного кронштейна LG QNED Synergy
  • Полные звуковые ландшафты от Dolby Atmos, центральный динамик с направленным вверх звуком
  • Простое управление через телевизор с интерфейсом WOW, плюс симфонический звук от WOW Orchestra
Больше

Телевизор LG QNED TV на фоне ярких, насыщенных темных цветов. На экране — яркая и красочная картинка, демонстрирующая технологию цвета QNED и ее способность отображать широкий спектр оттенков с высокой контрастностью. Показан логотип абсолютно нового LG QNED evo AI. С субтитрами, рассказывающими о технологии MiniLED и новом ИИ-процессоре alpha телевизоров QNED. Заголовок: «Каждый цвет переосмыслен и предлагает новые ощущения».

Каждый цвет переосмыслен и предлагает новые ощущения

* QNED и QNED evo оснащены различными цветовыми решениями, использующими новейшую и уникальную технологию широкого цветового охвата от LG, которая заменяет Quantum Dot.

Совершенно новый динамический QNED Color

Последняя и уникальная технология широкого цветового охвата от LG, заменяющая Quantum Dot, обеспечивает улучшенную цветопередачу.

Брызги красок разлетаются вверх разноцветными всплесками.

Сертификация 100% объема цвета по стандарту DCI-P3 от Intertek.

Сертифицированный 100% объем цвета с LG QNED evo

* Объем цветовой гаммы дисплея (CGV) эквивалентен или превышает CGV цветового пространства DCI-P3, что подтверждено независимой компанией Intertek.

MiniLED с технологией продвинутого локального затемнения 

MiniLED с новым ИИ-процессором alpha обеспечивает ультрарезкий контраст и живые детали на телевизорах LG QNED evo.

Голографический 3D-цветок со множеством тонов и оттенков на черном фоне. Разрешение и детализация изображения цветка демонстрируют возможности технологии QNED MiniLED воспроизводить изображения с исключительной передачей цвета, яркостью и контрастностью.

* Характеристики могут различаться в зависимости от размера, модели и региона.

* Технология точного уменьшения света Precision Dimming доступна для моделей QNED85 с диагональю 100 дюймов, а технология продвинутого локального затемнения — для моделей QNED85 с диагоналями 86/75/65/55/50 дюймов.

Более умный и быстрый новый ИИ-процессор alpha, созданный на основе десятилетия инноваций

Искусственный интеллект нашего процессора способен распознавать контент по жанру. Он автоматически настраивает оптимальное качество изображения, обеспечивая лучшую глубину и детализацию.

ИИ-процессор alpha 8 Gen2 сияет фиолетовым и розовым светом, и из него исходят разноцветные вспышки света. Заголовок рассказывает о том, как процессор обеспечивает качество 4K, потрясающие цвета и яркость. Текст на изображении гласит: примерно в 1,7 раза больше NPU для нейронной обработки ИИ и в 1,4 раза быстрее работа CPU.

* По сравнению с ИИ-процессором alpha 7 Gen8 телевизора Smart TV того же года на основе внутренних технических характеристик.

Более реалистичные детали благодаря AI Picture Pro

AI Super Upscaling и Dynamic Tone Mapping Pro анализируют элементы каждого кадра, повышая разрешение, яркость, глубину и четкость.

Появляются линии на затуманенном и почти сером изображении попугая в лесу, создавая впечатление анализа элементов кадра суперкомпьютером. Проводят лазером по силуэту попугая, после чего он становится более ярким, четким и красочным. Задний фон также преображается слева направо, и мы видим улучшенные контрастность, глубину и цвета.

Оптимальное качество звука, достойное LG QNED

Дополните впечатления от LG QNED саундбаром, прекрасно сочетающимся с его дизайном и звуковыми характеристиками.

Завораживающие звуковые ландшафты окружают вас.

Саундбар LG и телевизор LG QNED на стене с соответствующим кронштейном для QNED в серой и деревянной гостиной в угловой перспективе, где показан мужчина, играющий на гитаре перед океаном. Саундбар LG и телевизор LG в гостиной, где воспроизводится выступление оркестра. Белые волны капель, представляющие собой звуковые волны, устремляются вверх и вперед от саундбара и проецируются на телевизор, а в это время сабвуфер создает звуковой эффект снизу. Саундбар LG и телевизор LG в черной комнате, где воспроизводится музыкальный спектакль. Белые капли, представляющие собой звуковые волны, устремляются вверх и вперед от саундбара, а в то время сабвуфер создает звуковой эффект снизу.

*Изображения экрана являются имитацией.

Саундбары LG идеально дополняют впечатления от просмотра на телевизорах LG

Дизайн, идеально сочетающийся с LG QNED

Прекрасно сочетается с LG QNED

Оцените визуальную гармонию LG QNED и совершенно нового саундбара LG Crest Design для изысканных интерьеров.

Саундбар LG и телевизор LG QNED TV на стене с соответствующим кронштейном для QNED в серой и деревянной гостиной в угловой перспективе, где на экране LG QNED TV показан мужчина, играющий на гитаре. Саундбар LGи телевизор LG QNED TV на кремовой стене с соответствующим кронштейном для телевизора QNED. По телевизору показывают видео, на котором женщина поет в студии звукозаписи. Под телевизором находится современная деревянная подставка геометрической формы. Саундбар LG и телевизор LG QNED TV на стене с соответствующим кронштейном для телевизора QNED в уютном и слабоосвещенном жилом помещении с детскими игрушками. По телевизору показывают видео, на котором маленький мальчик играет на виолончели.

Кронштейн Synergy

Безупречное сочетание с LG QNED

Кронштейн Synergy специально разработан для идеальной интеграции с вашим телевизором LG QNED, обеспечивая визуальную гармонию и улучшая аудиовыступление.

*Относится к моделям QNED 2024 года QNED 90/QNED 85/QNED 80.

**Кронштейн Synergy поставляется с 1-полюсной или 2-полюсной подставкой, которая может отличаться в зависимости от страны/продукта.

***Кронштейн Synergy можно приобрести отдельно.

*Изображения экрана являются имитацией.

**Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG TV ограничено только определенными функциями.

***Телевизоры, совместимые с WOW-интерфейсом: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Телевизоры, совместимые с FHD 63, могут отличаться по году выпуска.

****Телевизоры, совместимые с функцией WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Совместимые телевизоры могут отличаться по году выпуска. Поддержка QNED 80 ограничена моделями 2022 и 2023 годов.

*****Примите во внимание, что на момент покупки услуги могут быть недоступны. Для обновлений требуется подключение к сети.

******В зависимости от модели саундбара WOW Interface может отличаться.

Ощутите реалистичность звуковой панорамы

Центральный восходящий канал

Звуковые ландшафты помещают вас в эпицентр

Центральный канал, направленный вверх, создает более реалистичный звук, делая голоса более четкими, а действия на экране идеально синхронизированными со звуком — без задержек и заиканий.

Саундбар LG и телевизор LG TV в черной комнате, где воспроизводится музыкальный спектакль. Белые капли, представляющие собой звуковые волны, устремляются вверх и вперед от саундбара. Сабвуфер создает звуковой эффект снизу.

*Вышесказанное подтверждается исследованием собственных стандартов.

**Изображения экрана являются имитацией.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K QNED MiniLED

Частота обновления

120Гц (VRR 144Гц)

Широкая цветовая гамма

Dynamic QNED Color

Процессор

Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1677 x 965 x 30.9

Вес телевизора без подставки

33.3

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Кабель питания

Да (Съемный)

Пульт

Пульт Magic Remote (MR25)

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

α8 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

Да

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

Аудио выход

20Вт

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да (авто настройка громкости)

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

Направление динамика

Вниз

Акустическая система

2.0 Канал

Поддержка WiSA

Да (увеличение до 2.1 канала)

WOW-оркестр

Да

ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

Аналоговый ТВ-прием

Да

Диджитал ТВ-прием

DVB-T2/T (наземное вещание), DVB-C (кабель), DVB-S2 (спутник)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.3)

CI-слот

1шт

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 3)

HDMI-вход

4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)

RF вход (антенна/кабель)

2шт

Simplink (HDMI CEC)

Да

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

USB-вход

2шт (v 2.0)

Wi-Fi

Да (Wi-Fi 6)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1820 x 1205 x 228

Вес упаковки

52.4

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

1677 x 965 x 30.9

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

1677 x 1042/994 x 370

Тумба под ТВ (ШхГ)

380 x 370

Вес телевизора без подставки

33.3

Вес телевизора с подставкой

41.5

Крепление VESA (ШхВ)

400 x 300

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Dolby Vision для гейминга (4K 120 Гц)

Да

Совместимость с FreeSync (AMD)

Да

Режим HGIG

Да

VRR (Переменная частота обновления)

Да (До 144Гц)

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Mini LED

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K QNED MiniLED

Частота обновления

120Гц (VRR 144Гц)

Широкая цветовая гамма

Dynamic QNED Color

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

Да (SDR/HDR)

AI Изображение Pro

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

Интеллектуальное масштабирование α8 4K

Авто калибровка

Да

Технология затемнения

Локальное затемнение

Динамическое отображение тонов

Да (Динамическое отображение тонов Pro)

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (Высокая частота кадров)

4K 120 кадров в секунду (HDMI)

Motion (Технология обработки движений)

Motion Pro

Режим изображения

10 режима

Процессор

Интеллектуальный процессор α8 4K Gen2

QMS (Быстрое переключение мультимедиа)

Да

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Источник питания ( напряжение, Гц)

Переменного тока 100~240В 50-60Гц

Энергопотребление в режиме ожидания

Менее 0.5Вт

SMART TV

AI Чатбот

Да

Всегда готов

Да

Веб-браузер

Да

Google Cast

Да

Google Home / Hub

Да

Home Hub

Да

Интеллектуальное распознавание голоса

Да

LG Каналы

Да

Пульт Magic Remote

В комплекте

Мультипросмотр

Да

Операционная система (ОС)

webOS 25

Приложение для удаленного управления смартфоном

Да (LG ThinQ)

Совместимость с USB-камерой

Да

Voice ID

Да (за исключением России)

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Home

Да

Печать

Характеристики

Количество каналов

5.1.1

Выходная мощность

500 W

Главный

950 x 63 x 115 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

Все характеристики

АКСЕССУАР

Кабель HDMI

Да

Дистанционное управление

Да

Кронштейн для настенного монтажа

Да

Гарантийный талон

Да

АУДИОФОРМАТ

Dolby Digital

Да

AAC

Да

Dolby Atmos

Да

DTS Digital Surround

Да

DTS:X

Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

Bluetooth кодек - SBC/AAC

Да

Версия Bluetooth

5.1

HDMI вход

1

HDMI выход

1

Оптический

1

USB

1

Беспроводной тыловой готов

Да

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон - Android/iOS

Да

Управление саундбаром

Да

TV Sound Mode Share

Да

WOW Interface

Да

WOW Orchestra

Да

РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)

Главный

950 x 63 x 115 mm

Тыловой динамик

100.0 x 176.5 x 120.0 mm

Сабвуфер

200 x 377 x 285 mm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

5.1.1

Количество динамиков

9 EA

Выходная мощность

500 W

ПОДДЕРЖКА HDMI

Реверсивный звуковой канал ARC

Да

120 Гц

Да

Реверсивный звуковой канал e-ARC

Да

CEC (Simplink)

Да

Dolby Vision

Да

HDR10

Да

Pass-through

Да

Pass-through (4K)

Да

VRR / ALLM

Да

HI-RESOLUTION AUDIO

Выборка

24 бит/ 96 кГц

МОЩНОСТЬ

Энергопотребление (основное устройство)

33 W

Энергопотребление (тыловая колонка)

20 W

Энергопотребление (сабвуфер)

33 W

Энергопотребление в режиме ожидания (основное устройство)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (тыловая колонка)

0.5 W ↓

Энергопотребление в режиме ожидания (сабвуфер)

0.5 W ↓

ЗВУКОВОЙ ЭФФЕКТ

Усиление баса Bass Blast / Bass Blast +

Да

Автоматическая подстройка под контент (AI Sound Pro)

Да

Кино

Да

Clear Voice Pro

Да

Игра

Да

Музыка

Да

Спорт

Да

Стандарт

Да

ВЕС

Вес брутто

15.4 kg

Главный

3.0 kg

Тыловой динамик (2 шт)

2.1 kg

Сабвуфер

5.7 kg

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